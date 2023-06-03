FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “LA SALOMONICA DECISIONE DEL TRIBUNALE SULLA GUERRA DEI ROLEX TRA TOTTI E ILARY SEGNA UN PUNTO DI NON RITORNO NELLA GIURISPRUDENZA MATRIMONIALE. DA ORA IN POI, INFATTI, NON SOLO PER I FIGLI, I CANI E I GATTI POTRÀ ESSERE DISPOSTO L’AFFIDO CONDIVISO, MA ANCHE PER GLI OROLOGI. UN WEEKEND PER UNO, VACANZE ALTERNATE E NATALE A TURNO. MA SE UNO DEGLI EX CONIUGI STABILIRÀ CON QUEI ROLEX ‘UN RAPPORTO AFFETTIVO STABILE E DURATURO’, COME PREVEDE LA LEGGE, POTRÀ CHIEDERE DI ADOTTARLI?”

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IL DIVANO DEI GIUSTI – DA RIVEDERE STASERA “SCEMO DI GUERRA", DIRETTO DA DINO RISI CON UN BEPPE GRILLO ASSOLUTAMENTE POCO ADATTO A FARE L’ATTORE – PASSA ANCHE L’EROTICHELLO TEDESCO DEL 1979, “FEBBRE NELLE NOTTI D’ESTATE”, FILM DISCO VACANZIERO GIRATO IN QUEL DI IBIZA CON BELLE RAGAZZE COME OLIVIA PASCAL E BETTY VERGÈS ALL’EPOCA SEMPRE NUDE – NELLA NOTTE TROVATE IL DECAMEROTICO INTELLIGENTE “FIORINA LA VACCA” CON EWA AULIN, SUOCERA DI GIUSEPPE CONTE: “ERA SPLENDIDA, UN CORPO FANTASTICO. UN PANETTO DI BURRO MESSO LÌ”, LA DEFINIVA RENZO MONTAGNANI - VIDEO

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