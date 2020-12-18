FLASH! – IL PAESE DI PULCINELLA! SPERANZA OGGI NON FIRMERÀ NUOVE ORDINANZE E QUINDI CAMPANIA, TOSCANA, VALLE D’AOSTA E LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DA DOMENICA SARANNO ZONA GIALLA. MA SOLO PER QUATTRO GIORNI: IL 24 TUTTA L’ITALIA PASSA AL ROSSO...

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NATALE IN LOCKDOWN, PASQUA ALLA CARITAS – LA STRETTA DELLE FESTIVITÀ RISCHIA DI COSTARE DIECI MILIARDI A RISTORANTI, BAR E NEGOZI – CI SONO 300MILA POSTI DI LAVORO IN BILICO E 60MILA IMPRESE A RISCHIO CHIUSURA: “LA METÀ NON RIUSCIRÀ A PAGARE LE TASSE AD APRILE, I RISTORI NON BASTANO” - IL GOVERNO HA FATTO CREDERE CHE A NATALE SAREBBE STATO TUTTO APERTO E I RISTORANTI HANNO RIEMPITO I FRIGO: IN CASO DI ZONA ROSSA DOVRANNO BUTTARE (LETTERALMENTE) 200 MILIONI DI EURO DI CIBO

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