FLASH! – I GIORNI DEL CONDOM A STRASBURGO: ALLA SEDE DEL PARLAMENTO EUROPEO È COMPARSO ALL’IMPROVVISO UN PRESERVATIVO SUL PAVIMENTO! CHI L’HA PERSO PER STRADA? SARÀ UN EUROPARLAMENTARE O UN FUNZIONARIO CON LA PASSIONE PER LA TROIKA?-
FLASH! – I GIORNI DEL CONDOM A STRASBURGO: ALLA SEDE DEL PARLAMENTO EUROPEO È COMPARSO ALL’IMPROVVISO UN PRESERVATIVO SUL PAVIMENTO! CHI L’HA PERSO PER STRADA? SARÀ UN EUROPARLAMENTARE O UN FUNZIONARIO CON LA PASSIONE PER LA TROIKA?-
ALMENO PER OGGI, L’ABBIAMO SFANGATA – LE BORSE EUROPEE RIMBALZANO DOPO L’ANNUNCIO DELLA BCE DI UN NUOVO RIALZO DEL COSTO DEL DENARO, CHE RAGGIUNGE IL 3,5%. DOPO UNA PRIMA REAZIONE NEGATIVA, GLI INDICI SONO SALITI ANCHE SULL’ONDA DELLA DECISIONE DELLA BANCA NAZIONALE SVIZZERA DI SOCCORRERE CREDIT SUISSE. IL TITOLO DELL’ISTITUTO ELVETICO VOLA A ZURIGO E CHIUDE A +19,15% - SCENDE LO SPREAD E L’EURO RECUPERA TERRENO
CAFONALINO – ALLA MOSTRA DELLO SCAPIGLIATO PIETRO RUFFO, ALLA GALLERIA LORCAN O’NEILL DI ROMA, LE GRANDI PROTAGONISTE SONO CARMEN LLERA E LA CINEASTA (PER MANCANZA DI PELLICOLE) GINEVRA ELKANN – PRESENTI ANCHE “LADY DIOR” MARIA GRAZIA CHIURI, IL DIRETTORE DEL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA, ALESSIO VLAD, L'EX GOVERNATORE NICOLA ZINGARETTI… – FOTO BY DI BACCO
I RICCONI FANNO INCETTA DEL FARMACO CONTRO IL DIABETE, USATO PER DIMAGRIRE, MA COSI' FACENDO LO TOLGONO AI MALATI – NEGLI USA OZEMPIC, LA PUNTURINA A BASE DI SEMAGLUTIDE, È DIVENTATA INTROVABILE DA QUANDO ELON MUSK HA DETTO DI FARNE USO INSIEME A UNA MASSA DI SVIPPATI - PER I DIABETICI DI TIPO 2 LA CACCIA AL TESORO E' INIZIATA ANCHE IN ITALIA E I MEDICI SONO COSTRETTI A DIROTTARE SU ALTRI FARMACI – COME FUNZIONA IL SEMAGLUTIDE
I CENTRI DI RICERCA CONTRO IL CANCRO LANCIANO L'ALLARME: "MANCANO RISORSE E PERSONALE" - NEL NOSTRO PAESE CI SONO 149 LABORATORI DOVE SI STUDIANO SOLUZIONI TERAPEUTICHE INNOVATIVE CONTRO IL TUMORE: MANCANO BIONFORMATICI, COORDINATORI DI RICERCA CLINICA E DATA MANAGER - L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ONCOLOGIA MEDICA: "IN ITALIA, OGNI ANNO, CIRCA L’8% DEI PAZIENTI IN TRATTAMENTO ENTRA IN SPERIMENTAZIONI CLINICHE MA..."