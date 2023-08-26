FLASH – LA “CATTIVERIA DI “SPINOZA”: “IN FONDO LOLLOBRIGIDA VOLEVA SOLO DIRE CHE ARIANNA CUCINA DI MERDA” (DAL “FATTO QUOTIDIANO”)-
FLASH – LA “CATTIVERIA DI “SPINOZA”: “IN FONDO LOLLOBRIGIDA VOLEVA SOLO DIRE CHE ARIANNA CUCINA DI MERDA” (DAL “FATTO QUOTIDIANO”)-
FLASH! - COSA HA SPINTO LA DUCETTA A DARE IN MANO IL PARTITO A SISTER ARIANNA, INNESCANDO INCAZZATURE E MALUMORI TRA I FRATELLINI D’ITALIA (“COSA INCONCEPIBILE”)? A PESARE SULLA DECISIONE NON E’ SOLO IL PESANTE LOGORIO FISICO DEL PRIMO ANNO DI GOVERNO, UN AUTUNNO CALDISSIMO DAVANTI. MELONI SA CHE SI GIOCA TUTTO CON IL VOTO EUROPEO DEL GIUGNO 2024 E LA COMPILAZIONE DELLE LISTE SI PROSPETTA GIA’ DURISSIMA (NON SIAMO PIU’ AL 4%, ORA I CAMERATI A CANTARE SONO TANTI). QUINDI “IO SO’ GIORGIA E VOI NON SIETE UN CAZZO” HA VOLUTO METTERE AL COMANDO DEL PARTITO UNA DELLE POCHISSIME PERSONE DI CUI SI FIDA CIECAMENTE…
FLASH! - COME TROVARE 13,5 MILIARDI PER IL PROGETTO DEL PONTE SULLO STRETTO, QUANDO IN CASSA NON C'E' UN EURO? L'IDEA DI MATTEO SALVINI: FARSELO FINANZIARE DA SOCIETA' STRANIERE PER IL 70 PER CENTO (ADVISOR BANCARI SONO GIA' IN PISTA). APPUNTAMENTO A OTTOBRE...
DAGOREPORT - EVGENIJ PRIGOZHIN È MORTO DAVVERO O È TUTTA UNA MESSINSCENA? QUEL CHE È CERTO È CHE A WASHINGTON CONOSCONO LA VERITÀ – LA CASA BIANCA, PERÒ, NON DIRÀ NÉ FARÀ NIENTE, PERCHÉ HA SCELTO UNA LINEA DI “NON INTERFERENZA”. IL TIMORE È CHE, FATTO FUORI PUTIN, ARRIVI UN LEADER ANCORA PIÙ PERICOLOSO: PER QUESTO, “MAD VLAD” DEVE RESTARE – DUE NOTIZIE CHE NON SONO UN DETTAGLIO, NEL “DAY AFTER” LA (PRESUNTA) MORTE DI PRIGOZHIN. LA PRIMA: JAKE SULLIVAN, CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA DI BIDEN, HA CONVOCATO PER DOMANI UN VERTICE CON I SUOI OMOLOGHI DI REGNO UNITO, FRANCIA E GERMANIA. E L’ITALIA? NONOSTANTE L’ATLANTISMO SENZA LIMITISMO SBANDIERATO DALLA MELONI, CONTINUA A NON CONTARE UN CAZZO – LA SECONDA: JOE BIDEN DÀ UNA DATA DI SCADENZA PER LA GUERRA, AGOSTO 2024 (IN TEMPO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE…)
DAGOREPORT - GIORGIA MELONI, CON LA "PROMOZIONE" DI ARIANNA E DI FAZZOLARI, RESTRINGE ULTERIORMENTE LA "FIAMMA MAGICA": DIFFIDENTE VERSO TUTTI, NERVOSA PER I DOSSIER SCOTTANTI IN ARRIVO, LA DUCETTA SI FIDA SOLO DEL SUO "INNER CIRCLE": OLTRE ALLA SORELLA E AL BRACCIO DESTRO (E TESO), CI SONO DONZELLI E IL COGNATO, LOLLOBRIGIDA. MA ASSERRAGLIARSI NEL BUNKER NON È UNA BUONA IDEA. LO SA BENE RENZI: PER MATTEONZO, L'INIZIO DELLA FINE FU QUANDO DECISE DI AFFIDARE TUTTO A BOSCHI-BONIFAZI-LOTTI-BIANCHI (GUEST STAR LA CAPO VIGILE MANZIONE)
FLASH – IL PASTROCCHIO SULLA DOPPIA CANDIDATURA FRANCO-CIPOLLONE, PER IL POSTO NEL BOARD DELLA BCE, NASCE DALLA VOLONTÀ DI RIVINCITA DI GIANCARLO GIORGETTI. IL MINISTRO DELL’ECONOMIA SI È VOLUTO VENDICARE CON GIORGIA MELONI PER L’ANNUNCIO DELLA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI. È PER QUESTO CHE, UNA VOLTA CAPITO CHE PER LA BEI I GIOCHI ERANO FATTI, HA TIRATO FUORI DAL CASSETTO IL NOME DELL’EX COLLEGA DEL GOVERNO DRAGHI, FACENDO STRABUZZARE GLI OCCHI AL TANDEM GIORGIA-PANETTA – AVVISO AI NAVIGATI: A FRANCOFORTE, DA DOVE HA GUIDATO PER OTTO ANNI LA BCE, “MARIOPIO” È ANCORA MOLTO ASCOLTATO…