FLASH! – MINZIONE SPECIALE ALLA CITTÀ DI BOLOGNA! PERCHÉ TRA LE FOTO CHE CARATTERIZZANO IL CAPOLUOGO EMILIANO, DAVANTI ALLA STAZIONE, È STATA SCELTA L’IMMAGINE DI UN UOMO CHE FA PIPÌ PER STRADA? È UNA TIPICA USANZA DEI RESIDENTI, UN AVVERTIMENTO AI TURISTI O LA GOLIARDATA DEI PUBBLICITARI?

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STAZIONE DI BOLOGNA STAZIONE DI BOLOGNA FOTO DI UN UOMO CHE FA PIPI ALLA STAZIONE DI BOLOGNA FOTO DI UN UOMO CHE FA PIPI ALLA STAZIONE DI BOLOGNA

 

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LA NOTIZIA DELLA MORTE DELLA GLOBALIZZAZIONE È FORTEMENTE ESAGERATA – L’ECONOMISTA DI HARVARD POL ANTRÀS TEORIZZA LA “SLOWBALIZATION”, CIOÈ UN “RALLENTAMENTO EPISODICO DELLA GLOBALIZZAZIONE, DOVUTO A FATTORI TEMPORANEI COME LA PANDEMIA E L'INVASIONE DELL'UCRAINA”– MA SECONDO L’ESPERTO LA GUERRA, IL COVID O IL CAMBIAMENTO CLIMATICO NON PORTERANNO A UN MONDO ANCORA PIÙ CONNESSO: “PER ARRIVARE A UNA VERA DEGLOBALIZZAZIONE BISOGNEREBBE ASSISTERE A DEI TRASFERIMENTI DI AZIENDE, CHE ARRIVEREBBERO SOLO DOPO..."

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TAGLIATE LA PANZA, IL CUORE VI RINGRAZIERÀ! - LA CHIRURGIA BARIATRICA, QUELLA CHE RIDUCE LA SUPERFICIE DI STOMACO O INTESTINO NEI PAZIENTI OBESI, OLTRE A FAR CALARE IL PESO RIDUCE DI MOLTO IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE - LO DICE UNO STUDIO PUBBLICATO SULL’EUROPEAN HEART JOURNAL - UN’OTTIMA NOTIZIA PER I 650 MILIONI DI ADULTI OBESI NEL MONDO E PER GLI OLTRE 100 MILIONI TRA I BAMBINI - MA ALLORA PERCHÉ SOLO IL 2% DELLE PERSONE POTENZIALMENTE OPERABILI SI SOTTOPONE ALL'INTERVENTO CHIRURGICO?