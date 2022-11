5 nov 2022 18:16

FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “SARÀ SOSPESO QUEL PROFESSORE CHE A PONTEDERA HA DATO UN PUGNO ALLO STUDENTE CHE SI PRENDEVA GIOCO DI LUI. È GIUSTO. PERÒ PER IL RAGAZZO NON È SCATTATA NESSUNA SOSPENSIONE. È STATA LA MADRE A DARGLI UNA PUNIZIONE: “GLI HO DETTO CHE NON SI VA A SALTELLARE ALLE SPALLE DELL'INSEGNANTE PER FARE IL BUFFONE”. DOVREBBERO NOMINARLA PRESIDE, QUESTA MAMMA CHE ANCORA SA COS'È LA SCUOLA…”