FLASH – LA “CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “PAOLA EGONU, SCHIACCIATA RECORD A 116 CHILOMETRI L'ORA. MIRACOLOSAMENTE ILLESO IL GENERALE VANNACCI” (LA PALESTRA/LUDOVICO CARTA)-
FLASH – LA “CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “PAOLA EGONU, SCHIACCIATA RECORD A 116 CHILOMETRI L'ORA. MIRACOLOSAMENTE ILLESO IL GENERALE VANNACCI” (LA PALESTRA/LUDOVICO CARTA)-
FLASH! - FORTE IRRITAZIONE QUIRINALIZIA PER LA MANCATA DISSOCIAZIONE PUBBLICA DI GIORGIA MELONI, AL PARI DI QUELLA DI TAJANI, PER LE VIOLENTISSIME DICHIARAZIONI DELLA COPPIA LEGAIOLA BORGHI-SALVINI CONTRO MATTARELLA - LA DUCETTA HA FATTO SAPERE, ATTRAVERSO IL SOTTOSEGRETARIO MANTOVANO, CHE SI SAREBBE ''ADOPERATA'' PER FAR RITRATTARE IL LEADER DEL CARROCCIO. COSA CHE NON E' PER NIENTE AVVENUTA...
FLASH! – LA NOTIZIA DEL GIORNO? “GIORGIA MELONI, 47 ANNI, UN METRO E 63 PER 50 CHILI” - LO SCOOP È FIRMATO DAL GIORNALISTA ROBERTO GRESSI DEL ‘’CORRIERE DELLA SERA’’, IN MODALITÀ DIETOLOGO – UNA NOTIZIA CHE HA GETTATO NELLA DISPERAZIONE PIÙ CUPA MOLTISSIME DONNE MA HA RALLEGRATO LO SPIRITO DEI SOLITI ‘’ADDETTI AI LIVORI’’: “PESA 50 CHILI?!? MAH, AVRANNO MESSO SULLA BILANCIA SOLO L’EGO DELLA DUCETTA…” - “ALTA 1,63? SÌ, CON FAZZOLARI AL POSTO DEI TACCHI!” – E ALTRE FACEZIE IMPUBBLICABILI…
FLASH! - CALTA-BOOM! COME UN GATTO IN TANGENZIALE, E' DURATA APPENA UN MESE LA DIS-AVVENTURA DEL NUOVO DIRETTORE DEL "MESSAGGERO" ALESSANDRO BARBANO, VOLUTO DALLA FIGLIA AZZURRA - CHISSA' QUALE ARTICOLO SARA' ANDATO STORTO AL FUMANTINO FRANCHINO CALTAGIRONE PER LICENZIARLO DOPO 30 GIORNI...
A ROMA SI BALLA IL MAMBOR - ALLA GALLERIA TORNABUONI UNA RETROSPETTIVA IMPERDIBILE DI RENATO MAMBOR - COMPAGNO DI PENNELLO DI SCHIFANO, ANGELI, FESTA, CEROLI, LO SAVIO, PASCALI, MAMBOR FU UN PROTAGONISTA DEL POP ROMANO DEGLI ANNI ‘60/’70 CHE, A DIFFERENZA DI WARHOL E C., ‘’INTRODUCE UNA LEGGEREZZA POETICA E UN GUSTO DEL GIOCO DADAISTA CHE LA SUPREMAZIA DEL SISTEMA DELL’ARTE AMERICANO NON HA MAI RICONOSCIUTO” – CONVERSAZIONE CON ACHILLE BONITO OLIVA…
MI SI NOTA DI PIU’ SE FACCIO IL MARTIRE? – L’ASSENZA DI SAVIANO DAL SALONE DEL LIBRO DI FRANCOFORTE STAVOLTA NON E’ FRUTTO DELL’EPURAZIONE MELONIANA – E’ STATO CHIESTO ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI QUALI SCRITTORI INVITARE ED E’ VENUTO FUORI UN ELENCO DI SINISTRELLI MICA MALE, DA NICOLA LAGIOIA A CHIARA VALERIO – MANCAVA SAVIANO SOLO PERCHE’ LE DUE CASE EDITRICI CHE POTEVANO INDICARLO NON L’HANNO FATTO. LA PRIMA È “FUORISCENA” DEL GRUPPO SOLFERINO-CAIRO EDITORE (CHE NON È NEANCHE ASSOCIATO ALL’AIE) - L’ALTRO EDITORE CHE POTEVA INSERIRE LO SGOMORRATO NELLA LISTA ERA BOMPIANI, GRUPPO GIUNTI, PER LA QUALE, SEMPRE QUEST’ANNO, SAVIANO HA PUBBLICATO “SOLO È IL CORAGGIO” (MEZZO FLOP). L’EDITOR PRINCIPE DEL GRUPPO GIUNTI È ANTONIO FRANCHINI, CHE SI È MESSO IN TESTA DI…