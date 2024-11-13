FLASH – CLAMOROSO! NEI CONCORSI DI BELLEZZA PER CAPRE LE BESTIE VENGONO GIUDICATE IN BASE ALLE MAMMELLE MIGLIORI (DA “ANTEPRIMA. LA SPREMUTA DI GIORNALI DI GIORGIO DELL’ARTI”)-
FLASH – CLAMOROSO! NEI CONCORSI DI BELLEZZA PER CAPRE LE BESTIE VENGONO GIUDICATE IN BASE ALLE MAMMELLE MIGLIORI (DA “ANTEPRIMA. LA SPREMUTA DI GIORNALI DI GIORGIO DELL’ARTI”)-
MELONI MUSK-ERATA - LA POLITICA DELLA PARACULAGGINE: DOPO L'INTERVENTO DI MATTARELLA, PUR DI NON DARE TORTO Ai GRAVISSIMI ATTACCHI DI ELON MUSK ALLA MAGISTRATURA ITALIANA, GIORGIA MELONI FA IL 'CAMALEONTE IN BARILE': "ASCOLTIAMO SEMPRE CON GRANDE RISPETTO LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA” - ATTENZIONE! OVVIAMENTE LA STATISTA DELLA GARBATELLA NON HA IL CORAGGIO DI SOTTOSCRIVERE IN UN COMUNICATO STAMPA UFFICIALE DEL GOVERNO TALE IRRIDENTE DICHIARAZIONE NEI CONFRONTI DEL CAPO DELLO STATO. FA CIO' CHE SA FARE MEGLIO: LA DUCETTA FURBETTA. E SULLE AGENZIE STAMPA COME UN GHIGNO BEFFARDO SI LEGGE: “SI APPRENDE DA FONTI DI PALAZZO CHIGI”. MANCO FOSSE UN'INDISCREZIONE TRAPELATA CHISSA' COME…
DAGOREPORT - I DESTRONZI DE’ NOANTRI, CHE HANNO BRINDATO AL TRIONFO DI TRUMP, SI ACCORGERANNO PRESTO DI AVER FESTEGGIATO UNA VITTORIA DI PIRRO – LA POLITICA ESTERA SARÀ LA DISCRIMINANTE DI QUEL POPULISMO TRUMPIANO (“IO SONO UN POVERO CHE HA FATTO I SOLDI”; CIOÈ: ANCHE TU PUOI FARCELA..) CHE HA SEDOTTO MINORANZE ETNICHE E CLASSE LAVORATRICE: "L’UNIONE EUROPEA SEMBRA COSÌ CARINA, MA CI STA DERUBANDO NEGLI SCAMBI COMMERCIALI E NOI LA DIFENDIAMO CON LA NATO: L'UE DOVREBBE PAGARE QUANTO NOI PER L'UCRAINA" - IL CAMALEONTISMO DELLA PREMIER MELONI, SEMPRE COSÌ PRO-BIDEN E FILO-ZELENSKY, DAVANTI ALLE MOSSE ISOLAZIONISTICHE DEL TRUMPONE (DAZI SULL'EXPORT ITALIANO), CON UN ALLEATO DI GOVERNO TRUMPISSIMO COME SALVINI, VERRÀ MESSO A DURA PROVA: LA DUCETTA ALLE VONGOLE STARÀ CON L’EUROPA DI URSULA O CON L’AMERICA DI "THE DONALD"?
FLASH! - TUTTI INSIEME ATTOVAGLIATI AL MENEGHINO BARETTO DI VIA DELLA SPIGA: LA SCORSA SETTIMANA IL PRESIDENTE DI IMI-INTESA, GAETANO MICCICHE', HA INVITATO (E POI PAGATO) UNA DOVIZIOSA CENA PER URBANO CAIRO, MARCO TRONCHETTI PROVERA, LUCA DI MONTEZEMOLO, DIEGO DELLA VALLE, DOMENICO DE SOLE, REMO RUFFINI - TEMA DELL'ADUNATA DI TANTI SPETTABILI CAPOCCIONI? AH, SAPERLO...
FLASH! – ECCO PERCHÉ JEFF BEZOS, DA SEMPRE FINANZIATORE DEI DEMOCRATICI, INTERROMPENDO UNA TRADIZIONE CHE ANDAVA AVANTI DA DECENNI, HA DATO ORDINE AL ‘’WASHINGTON POST”, QUOTIDIANO DI CUI È PROPRIETARIO, DI NON PUBBLICARE ALCUN EDITORIALE A SOSTEGNO DI KAMALA HARRIS, COSTATA 200 MILA ABBONAMENTI CANCELLATI – PER IL BOSS DI AMAZON PRIMA VENGONO GLI AFFARI: HA SCUCITO QUALCHE MILIONE DI DOLLARI A VARIE SOCIETÀ DI SONDAGGI. E TUTTI DAVANO LA VITTORIA DEL TRUMPONE…
FLASH! - IL GENERALE TEO LUZI HA FISSATO PER IL 15 NOVEMBRE LA CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO NELLA CARICA DI COMANDANTE GENERALE DEI CARABINIERI. MA NON C’È ANCORA IL NOME DEL PRESCELTO - I GENERALI LUONGO (QUOTA CROSETTO) E CINQUE (QUOTA MANTOVANO) SONO I FAVORITI – L’ULTIMO CDM UTILE ALLA NOMINA SARÀ TRE GIORNI PRIMA (12/11). ALTRIMENTI SI RIPETERÀ LO STESSO PASTICCIO AVUTO CON LA GUARDIA DI FINANZA…