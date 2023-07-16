FLASH – LA DOTTORESSA CHE HA SALVATO LA VITA A FERDINANDO MEZZELANI, DOPO L’INCIDENTE DI 5 GIORNI FA, SI CHIAMA FRANCESCA ANTONINI, È CAPITANO DELL’ESERCITO E MEDICO ORTOPEDICO DEL CELIO – QUANDO È TORNATA IN UFFICIO, NON SE L'È TIRATA PER NIENTE, E HA SOLO DETTO: "HO FATTO TARDI PERCHÉ HO AVUTO UN PROBLEMINO SULLA COLOMBO" - IL RACCONTO DI FERDINANDO “SI È FERMATA, MI HA TOLTO LA CINTURA MI HA STRETTO LA GAMBA COME UNA RANDA. SAREI MORTO DISSANGUATO. TROVARE LE PAROLE GIUSTE PER RINGRAZIARLA È IMPOSSIBILE. SCENDONO LE LACRIME. ORGOGLIO ITALIA”

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