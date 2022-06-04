STAZIONE DI BOLOGNA FOTO DI UN UOMO CHE FA PIPI ALLA STAZIONE DI BOLOGNA
FLASH! – MINZIONE SPECIALE ALLA CITTÀ DI BOLOGNA! PERCHÉ TRA LE FOTO CHE CARATTERIZZANO IL CAPOLUOGO EMILIANO, DAVANTI ALLA STAZIONE, È STATA SCELTA L’IMMAGINE DI UN UOMO CHE FA PIPÌ PER STRADA? È UNA TIPICA USANZA DEI RESIDENTI, UN AVVERTIMENTO AI TURISTI O LA GOLIARDATA DEI PUBBLICITARI?-
LA RICONOSCETE DALLA SILHOUETTE DESNUDA? – È UNA SHOWGIRL CHE HA AVUTO LA SUA ETÀ DELL’ORO NEGLI ANNI OTTANTA-NOVANTA, QUANDO IL SUO PROSPEROSO DECOLLETE IMPERVERSAVA IN TV E AL CINEMA, POI HA DETTO ADDIO AL MONDO DELLO SPETTACOLO PER RIFUGIARSI NEL SUO BUEN RETIRO ALL’ESTERO – HA PIÙ DI CINQUANT’ANNI, MA È ANCORA UN “PORTENTO” DI DONNA, E SI È ADEGUATA ALLA MODA DEL "PERINEUM SUNNING", I BAGNI DI SOLE AL DIDIETRO PER STIMOLARE LA CREATIVITÀ...
GIORGETTI PARLA COME SE FOSSE GIÀ USCITO DALLA LEGA – IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO AVVERTE SUI RISCHI DI UNA SPACCATURA DELLA MAGGIORANZA IN VISTA DELLE COMUNICAZIONI DI DRAGHI AL SENATO, IL 21 GIUGNO: “COSA FARANNO LEGA E MOVIMENTO 5 STELLE BISOGNA CHIEDERLO A SALVINI E CONTE. CREDO CHE SIA UN PASSAGGIO RISCHIOSO” – “LE DIVISIONI IN POLITICA ESTERA AVRANNO UN EFFETTO SULLA POLITICA ITALIANA. L’IMPATTO SARÀ ANCORA PIÙ SERIO SE LA GUERRA CONTINUA…”
LA NOTIZIA DELLA MORTE DELLA GLOBALIZZAZIONE È FORTEMENTE ESAGERATA – L’ECONOMISTA DI HARVARD POL ANTRÀS TEORIZZA LA “SLOWBALIZATION”, CIOÈ UN “RALLENTAMENTO EPISODICO DELLA GLOBALIZZAZIONE, DOVUTO A FATTORI TEMPORANEI COME LA PANDEMIA E L'INVASIONE DELL'UCRAINA”– MA SECONDO L’ESPERTO LA GUERRA, IL COVID O IL CAMBIAMENTO CLIMATICO NON PORTERANNO A UN MONDO ANCORA PIÙ CONNESSO: “PER ARRIVARE A UNA VERA DEGLOBALIZZAZIONE BISOGNEREBBE ASSISTERE A DEI TRASFERIMENTI DI AZIENDE, CHE ARRIVEREBBERO SOLO DOPO..."
CHE GRETINA! AL ROLAND GARROS CI MANCAVA SOLO L’INVASIONE DELLA SVALVOLATA CHE COMBATTE CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO: UNA RAGAZZA SI INCATENA ALLA RETE DURANTE LA SEMIFINALE FRA RUUD E CILIC ED ESIBISCE UNA MAGLIETTA CON LA SCRITTA: “CI RESTANO 1028 GIORNI” – E POI ATTACCA UNA FILIPPICA CONTRO LE EMISSIONI (COSA C’ENTRI QUESTO CON IL TENNIS RESTA UN MISTERO) – ECCO COME E’ FINITA: VIDEO
A SHANGHAI 22 MILIONI DI PERSONE TORNANO ALLA LIBERTÀ - DOPO PIÙ DI DUE MESI DI LOCKDOWN DURISSIMO LE AUTORITÀ HANNO DECISO CHE DA DOMANI CHI VIVE IN AREE RITENUTE A BASSO RISCHIO CONTAGIO POTRÀ MUOVERSI LIBERAMENTE PER LA CITTÀ - IL “SUCCESSO” CONTRO OMICRON, COME LO STANNO PRESENTANDO I MEDIA CINESI, HA AVUTO PERÒ DEI COSTI ALTISSIMI, ECONOMICI E SOCIALI...
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
TAGLIATE LA PANZA, IL CUORE VI RINGRAZIERÀ! - LA CHIRURGIA BARIATRICA, QUELLA CHE RIDUCE LA SUPERFICIE DI STOMACO O INTESTINO NEI PAZIENTI OBESI, OLTRE A FAR CALARE IL PESO RIDUCE DI MOLTO IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE - LO DICE UNO STUDIO PUBBLICATO SULL’EUROPEAN HEART JOURNAL - UN’OTTIMA NOTIZIA PER I 650 MILIONI DI ADULTI OBESI NEL MONDO E PER GLI OLTRE 100 MILIONI TRA I BAMBINI - MA ALLORA PERCHÉ SOLO IL 2% DELLE PERSONE POTENZIALMENTE OPERABILI SI SOTTOPONE ALL'INTERVENTO CHIRURGICO?