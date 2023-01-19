FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “TRENT'ANNI DI FATICOSA LATITANZA PER COSTRUIRTI UNA FAMA MONDIALE COME PRIMULA ROSSA. UNA INTERMINABILE CATENA DI STRAGI E DELITTI PER ESSERE RICONOSCIUTO COME IL CAPO DEI CAPI DELLA MAFIA. UN INTRICATISSIMO GIRO DI AFFARI CON PRESTANOME E SOCIETÀ OFF SHORE PER DIVENTARE IL PIÙ RICCO BOSS DELLA STORIA. INSOMMA UNA VITA INTERA SPESA PER APPARIRE UN POTENTISSIMO GENIO DEL MALE, IL SUPERUOMO DI COSA NOSTRA. POI DIMENTICHI IL VIAGRA SUL COMODINO E TI SEI ROVINATO LA REPUTAZIONE…”

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AGNELLI E LUPI - IL SILURAMENTO DI ANDREA DA JUVENTUS, EXOR E STELLANTIS SEGNA LA SCONFITTA DEI DISCENDENTI DI UMBERTO AGNELLI A VANTAGGIO DEGLI EREDI DI GIANNI, CHE DELL’AVVOCATO NON HANNO NEANCHE IL COGNOME - CHE EFFETTI AVRÀ LA FAIDA SULLA “GIOVANNI AGNELLI BV”, LA SOCIETÀ DEGLI EREDI DELLA DINASTIA CHE CONTROLLA IL 52% DI EXOR? - OGGI IL 38% È IN MANO A DICEMBRE (JOHN E I FRATELLI LAPO E GINEVRA). SINO A POCHI MESI FA, ANNA E ANDREA ERANO AL SECONDO POSTO CON IL 12%, ORA SONO SCESI ALL'11,85, SCAVALCATI DAL RAMO DI MARIA SOLE AGNELLI, SALITO AL 12,32…

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MEGLIO VECCHI CHE MORTI – VITTORIO FELTRI RISPONDE A MASSIMO FINI, SECONDO CUI GLI ANZIANI DEVONO PENTIRSI DI ESSERE TALI PERCHÉ SONO UN DISTURBO PER SE STESSI E PER LA SOCIETÀ – IL DIRETTORE EDITORIALE DI “LIBERO”: “LA QUESTIONE È UN’ALTRA. STARE AL MONDO SPESSO È UNA FATICA E PURE UNA ROTTURA DI SCATOLE ANCHE PER LA GENTE GIOVANE E DI MEZZA ETÀ. MA È FATALE CHE CHI METTE PIEDE SULLA TERRA POI CI VOGLIA RESTARE A TUTTI I COSTI. IL TRAPASSO SPAVENTA TANTO I GIOVANI QUANTO I NONNI. IO AMO I VECCHI PERCHE’...”