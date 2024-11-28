FLASH – LA “CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “TREGUA IN LIBANO: COME SEGNO DI PACE, ISRAELE HA REGALATO ANCHE DEI NUOVI CERCAPERSONE…” (LA PALESTRA/FEDERICO SIMONCINI)-
FLASH – LA “CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “TREGUA IN LIBANO: COME SEGNO DI PACE, ISRAELE HA REGALATO ANCHE DEI NUOVI CERCAPERSONE…” (LA PALESTRA/FEDERICO SIMONCINI)-
FRATELLI COLTELLI - DAGO-RETROSCENA SULLO SCONTRO TRA I PIEMONTESI CROSETTO-DELMASTRO - SUCCEDE CHE IL GIULI-RIDENS, PRIMA DI RICONFERMARE LA PRESIDENTE DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO, EVELINA CHRISTILLIN, HA CHIESTO IL VIA LIBERA AL DOMINUS DI FDI IN PIEMONTE, ANDREA DELMASTRO. MA PER CROSETTO IL PIEMONTE "C'EST MOI". QUINDI DELMASTRO È STATO BEN FELICE DI FARGLI UN DISPETTO, ANCHE PERCHÉ LA FIAMMA MAGICA CONSIDERA CROSETTO UN “ESTRANEO” ALLE RADICI POST-FASCISTE DI FRATELLI D’ITALIA, IN QUANTO DI NASCITA DEMOCRISTIANA E POI UOMO DI BERLUSCONI IN FORZA ITALIA…
DAGOREPORT! TIRA UNA BRUTTA ARIA PER LOTITO E DE LAURENTIS IN LEGA SERIE A. IL LORO CANDIDATO, IL PRESIDENTE USCENTE CASINI, NON SARÀ RIELETTO E MEDITA DI ANNUNCIARE L’USCITA DI SCENA – LA NUOVA MAGGIORANZA FORMATA DA 14 CLUB DEVE SCEGLIERE IL NOME DEL SUCCESSORE IN UNA ROSA CHE COMPRENDE L'EX NUMERO 1 DI CONFINDUSTRIA BONOMI (SPONSORIZZATO DA MAROTTA), L’EX RAGIONIERE DI BERLUSCONI SIMONELLI E GANDINI, GIA’ DIRIGENTE DELLA ROMA – IL DUO LOTITO/DE LAURENTIS È, ALLO STATO, FUORI DAI GIRI. DA QUI IL TENTATIVO DI ATTACCARE GRAVINA, LANCIANDOGLI CONTRO PER LA FIGC LA CANDIDATURA DEL PIERO…
FLASH! – RESTA ANCORA MISTERIOSA LA CAUSA CHE HA SPINTO ALESSANDRO GIULI ALLA CACCIATA (CON UNA PEC!) DEL CAPO DI GABINETTO DI SANGIULIANO, FRANCESCO GILIOLI. COLPEVOLE DI “FATTI GRAVISSIMI”, CONFIDÒ IL MINISTRO DEL “PENSIERO SOLARE” – ERA ATTESA LA DENUNCIA DI GILIOLI VERSO COLUI CHE AVEVA MACCHIATO LA SUA REPUTAZIONE, MA NON È MAI ARRIVATA. A BLOCCARLA SAREBBE INTERVENUTO IL MENTORE DI GILIOLI, IL SAGGIO IGNAZIO LA RUSSA: MEGLIO PENSARE AL DOMANI...
DAGOREPORT - CULO VUOLE CHE IL VOTO DEL PARLAMENTO EUROPEO CAPITI UNA VOLTA. URSULA CE L’HA FATTA COL 51%, PAGANDO LA SUA SVOLTA A DESTRA CON LA DUCETTA (CHE, IN CAMBIO, HA OTTENUTO LA VICE PRESIDENZA DI FITTO) - UN QUADRO POLITICO COSÌ PARCELLIZZATO MOSTRA AD URSULA UNA VIA ACCIDENTATA. TRUMP È ALLE PORTE. E PER L’EUROPA LA RICREAZIONE È FINITA. NON SI CAPISCE PERCHÉ WASHINGTON PER LA NATO DEVE SBORSARE IL 60% E L’UE IL 40. DOVETE CACCIARE I DINDI - I 27 PAESI DELL’UE LA FORZA ECONOMICA CE L’HANNO. MA NON HANNO L’UNITÀ, VEDI IL FILO-PUTIN ORBAN. E IL PRIMO OBIETTIVO DI URSULA SARÀ DI TOGLIERE DI MEZZO L’UNANIMITÀ IN CONSIGLIO EUROPEO A FAVORE DI UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA….
DAGOREPORT – PER IL MOVIMENTO 5 STELLE NON C’È ALTERNATIVA AL CAMPO LARGO: DA SOLI, SENZA I VOTI DEL PD, GLI EX GRILLINI SONO IRRILEVANTI E VANNO A SBATTERE. SENZA I PURI E DURI DI BEPPE-MAO, PERDERANNO UN PO’ DI VOTI. MA AL VOTO POLITICO DEL 2027 È PROBABILE CHE M5S SI ASSESTERÀ AL PARI DI AVS: INTORNO AL 6% - È LA VITTORIA ANCHE DI CASALINO, TAVERNA, FICO, PATUANELLI, DA SEMPRE FAVOREVOLI ALL’INTESA CON I DEM. E’ LA SCONFITTA, INVECE, DI MARCO TRAVAGLIO, CHE IL DIRETTORE DE “IL FATTO” COPRE CON LA SUPERCAZZOLA DI ESSERE “PROGRESSISTI INDIPENDENTI”. QUELLO CHE È CERTO È CHE MARCOLINO NON È PIÙ IL SUGGERITORE DI CONTE - E’ VERO CHE TRA ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE C’È DI MEZZO LA GUERRA UCRAINA. MA NEL 2025 SI CHIUDERÀ…