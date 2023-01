19 gen 2023 14:46

FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “TRENT'ANNI DI FATICOSA LATITANZA PER COSTRUIRTI UNA FAMA MONDIALE COME PRIMULA ROSSA. UNA INTERMINABILE CATENA DI STRAGI E DELITTI PER ESSERE RICONOSCIUTO COME IL CAPO DEI CAPI DELLA MAFIA. UN INTRICATISSIMO GIRO DI AFFARI CON PRESTANOME E SOCIETÀ OFF SHORE PER DIVENTARE IL PIÙ RICCO BOSS DELLA STORIA. INSOMMA UNA VITA INTERA SPESA PER APPARIRE UN POTENTISSIMO GENIO DEL MALE, IL SUPERUOMO DI COSA NOSTRA. POI DIMENTICHI IL VIAGRA SUL COMODINO E TI SEI ROVINATO LA REPUTAZIONE…”