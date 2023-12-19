FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “L’ULTIMA PROTESTA DI ULTIMA GENERAZIONE – IERI MATTINA SULLA VIA SALARIA – È FINITA A SCHIAFFI, SPINTONI E CALCI: CHI STA ANDANDO IN UFFICIO, IN FABBRICA O MAGARI IN OSPEDALE NON SOPPORTA PIÙ DI RIMANERE INCASTRATO IN UN BLOCCO STRADALE. COME ERA PREVEDIBILE, LA RABBIA DEI MALCAPITATI FA CALARE IL CONSENSO POPOLARE PER IL MOVIMENTO, MENTRE AUMENTA IL LEGITTIMO DUBBIO CHE IL MEZZO – CONQUISTARE UNO SPAZIO MEDIATICO QUOTIDIANO – SIA DIVENTATO PER LORO PIÙ IMPORTANTE DEL FINE…” - VIDEO-
MUSICA, MINISTRO! - IMPARATA L’ARTE, E MESSA DA PARTE CON I VARI E AVARIATI GIULI, BUTTAFUOCO E CRESPI, L’ATTENZIONE DI SANGIULIANO SI SPOSTA ORA SULLA MUSICA, CHE HA NELLO SPARTITO UN SOLO OBIETTIVO: VIA I FRANCESI! CON LA SCUSA DEI SETTANT’ANNI NON SERVITA PER LISSNER, IL GABINETTO SANGIULIANESCO VORREBBE LIBERARSI DALLO SCALIGERO MEYER (PERÒ APPREZZATO DAI PRIVATI E DA PARTE DEL CDA CON IL SINDACO SALA MEDIATORE) FAVORENDO L’ARRIVO DA VENEZIA DI FORTUNATO ORTOMBINA - IL CASQUÈ FINALE VEDRÀ PROTAGONISTA LA VENEZI A VENEZIA, MA NON ALLA FENICE, BENSÌ ALLA DIREZIONE MUSICA DELLA BIENNALE DI BUTTAFUOCO…
DAGOREPORT - PROCEDE A PASSO DI MARCIA LA PRESA DEL POTERE ASSOLUTO DELLA DUCETTA. OBIETTIVO: L'OCCUPAZIONE DEI SERVIZI SEGRETI - NEL GIUGNO 2024 SCADE IL MANDATO ALL’AISI DI MARIO PARENTE. IL CANDIDATO CHE MELONI E CAMERATI VOGLIONO IMPORRE È GIUSEPPE DEL DEO, EX UFFICIALE DELL’ESERCITO - MA CON DEL DEO ALL’AISI E CARAVELLI ALL’AISE, LE DUE AGENZIE SI TROVEREBBERO ALLA GUIDA BEN DUE ESPONENTI PROVENIENTE DALL’ESERCITO, UNO SQUILIBRIO CHE SUSCITEREBBE ATTRITI CON FINANZA, CARABINIERI E POLIZIA - CHE FARE? SI VOCIFERA CHE LA STRATEGIA DI MANTOVANO SAREBBE DI RESETTARE TUTTI I VERTICI SOSTITUENDO ANCHE ELISABETTA BELLONI A CAPO DEL DIS E GIOVANNI CARAVELLI ALL’AISE, NOMINANDO COSÌ ESPONENTI A LUI FEDELISSIMI NEI RUOLI CHIAVE DELL’INTELLIGENCE...
FLASH! - DUELLO TUTTO AL FEMMINILE PER LA CASA BIANCA? L'ASTRO NASCENTE DEI REPUBBLICANI NIKKI HALEY GUADAGNA PUNTI SU TRUMP E LA CANDIDATURA DI JOE BIDEN TRABALLA SEMPRE DI PIU': I SONDAGGI LO CONDANNANO ALLA SCONFITTA - FUORI NONNO JOE, CHI CANDIDARE PER I DEMOCRATICI? SI E' CHIESTO PREOCCUPATO BARACK OBAMA CHE HA SUBITO COMMISSIONATO, ATTRAVERSO LA SUA FONDAZIONE, UN SONDAGGIO CHE METTE A CONFRONTO NIKKI HALEY E LA MOGLIE MICHELLE...
FLASH! – MA È LA CONFERENZA DEGLI AMBASCIATORI O UNA CONVENTION DI FORZA ITALIA? – MUGUGNI NELLA MAGGIORANZA PERCHE' ALL’EVENTO ORGANIZZATO DA ANTONIO TAJANI, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, C'ERANO SOPRATTUTTO MINISTRI ED ESPONENTI DI FORZA ITALIA - GRANDI ASSENTI SALVINI, GIORGETTI, SANGIULIANO E URSO - PRESENTI GLI "AZZURRI" ANNA MARIA BERNINI, PAOLO ZANGRILLO, RENATO BRUNETTA E STEFANIA CRAXI... - IL PROGRAMMA DELL'EVENTO
FLASH! - GIANNI LETTA, DOPO 37 ANNI, DISERTA IL PREMIO LAURENTUM ALLA CAMERA DEI DEPUTATI, PERCHÉ HA IL COVID...