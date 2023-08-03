FLASH – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “VISTO CHE ANCHE L’ANTITRUST INDAGA SUI TAXI PER I TEMPI D’ATTESA BIBLICI E IL POS SEMPRE GUASTO, IL GOVERNO HA DECISO DI INTERVENIRE PER GARANTIRE ‘EFFICIENZA E RISPETTO DELLE REGOLE’. IN DIFESA DEI CLIENTI? NO, A FAVORE DEI TASSISTI. REGALANDO A CIASCUNO DI LORO UNA LICENZA IN PIÙ, E PERMETTENDOGLI DI FAR GUIDARE A UN ALTRO LA VETTURA DURANTE IL TURNO DI RIPOSO, IN MODO DA RADDOPPIARE I GUADAGNI. COSÌ IMPARANO A ROMPERE LE SCATOLE AL GOVERNO, QUESTI BENEDETTI UTENTI…”

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CENTRO SPERIMENTALE 'CHIAGNI E FOTTI' - INVECE DI GRIDARE ALLA "VIOLENZA" PER AVER MANDATO A CASA IL PRESIDENTE MARTA DONZELLI (MA CORSI E DOCENTI NESSUNO LI TOCCA), PERCHE' I VARI CAPOTONDI, MORETTI, LUCCHETTI E COMPAGNI NON REPLICANO AI DISASTRI DELLA GESTIONE DONZELLI, TRA L'ALTRO PRODUTTRICE DI FILM IN PROPRIO? - OGGI IL POLVERONE VIENE ALIMENTATO SUI GIORNALONI DA QUEL MONDO DI CINEASTI CHE VEDE POLVERIZZARSI L'INSOSTENIBILE CUCCAGNA DI FINANZIAMENTI STATALI DI CUI HANNO GODUTO FINORA I LORO FILMETTI (UNA MONTAGNA DI DENARO PUBBLICO CHE OSCURA IL REDDITO DI CITTADINANZA)

DAGOREPORT! - RIUSCIRÀ GIORGIA MELONI A CONVINCERE PECHINO A POSTICIPARE LA SUA VISITA DI STATO A NOVEMBRE, ANZICHÉ A OTTOBRE? - DOPO LA GITA TURISTICA A WASHINGTON, IL DRAGONE ASPETTA LA PULZELLA DELLA GARBATELLA AL VARCO. COL MANCATO RINNOVO DEL MEMORANDUM SULLA VIA DELLA SETA, XI JINPING HA FATTO SAPERE PER VIA DIPLOMATICA CHE I RAPPORTI ITALIA-CINA NON POSSONO ESSERE PIÙ COME QUELLI DI PRIMA - E’ FACILE IMMAGINARE LO SCONFORTO DELLA DUCETTA QUANDO LE SARÀ ANNUNCIATO CHE I DOVIZIOSI INVESTIMENTI CINESI IN ITALIA VERRANNO DIROTTATI VERSO FRANCIA E GERMANIA. E QUI NON C’È UNIONE EUROPEA CHE TENGA…

AGOSTO, GIORGIA MIA NON TI CONOSCO: SUL GOVERNO SI ADDENSANO TEMPORALI - FORZA ITALIA E' UN PROBLEMA: APPIATTITO A ZERBINO SULLA MELONI, TAJANI NON VIENE RICONOSCIUTO COME L’EREDE DI BERLUSCONI - SALVINI CERCA DI DESTABILIZZARE LA DUCETTA CON LE ALLEANZE PER LE EUROPEE: PERCHÉ I FASCIO-FRANCHISTI DI VOX SI' E I FASCIO-FRANCESI DI MARINE LE PEN NO? E ZAIA MINACCIA: “SE L'AUTONOMIA NON ARRIVASSE NEL 2024, NON FALLISCE LA LEGA, FALLISCE IL GOVERNO” - SOTTO L’OMBRELLONE, UNA SORA GIORGIA IN MODALITÀ ESTERO-DEMOCRISTIANA DOVRÀ PURE TROVARE IL BANDOLO DELLA MATASSA PER LE CANDIDATURE ALLE EUROPEE, DOVE HA INTENZIONE DI PIAZZARE PERSONAGGI DI STAMPO CONSERVATORE, BEN LONTANI DAI CAMERATI “PISELLO E MANGANELLO” DI COLLE OPPIO…

BINARI TRISTI E SOLITARI - ALAIN ELKANN AVREBBE DOVUTO FAR TESORO DELLA LEZIONE DI ITALO CALVINO, CHE FREQUENTAVA (E RACCONTAVA) I CINEMA-PIDOCCHIETTO D’ANTAN SENZA TURARSI IL NASO O DARE DEI LANZICHENECCHI A “UNA PLATEA DI GENTE CHE SBUFFA, ANSIMA, SGHIGNAZZA, SUCCHIA CARAMELLE, TI DISTURBA, ENTRA, ESCE; IL CINEMA È QUESTA GENTE, PIÙ UNA STORIA CHE SUCCEDE SULLO SCHERMO” - PER DIRLA CON IL SOCRATE NAPOLETANO, DE CRESCENZO: “QUELLO CHE DÀ UN PO' FASTIDIO AGLI INTELLETTUALI È LA REALTÀ”

FUOCO SU GIORGIA, DA DESTRA! – IN FRATELLI D'ITALIA C'E' UN 25% CHE RIGETTA LA TRASFIGURAZIONE DELLA MELONI DI GOVERNO: FILO-ATLANTISTA, FILO-UCRAINA, GARANTISTA E DIALOGANTE CON GLI EURO-POTERI, DA TRUMPIANA E' DIVENTATA AMICA DI BIDEN E PURE "GRETINA" SUL "CLIMATE CHANGE" (AVVISATE GIAMBRUNO) - INTERVISTATO, L'EX MISSINO GIANNI ALEMANNO IMPALLINA L'EX CAMERATA GIORGIA PER ATLANTISMO SENZA LIMITISMO ("PERSINO I VECCHI LEADER DC RIUSCIVANO A STARE NELLA NATO SENZA AVERE POSIZIONI COSÌ NETTE") E MANDA UN SEGNALE AL MONDO DESTRORSO CHE NON SI RICONOSCE NEL TRASFORMISMO TURBO LIBERISTA E PRONO A CONFINDUSTRIA IMPOSTO DALLA "NUOVA MERKEL" - PER FORTUNA CHE I SUOI ALLEATI DI GOVERNO, DA LEGA A FORZA ITALIA, SONO COMPATTI COME UN BUDINO ANDATO A MALE... 