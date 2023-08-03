FLASH – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “VISTO CHE ANCHE L’ANTITRUST INDAGA SUI TAXI PER I TEMPI D’ATTESA BIBLICI E IL POS SEMPRE GUASTO, IL GOVERNO HA DECISO DI INTERVENIRE PER GARANTIRE ‘EFFICIENZA E RISPETTO DELLE REGOLE’. IN DIFESA DEI CLIENTI? NO, A FAVORE DEI TASSISTI. REGALANDO A CIASCUNO DI LORO UNA LICENZA IN PIÙ, E PERMETTENDOGLI DI FAR GUIDARE A UN ALTRO LA VETTURA DURANTE IL TURNO DI RIPOSO, IN MODO DA RADDOPPIARE I GUADAGNI. COSÌ IMPARANO A ROMPERE LE SCATOLE AL GOVERNO, QUESTI BENEDETTI UTENTI…”-