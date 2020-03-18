FLASH! – CHEF RUBIO SI CUCINA BERLUSCONI CHE DONA 10 MILIONI PER LA LOTTA AL VIRUS: "GRAZIE SILVIE’. MO TE NE RIMANGONO SOLO... ODDIO QUANTO FA 8 MILIARDI MENO 10 MILIONI? 7,999999... ODDIO ME SO PERSO. VABBÈ GRAZIE"

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L'ITALIA ERA TOTALMENTE IMPREPARATA ALL'EMERGENZA SANITARIA/1 - LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI MEDICI METTE ONLINE L'ELENCO DEI CADUTI NELLA GUERRA AL CORONAVIRUS: ''I MORTI NON FANNO RUMORE, NON FANNO PIÙ RUMORE DEL CRESCERE DELL’ERBA, SCRIVEVA UNGARETTI. EPPURE, I NOMI DEI NOSTRI AMICI, DEI NOSTRI COLLEGHI, MESSI QUI, NERO SU BIANCO, FANNO UN RUMORE ASSORDANTE. NON POSSIAMO PIÙ PERMETTERE CHE I NOSTRI MEDICI, I NOSTRI OPERATORI SANITARI, SIANO MANDATI A COMBATTERE A MANI NUDE. È UNA LOTTA IMPARI, CHE FA MALE A NOI, FA MALE AI CITTADINI''