FLASH! – I GIORNI DEL CONDOM A STRASBURGO: ALLA SEDE DEL PARLAMENTO EUROPEO È COMPARSO ALL’IMPROVVISO UN PRESERVATIVO SUL PAVIMENTO! CHI L’HA PERSO PER STRADA? SARÀ UN EUROPARLAMENTARE O UN FUNZIONARIO CON LA PASSIONE PER LA TROIKA?

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