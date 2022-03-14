FLASH! – ‘’PER LA MORTE DI PASOLINI, COMPLICE LA FALLACI CHE AVEVA SENTITO DEI BOATOS DAL PARRUCCHIERE, SI INVENTÒ LA FAVOLETTA CHE ERA STATO UCCISO DAI FASCISTI. AL PERBENISMO E ALL'IPOCRISIA DELL'INTELLIGHENZIA ROMANA, CHE PUR CONOSCEVA BENE LE SCORRERIE NOTTURNE DI PIER PAOLO, NON STAVA BENE CHE LO SCRITTORE FOSSE MORTO IN QUEL MODO….AMAVA SINCERAMENTE LA SEMPLICITÀ, LA PUREZZA E IL CANDORE DEI "RAGAZZI DI VITA", MA SESSUALMENTE PRENDEVA PIACERE A UMILIARLI. COSÌ FECE CON "PINO LA RANA" CHE, A UNA RICHIESTA TROPPO AUDACE, SI RIBELLÒ E LO UCCISE” (MASSIMO FINI PER “IL FATTO QUOTIDIANO”)

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“QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO MILITARE O ECONOMICO DELLA CINA ALLA RUSSIA NELLA GUERRA IN UCRAINA AVRA DELLE CONSEGUENZE” – JAKE SULLIVAN, RESPONSABILE PER LA SICUREZZA NAZIONALE USA, AVVERTE PECHINO AL TERMINE DELL’INCONTRO A ROMA, CON L’ALTO RAPPRESENTANTE CINESE YANG JIECHI – PER FINANCIAL TIMES “PECHINO AVREBBE APERTO ALLA POSSIBILITÀ DI FORNIRE ARMI A MOSA” - I NEGOZIATI RUSSIA-UCRAINA RIPRENDERANNO DOMANI. PER ZELENSKY LA POSIZIONE DI MOSCA SI È AMMORBIDITA. NUOVA TELEFONATA TRA PUTIN E IL PREMIER ISRAELIANO BENNETT… - LE ULTIME DAL FRONTE UCRAINO

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