FLASH! – COSA STA BRIGANDO RENZI? IERI, VERSO LA FINE DELL’INFORMATIVA DI DANIELA SANTANCHÈ IN SENATO, MATTEONZO FROM RIAD SI È ALZATO ED È ANDATO A SEDERSI FRA I BANCHI DI FORZA ITALIA. LAPSUS FREUDIANO? INTANTO SI È MESSO A PARLOTTARE CON LICIA RONZULLI…

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DAGONEWS – COME MAI LUCIANO VIOLANTE SI È DIMESSO CON UN MESE “DI ANTICIPO” DAL COMITATO TECNICO SULL’AUTONOMIA RISPETTO AD AMATO, BASSANINI, GALLO E PAJNO? VIOLANTE SAPEVA CHE I COLLEGHI SI SAREBBERO DIMESSI E HA USATO COME SCUSA LA FATICA PER IL SURPLUS DEL LAVORO - L'EX PRESIDENTE DELLA CAMERA VOLEVA MARCARE UNA DISTANZA DA AMATO AND FRIENDS, CONSIDERATI ANTI-GIORGIA, E DA CASSESE, CHE INVECE È TROPPO SCHIACCIATO SULLE POSIZIONI GOVERNATIVE – COMUNQUE, LA DUCETTA NON MASTICA AMARO E IN CUOR SUO GODE…

“POVERO CASSESE, SI ILLUDE ANCORA DI POTER ANDARE AL QUIRINALE CON I VOTI DEL CENTRODESTRA” – DAGONEWS: GIULIANO AMATO, FRANCO BASSANINI, FRANCO GALLO E ALESSANDRO PAJNO, SI SONO DIMESSI DAL COMITATO SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA PER SMARCARSI DAL SEMPITERNO SABINO, CHE NEGLI ULTIMI MESI SI È ALLINEATO SEMPRE PIÙ AL GOVERNO MELONI - IL GIURISTA HA TENTATO DI TROVARE UNA MEDIAZIONE TRA I “SAGGI”, MA I QUATTRO SI SONO CHIAMATI FUORI: PENSANO CHE “QUESTA” AUTONOMIA NON FARÀ ALTRO CHE CREARE ULTERIORI DISPARITÀ TRA LE REGIONI