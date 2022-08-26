FLASH! – MA È ELON MUSK O GIORGIA MELONI? IL FONDATORE DI TESLA SU TWITTER: “IL COLLASSO DEMOGRAFICO DOVUTO AL BASSO TASSO DI NATALITÀ È UN RISCHIO PER LA CIVILTÀ MOLTO PIÙ GRANDE DEL RISCALDAMENTO GLOBALE”. DI SICURO, LUI STA FACENDO IL SUO PER COMBATTERLO: TRA QUELLI RICONOSCIUTI UFFICIALMENTE E I GEMELLI AVUTI DA UNA RELAZIONE OCCASIONALE CON UNA SUA DIRIGENTE, HA AVUTO ALMENO 9 FIGLI…

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