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FLASH! – “OGGI”: “LE NOZZE DI FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA SI CELEBRERANNO SABATO 27 AGOSTO A VENEZIA” – IL SETTIMANALE DIRETTO DA VERDELLI DOMANI RACCONTERÀ IN UN ARTICOLO I PREPARATIVI DEL MATRIMONIO: GLI INVITATI, A CUI LA “DIVINA” HA DECISO DI ROVINARE LE FERIE, SARANNO AL MASSIMO 160…- -
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VOLERETE CARO, MA VOLERETE ANCORA – EDDIE WILSON, AMMINISTRATORE DELEGATO DI RYANAIR, È CONVINTO CHE L'ERA DEI VOLI LOW COST NON SIA FINITA MA AMMETTE CHE “LA DISPONIBILITÀ COMPLESSIVA DI POSTI È DESTINATA A CALARE E DI CONSEGUENZA I PREZZI AUMENTERANNO” – DELLA PRIVATIZZAZIONE DI ITA AIRWAYS SE NE FREGA: “SIAMO IL PRIMO OPERATORE IN ITALIA. SE VOGLIONO COMPETERE SUL PESCARA-LONDRA NOI LE DIAMO IL BENVENUTO” – E SULLE PROTESTE DI PILOTI E ASSISTENTI DELLA SUA COMPAGNIA È SPREZZANTE: “QUALI SCIOPERI? SENTO SOLO IL RUMORE DI ALCUNI SINDACATI CHE NON RAPPRESENTANO I NOSTRI DIPENDENTI”
CAFONALINO NUZIALE - MEJO DEI FERRAGNEZ, GLI “SHERMANO” METTONO IN SCENA A ROMA UN MATRIMONIO ESAGERATO ED EXTRALUSSO – LEI, MARIA VITTORIA CUSUMANO, ALTA, BELLA, BIONDA, FA L'IMPRENDITRICE E LA TESTIMONIAL. LUI, CHRISTOPHER W. SHERMAN, MUSCOLI E MASCELLONE MADE IN USA, È UN INGEGNERE AEROSPAZIALE – 250 INVITATI ARRIVATI DA BRASILE, SINGAPORE, SPAGNA, FRANCIA E GERMANIA CHE HANNO BEVUTO, MAGNATO E BALLATO A VILLA MEDICI FINO A NOTTE FONDA
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
CON IL VIRUS SI PERDE IL PELO, E PURE IL VIZIO – SECONDO UNO STUDIO PUBBLICATO SU “NATURE” I PAZIENTI POSITIVI AL COVID POTREBBERO MANIFESTARE PERDITA DI CAPELLI E DI LIBIDO – I RICERCATORI HANNO ESAMINATO LE CARTELLE DI 2,4 MILIONI DI PERSONE E HANNO INDIVIDUATO TRE CATEGORIE DI SINTOMI, SUDDIVISI IN RESPIRATORI, COGNITIVI E GENERALI. TRA I PIU COMUNI CI SONO MANCANZA DI FIATO, FEBBRE E DOLORE TORACICO, MA SONO STATI NUMEROSI ANCHE I CASI DI AMNESIA E DISFUNZIONE ERETTILE…