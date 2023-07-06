Verso la fine dell’informativa di #Santanchè, Matteo #Renzi si alza e va a sedersi fra i banchi di Forza Italia, dove parla con Ronzulli. pic.twitter.com/Zloi3KN4Yk— Serena Riformato (@serenarifor) July 5, 2023
FLASH! – COSA STA BRIGANDO RENZI? IERI, VERSO LA FINE DELL’INFORMATIVA DI DANIELA SANTANCHÈ IN SENATO, MATTEONZO FROM RIAD SI È ALZATO ED È ANDATO A SEDERSI FRA I BANCHI DI FORZA ITALIA. LAPSUS FREUDIANO? INTANTO SI È MESSO A PARLOTTARE CON LICIA RONZULLI…-
Verso la fine dell’informativa di #Santanchè, Matteo #Renzi si alza e va a sedersi fra i banchi di Forza Italia, dove parla con Ronzulli. pic.twitter.com/Zloi3KN4Yk— Serena Riformato (@serenarifor) July 5, 2023
DAGONEWS – COME MAI LUCIANO VIOLANTE SI È DIMESSO CON UN MESE “DI ANTICIPO” DAL COMITATO TECNICO SULL’AUTONOMIA RISPETTO AD AMATO, BASSANINI, GALLO E PAJNO? VIOLANTE SAPEVA CHE I COLLEGHI SI SAREBBERO DIMESSI E HA USATO COME SCUSA LA FATICA PER IL SURPLUS DEL LAVORO - L'EX PRESIDENTE DELLA CAMERA VOLEVA MARCARE UNA DISTANZA DA AMATO AND FRIENDS, CONSIDERATI ANTI-GIORGIA, E DA CASSESE, CHE INVECE È TROPPO SCHIACCIATO SULLE POSIZIONI GOVERNATIVE – COMUNQUE, LA DUCETTA NON MASTICA AMARO E IN CUOR SUO GODE…
DOPO TANTE TRAVERSIE, POLEMICHE E SMENTITE, I NOSTRI PICCIONCINI HANNO FINALMENTE TROVATO IL LORO NIDO D’AMORE NEL RIDENTE QUARTIERE DELLA CAMILLUCCIA, NELLA ZONA DI ROMA NORD. ORA, PERÒ, I DUE SARANNO COSTRETTI A UFFICIALIZZARE LA LORO RELAZIONE. CHI SONO?
FLASH! – SE DANIELA SANTANCHÈ “SCIVOLA”, GIORGIA MELONI STA ACCAREZZANDO L’IDEA DI PORTARE AVANTI UN MINI RIMPASTO DI GOVERNO – L’OCCASIONE GIUSTA POTREBBE ARRIVARE DOPO L’ESTATE: CI SONO ALCUNI MINISTRI DI CUI È MOLTO SCONTENTA. DICONO SI SIA PENTITA DI AVERLI SCELTI…
DAGOREPORT! - COME MAI PIER SILVIO BERLUSCONI HA RILASCIATO DICHIARAZIONI COSÌ NETTE E DECISE, SULLE AZIENDE E SUL SUO FUTURO IN POLITICA, PRIMA DELL’APERTURA DEL TESTAMENTO? ERA UN MESSAGGIO AI FRATELLASTRI BARBARA, ELEONORA E LUIGI, SULLA DIREZIONE CHE DOVRÀ PRENDERE L’IMPERO FAMILIARE – PIER SILVIO, COME MARINA, È LEGATO ALL’EPOPEA DEL CAV, A DIFFERENZA DEI FIGLI DI VERONICA LARIO, TESTIMONI DELLA PARABOLA DISCENDENTE DEL PADRE, TRA OLGETTINE E MUTANDE PAZZE…
“POVERO CASSESE, SI ILLUDE ANCORA DI POTER ANDARE AL QUIRINALE CON I VOTI DEL CENTRODESTRA” – DAGONEWS: GIULIANO AMATO, FRANCO BASSANINI, FRANCO GALLO E ALESSANDRO PAJNO, SI SONO DIMESSI DAL COMITATO SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA PER SMARCARSI DAL SEMPITERNO SABINO, CHE NEGLI ULTIMI MESI SI È ALLINEATO SEMPRE PIÙ AL GOVERNO MELONI - IL GIURISTA HA TENTATO DI TROVARE UNA MEDIAZIONE TRA I “SAGGI”, MA I QUATTRO SI SONO CHIAMATI FUORI: PENSANO CHE “QUESTA” AUTONOMIA NON FARÀ ALTRO CHE CREARE ULTERIORI DISPARITÀ TRA LE REGIONI