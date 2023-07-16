ARTICOLI CORRELATI
FLASH – LA DOTTORESSA CHE HA SALVATO LA VITA A FERDINANDO MEZZELANI, DOPO L’INCIDENTE DI 5 GIORNI FA, SI CHIAMA FRANCESCA ANTONINI, È CAPITANO DELL’ESERCITO E MEDICO ORTOPEDICO DEL CELIO – QUANDO È TORNATA IN UFFICIO, NON SE L'È TIRATA PER NIENTE, E HA SOLO DETTO: "HO FATTO TARDI PERCHÉ HO AVUTO UN PROBLEMINO SULLA COLOMBO" - IL RACCONTO DI FERDINANDO “SI È FERMATA, MI HA TOLTO LA CINTURA MI HA STRETTO LA GAMBA COME UNA RANDA. SAREI MORTO DISSANGUATO. TROVARE LE PAROLE GIUSTE PER RINGRAZIARLA È IMPOSSIBILE. SCENDONO LE LACRIME. ORGOGLIO ITALIA”-
NON SAREBBE ORA DI AMMETTERE CHE IL VATICANO NON HA MAI AVUTO NULLA A CHE FARE CON EMANUELA ORLANDI? – TRA MAGGIO E GIUGNO 1983, NEI QUARTIERI LIMITROFI ALLA BASILICA DI SAN PIETRO, SONO SCOMPARSE 16 RAGAZZE, TRA LE QUALI LA ORLANDI, CON UN'ETÀ TRA I 14 E I 18 ANNI. NESSUNA DI LORO È MAI STATA RITROVATA - LA PROCURA DI ROMA PER TRE VOLTE HA INDAGATO SULLA PEDOFILIA DEI PRETI, SULLA RETICENZA DELLA SANTA SEDE, ARCHIVIANDO POI IL CASO. MA I GIORNALI HANNO PREFERITO SEGUIRE LA RAPPRESENTAZIONE DEL “DAJE ALL’INFAME VATICANO” - AMORALE DELLA STORIA? QUANDO LA MERDA È TANTA, LE MOSCHE ACCORRONO NUMEROSE…
DAGOREPORT - NON SOLO LA GIUSTIZIA SECONDO NORDIO. L’INCONTRO TRA MATTARELLA E MELONI HA TOCCATO I CASI SANTANCHÉ E LA RUSSA. PERCHE’ IL VAFFA DELLA SORA GIORGIA AL DELIRIO DI 'GNAZIO NON ARRIVA DA COLLE OPPIO MA DAL COLLE DEL QUIRINALE GRAZIE AL FILO DIRETTO DI ALFREDO MANTOVANO CON MATTARELLA - E SEMPRE NEL SUO RUOLO DI POMPIERE DEL COLLE, E SEMPRE D’ACCORDO CON LA DUCETTA, MANTOVANO HA SFANCULATO IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA CARLO NORDIO, IN PREDA AL DELIRIO DEL POTERE - SE LA PITONESSA È ORMAI SOLO UN PROBLEMA PER IL SISTEMA NERVOSO DI GIORGIA, IL CASO LA RUSSA HA TUTTE LE CARATTERISTICHE DI DANNEGGIARE L’IMMAGINE DI UN PARTITO GIUSTIZIALISTA COME FRATELLI D’ITALIA. CON IL CO-FONDATORE CHE CORRE IL RISCHIO DI DOVER RASSEGNARE LE DIMISSIONI SE LE INDAGINI DOVESSERO PORTARE IL GIUDICE A UNA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO PER LA RUSSA JR...
FLASH! – ALFREDO MANTOVANO È INDECISO SUI SERVIZI SEGRETI. A DIFFERENZA DEL DIRETTORE DEL DIS ELISABETTA BELLONI, FAVOREVOLE A UNA NUOVA LEGGE CHE TOLGA DI MEZZO LA DISTINZIONE TRA AISI (PARENTE) E AISE (CARAVELLI), AFFINCHÉ TUTTO FACCIA RIFERIMENTO AL SUO DIPARTIMENTO, MANTOVANO PROPENDE, CONSIDERATO L’ITER TEMPORALE DI UNA NUOVA LEGGE, PER UNA MINI RIFORMA ORGANIZZATIVA. E ALLO STESSO TEMPO PRESENTARE IL PROGETTO DI UNA NUOVA LEGGE…
FLASH! - BIANCA NON VA MAI IN BIANCO: LA BERLINGUER HA STRAPPATO A PIER SILVIO NON SOLO UN CONTRATTONE DA DIRETTORE DI TELEGIORNALE (QUALCOSA INTORNO ALLE 600MILA EURO, IL DOPPIO DI CIO' CHE INTASCAVA DALLA RAI), MA HA FATTO ASSUMERE DA MEDIASET A TEMPO INDETERMINATO DUE COLLABORATRICI (COME DICE ANTONIO RICCI: IL DELITTO NON PAGA, BERLUSCONI SI'...)
FLASH! - COMINCIANO DAL CUORE LE PRIME DEFEZIONI NEL PD SVALVOLATO DI SCHLEIN? - VOCI DAL SEN FUGGITE AL NAZARENO SUSSURRANO CHE PAOLA BELLONI HA ANTICIPATO DE LUCA, BONACCINI E GUERINI MESSI INSIEME E MOLLATO AL SUO DESTINO LBGTQIA+ LA COMPAGNA SEGRETARIA ELLY, CONFERMANDO CHE LA SINISTRA QUANDO SI TRATTA DI DIVIDERSI NON LA BATTE NESSUNO...