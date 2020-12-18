FLASH! – IL PAESE DI PULCINELLA! SPERANZA OGGI NON FIRMERÀ NUOVE ORDINANZE E QUINDI CAMPANIA, TOSCANA, VALLE D’AOSTA E LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DA DOMENICA SARANNO ZONA GIALLA. MA SOLO PER QUATTRO GIORNI: IL 24 TUTTA L’ITALIA PASSA AL ROSSO...-
NATALE IN LOCKDOWN, PASQUA ALLA CARITAS – LA STRETTA DELLE FESTIVITÀ RISCHIA DI COSTARE DIECI MILIARDI A RISTORANTI, BAR E NEGOZI – CI SONO 300MILA POSTI DI LAVORO IN BILICO E 60MILA IMPRESE A RISCHIO CHIUSURA: “LA METÀ NON RIUSCIRÀ A PAGARE LE TASSE AD APRILE, I RISTORI NON BASTANO” - IL GOVERNO HA FATTO CREDERE CHE A NATALE SAREBBE STATO TUTTO APERTO E I RISTORANTI HANNO RIEMPITO I FRIGO: IN CASO DI ZONA ROSSA DOVRANNO BUTTARE (LETTERALMENTE) 200 MILIONI DI EURO DI CIBO
PER IBRA L’ANNO È FINITO! SI FERMA A FINE ALLENAMENTO PER UN PROBLEMA AL POLPACCIO: TORNA NEL 2021 - UN ESAME DI CONTROLLO VERRÀ EFFETTUATO NON PRIMA DI 10 GIORNI. L’INTERISTA BIASIN: “BRUTTO DA DIRE MA A 39 ANNI LA COSA ANORMALE NON E’ L’INFORTUNIO MA QUELLO CHE STAVA FACENDO IN CAMPO”
“VE LA IMMAGINATE ANGELA MERKEL PRESENTARE UN LIBRO CHIAMATO "PERCHÉ LA GERMANIA AMÒ ADOLF HITLER"? – BRUNO VESPA APPARECCHIA UNA TAVOLATA DI CENTRODESTRA PER LA PRESENTAZIONE DEL SUO NUOVO LIBRO, CON SALVINI, MELONI E BERLUSCONI – DEL TOMO PARLA SOLO L’EDITORE DI FATTO, CIOÈ SILVIO, IN COLLEGAMENTO DALLA VILLA IN PROVENZA. PER IL RESTO È STATA L'ENNESIMA OCCASIONE PER VEDERE IL CENTRODESTRA DIVISO SU COME COMPORTARSI SE CADESSE CONTE...
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
VOLETE SAPERE SE QUEL BRUTTO RAFFREDDORE È UNA SEMPLICE INFLUENZA O IL COVID? MENARINI HA LANCIATO UN NUOVO TEST CHE È IN GRADO NON SOLO DI STABILIRE SE SIETE NEGATIVI AL CORONAVIRUS, MA ANCHE DI DIRVI CHE TIPO DI INFLUENZA AVETE CONTRATTO – NEI PROSSIMI MESI CI SARÀ IL SOLITO PICCO INVERNALE E UNA DIAGNOSI PRECOCE È FONDAMENTALE