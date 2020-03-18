FLASH! – CHEF RUBIO SI CUCINA BERLUSCONI CHE DONA 10 MILIONI PER LA LOTTA AL VIRUS: "GRAZIE SILVIE’. MO TE NE RIMANGONO SOLO... ODDIO QUANTO FA 8 MILIARDI MENO 10 MILIONI? 7,999999... ODDIO ME SO PERSO. VABBÈ GRAZIE"-
FLASH! – CHEF RUBIO SI CUCINA BERLUSCONI CHE DONA 10 MILIONI PER LA LOTTA AL VIRUS: "GRAZIE SILVIE’. MO TE NE RIMANGONO SOLO... ODDIO QUANTO FA 8 MILIARDI MENO 10 MILIONI? 7,999999... ODDIO ME SO PERSO. VABBÈ GRAZIE"-
CHE SUCCEDE AL “GIORNALE”? MONDADORI (CIOÈ MARINA) HA CEDUTO ALLA “PBF” DI PAOLO BERLUSCONI IL 50% DELLA SUA PARTECIPAZIONE IN “SOCIETÈ EUROPEA DI EDIZIONI” – IL COMUNICATO DEL CDR: “LA CASA EDITRICE HA RITENUTO DI ANNUNCIARE L’OPERAZIONE NEL MEZZO DI UNA CRISI DI DIMENSIONI INAUDITE. SAPPIAMO CHE LE AZIENDE NON SONO ENTI DI BENEFICENZA MA…”
A MACRON, COI CANDIDATI A SINDACO DI PARIGI, GLI DICE MALISSIMO - ''IL PRESIDENTE SAPEVA DALL'11 GENNAIO DELLO TSUNAMI CORONAVIRUS. HO PIANTO QUANDO HO DOVUTO LASCIARE IL POSTO DI MINISTRO DELLA SANITÀ PER CANDIDARMI''. AGNÈS BUZYN HA DOVUTO PRENDERE IL POSTO DI GRIVEAUX CHE MANDAVA IL SUO PISELLO IN GIRO, E ORA SPUTTANA IL PRESIDENTE - FUGA DA PARIGI, ORA IL VIRUS ARRIVERÀ NEL RESTO DEL PAESE
CI VUOLE LA PANDEMIA PER SBLOCCARE GLI EUROBOND? - SUL PIANO TECNICO LE SOLUZIONI POTREBBERO ESSERE VARIE, CON L'EMISSIONE AFFIDATA AD UN'APPOSITA AGENZIA EUROPEA PER IL DEBITO O AL FAMIGERATO MES, IL FONDO SALVA-STATI. IL NUOVO DEBITO, A CUI VERREBBE RICONOSCIUTA LA TRIPLA A E QUINDI LA MASSIMA AFFIDABILITÀ, SAREBBE SPECIFICAMENTE FINALIZZATO AGLI INTERVENTI CONTRO LA PANDEMIA E PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA
“MUOIONO COME CANI, COME PORCI, NON MI VERGOGNO DI DIRLO” – LA TERRIBILE TESTIMONIANZA DI ROBERTA ZANINONI, FIGLIA DI UNA VITTIMA DEL CORONAVIRUS: “NON È GIUSTO CHE PAPÀ SIA MORTO COSÌ. LA GENTE DICE CHE ERANO VECCHI E MALATI, MA ERA MIO PADRE, NON ERA VECCHIO E NON ERA MALATO. TUTTI ABBIAMO VISSUTO IL LUTTO DA SOLI. ALL’INIZIO SCRIVEVO POST IRONICI, MA VI PREGO, NON SOTTOVALUTATELA, SEMBRA UNA GUERRA. ALLO STATO DICO...” – VIDEO
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
L'ITALIA ERA TOTALMENTE IMPREPARATA ALL'EMERGENZA SANITARIA/1 - LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI MEDICI METTE ONLINE L'ELENCO DEI CADUTI NELLA GUERRA AL CORONAVIRUS: ''I MORTI NON FANNO RUMORE, NON FANNO PIÙ RUMORE DEL CRESCERE DELL’ERBA, SCRIVEVA UNGARETTI. EPPURE, I NOMI DEI NOSTRI AMICI, DEI NOSTRI COLLEGHI, MESSI QUI, NERO SU BIANCO, FANNO UN RUMORE ASSORDANTE. NON POSSIAMO PIÙ PERMETTERE CHE I NOSTRI MEDICI, I NOSTRI OPERATORI SANITARI, SIANO MANDATI A COMBATTERE A MANI NUDE. È UNA LOTTA IMPARI, CHE FA MALE A NOI, FA MALE AI CITTADINI''