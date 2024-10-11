FLASH – “LA CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “NUOVI DETTAGLI SUL DEVASTANTE ATTACCO HACKER UCRAINO ALLA TV DI STATO RUSSA: TUTTI I CANALI TRASMETTEVANO RENZI” (LA PALESTRA/MICHELE NEGRI)-
FLASH – “LA CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “NUOVI DETTAGLI SUL DEVASTANTE ATTACCO HACKER UCRAINO ALLA TV DI STATO RUSSA: TUTTI I CANALI TRASMETTEVANO RENZI” (LA PALESTRA/MICHELE NEGRI)-
FLASH - LO SPUTTANAMENTO DI QUANTO RESTAVA DELLA DIGNITÀ DELLA GNAM, LA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA DI ROMA, ORA È TOTALE: LA SERA DEL 23 OTTOBRE IL MUSEO OSPITERÀ LA FESTA DEL QUOTIDIANO "IL TEMPO" DELLA FAMIGLIA ANGELUCCI, CON TANTO DI PRESENZA DI GIORGIA MELONI. SI PREVEDONO DIMISSIONI IN MASSA ALLA GNAM…
DAGOREPORT - COME SI PUO’ CONTROLLARE UN PARTITO CHE HA QUASI IL 30% DEI VOTI CON UN POLITBURO DI 4-5 PERSONE? E INFATTI NON SI PUO’! - LE SORELLE MELONI, FAZZOLARI E SCURTI NON TENGONO LE BRIGLIA DI FRATELLI D’ITALIA: SILENZIATA LA CORRENTE DEI “GABBIANI” DI RAMPELLI, AZZERATO IL DISSENSO, ELIMINATA OGNI DIALETTICA INTERNA (CHE SI CHIAMA “POLITICA”), TRATTATI I PARLAMENTARI COME CAMERIERI A CUI SI DANNO ORDINI VIA CHAT, COSA SUCCEDE? CHE POI QUALCUNO SI INCAZZA E FA “L’INFAME”, SPUTTANANDO ALL’ESTERNO IL PIANO DI GIORGIA MELONI PER IL BLITZ PER ELEGGERE FRANCESCO SAVERIO MARINI ALLA CONSULTA…
FLASH! - TOH! IL TONITRUANTE AEDO DEL SALVINISMO IERI E DEL MELONISMO OGGI, PAOLO DEL DEBBIO, SI RICORDA CHE A PAGARGLI IL SUO LAUTO COMPENSO È PIERSILVIO “FORZA ITALIA” BERLUSCONI, E STASERA AVVERRÀ IL MIRACOLO: INTERVISTERÀ QUEL CARTONATO CIOCIARO DI ANTONIO TAJANI A "DRITTO E ROVESCIO", SU RETE4...
DAGOREPORT – GIORGETTI E' GIA' PRONTO PER LA TOMBOLA: DÀ I NUMERI - IL MINISTRO DELL’ECONOMIA ALLE PRESE CON LA TERRIBILE LEGGE DI BILANCIO PRIMA ANNUNCIA “SACRIFICI PER TUTTI” E NUOVE TASSE TRA ACCISE E CATASTO, PER POI RINCULARE QUANDO SI INCAZZA LA MELONA, COSI' TIMOROSA DI PERDERE IL VOLUBILE CONSENSO POPOLARE DA CONFEZIONARE UN VIDEO CONTRO IL SUO MINISTRO: "NOI LE TASSE LE ABBASSIAMO" - E QUANDO NON SBUCA LA MELONI, ARRIVA PANETTA: SULLA CRESCITA DEL PIL GIORGETTI SI APPOGGIA AI NUMERI “ADDOMESTICATI” DELLA RAGIONERIA GENERALE FORNITI DALLA SUA FEDELE DARIA PERROTTA, PER VENIRE SUBITO SMENTITO SECCAMENTE DALL'UFFICIO STUDI DI BANKITALIA...
DAGOREPORT – IL BALLO DELLA KETAMINA DI ELON MUSK NON PORTA VOTI: LA PERFORMANCE “OCCUPIAMO MARTE” DEL PICCHIATELLO DI TESLA SUL PALCO CON TRUMP IN PENNSYLVANIA NON HA MOSSO L’OPINIONE PUBBLICA – KAMALA HARRIS SAREBBE IN VANTAGGIO DI 4-5 PUNTI, MA IL SISTEMA ELETTORALE USA E' FOLLE: NEL 2016 HILLARY CLINTON FU SCONFITTA DA TRUMP PUR AVENDO AVUTO 3 MILIONI DI VOTI IN PIU' – IL PRESSING DEI REPUBBLICANI PERCHE' TRUMP ABBASSI I TONI (È IL MOMENTO DI PARLARE AGLI ELETTORI MODERATI, NON AL POPOLO MAGA, CHE LO VOTA COMUNQUE) - I DILEMMI DI KAMALA: MI CONVIENE FARE GLI ULTIMI COMIZI CON OBAMA? COME RICONQUISTARE IL VOTO DEI TANTI GIOVANI PRO-PALESTINA?