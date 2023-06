3 giu 2023 13:00

FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “LA SALOMONICA DECISIONE DEL TRIBUNALE SULLA GUERRA DEI ROLEX TRA TOTTI E ILARY SEGNA UN PUNTO DI NON RITORNO NELLA GIURISPRUDENZA MATRIMONIALE. DA ORA IN POI, INFATTI, NON SOLO PER I FIGLI, I CANI E I GATTI POTRÀ ESSERE DISPOSTO L’AFFIDO CONDIVISO, MA ANCHE PER GLI OROLOGI. UN WEEKEND PER UNO, VACANZE ALTERNATE E NATALE A TURNO. MA SE UNO DEGLI EX CONIUGI STABILIRÀ CON QUEI ROLEX ‘UN RAPPORTO AFFETTIVO STABILE E DURATURO’, COME PREVEDE LA LEGGE, POTRÀ CHIEDERE DI ADOTTARLI?”