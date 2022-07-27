FLASH! – “OGGI”: “LE NOZZE DI FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA SI CELEBRERANNO SABATO 27 AGOSTO A VENEZIA” – IL SETTIMANALE DIRETTO DA VERDELLI DOMANI RACCONTERÀ IN UN ARTICOLO I PREPARATIVI DEL MATRIMONIO: GLI INVITATI, A CUI LA “DIVINA” HA DECISO DI ROVINARE LE FERIE, SARANNO AL MASSIMO 160…

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CON IL VIRUS SI PERDE IL PELO, E PURE IL VIZIO – SECONDO UNO STUDIO PUBBLICATO SU “NATURE” I PAZIENTI POSITIVI AL COVID POTREBBERO MANIFESTARE PERDITA DI CAPELLI E DI LIBIDO – I RICERCATORI HANNO ESAMINATO LE CARTELLE DI 2,4 MILIONI DI PERSONE E HANNO INDIVIDUATO TRE CATEGORIE DI SINTOMI, SUDDIVISI IN RESPIRATORI, COGNITIVI E GENERALI. TRA I PIU COMUNI CI SONO MANCANZA DI FIATO, FEBBRE E DOLORE TORACICO, MA SONO STATI NUMEROSI ANCHE I CASI DI AMNESIA E DISFUNZIONE ERETTILE…