Population collapse due to low birth rates is a much bigger risk to civilization than global warming— Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022
FLASH! – MA È ELON MUSK O GIORGIA MELONI? IL FONDATORE DI TESLA SU TWITTER: “IL COLLASSO DEMOGRAFICO DOVUTO AL BASSO TASSO DI NATALITÀ È UN RISCHIO PER LA CIVILTÀ MOLTO PIÙ GRANDE DEL RISCALDAMENTO GLOBALE”. DI SICURO, LUI STA FACENDO IL SUO PER COMBATTERLO: TRA QUELLI RICONOSCIUTI UFFICIALMENTE E I GEMELLI AVUTI DA UNA RELAZIONE OCCASIONALE CON UNA SUA DIRIGENTE, HA AVUTO ALMENO 9 FIGLI…-
Population collapse due to low birth rates is a much bigger risk to civilization than global warming— Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022
SORTEGGIONE EUROPA LEAGUE! - GIRONI NON IMPOSSIBILI PER LE ITALIANE: LA ROMA AFFRONTERA' LUDOGORETS, REAL BETIS E HJK HELSINKI - LA LAZIO PESCA IL FEYENOORD DI ROTTERDAM, RIVALI DELLA ROMA NELLA FINALE DELLA CONFERENCE LEAGUE, I DANESI DEL MIDTJYLLAND E LO STURM GRAZ…
CAFONAL FIGARO (DI QUALITA’, DI QUALITA’)! - “AH, CHE BEL VIVERE, CHE BEL PIACERE”, IL TRAVOLGENTE "BARBIERE" ROSSINIANO FIRMATO DA MAURIZIO MARIANI IN MODALITA' HOLLYWOOD (CON TANTO DI SPOGLIARELLO) CONQUISTA ANCORA CARACALLA (NEL 2014, LA PRIMA) - L'ORCHESTRAZIONE "PUNK" DI STEFANO MONTANARI HA DIVERTITO IL MINISTRO PATRIZIO BIANCHI, L’AD RAI FUORTES, ROBERTA CARLOTTO, DIANA DEL BUFALO FINO ALLA REGISTA VALENTINA CARRASCO... – VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%