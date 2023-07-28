FLASH – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “CELEBRIAMO ANCHE QUEST'ANNO IL MIRACOLO DELLA MOLTIPLICAZIONE DEI 100 E LODE. A DIFFERENZA DELLA LIQUEFAZIONE DEL SANGUE DI SAN GENNARO, CHE CAPITA TRE VOLTE L'ANNO, È UN PRODIGIO CHE AVVIENE SOLO A LUGLIO. SOPRATTUTTO IN CALABRIA, CHE NELLE PROVE INVALSI ERA RISULTATA ULTIMA NELLE ECCELLENZE IN ITALIANO E PENULTIMA IN QUELLE DI MATEMATICA: EPPURE I SUOI 100 E LODE SONO STATI IL QUADRUPLO DEL PIEMONTE E IL QUINTUPLO DELLA LOMBARDIA. E C'È ANCORA QUALCUNO CHE NON CREDE NEI MIRACOLI…”-