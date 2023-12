19 dic 2023 16:16

FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “L’ULTIMA PROTESTA DI ULTIMA GENERAZIONE – IERI MATTINA SULLA VIA SALARIA – È FINITA A SCHIAFFI, SPINTONI E CALCI: CHI STA ANDANDO IN UFFICIO, IN FABBRICA O MAGARI IN OSPEDALE NON SOPPORTA PIÙ DI RIMANERE INCASTRATO IN UN BLOCCO STRADALE. COME ERA PREVEDIBILE, LA RABBIA DEI MALCAPITATI FA CALARE IL CONSENSO POPOLARE PER IL MOVIMENTO, MENTRE AUMENTA IL LEGITTIMO DUBBIO CHE IL MEZZO – CONQUISTARE UNO SPAZIO MEDIATICO QUOTIDIANO – SIA DIVENTATO PER LORO PIÙ IMPORTANTE DEL FINE…” - VIDEO