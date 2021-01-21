FLASH! – DALLE QUATTRO RUOTE ALLE DOPPIE PUNTE! TRA UNA FUSIONE E L’ALTRA, È INIZIATA UNA BELLA AMICIZIA TRA JOHN ELKANN E ROBERTINO BOLLE...- -
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FLASH! – DALLE QUATTRO RUOTE ALLE DOPPIE PUNTE! TRA UNA FUSIONE E L’ALTRA, È INIZIATA UNA BELLA AMICIZIA TRA JOHN ELKANN E ROBERTINO BOLLE...- -
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DINO VIOLA PER SEMPRE – 30 ANNI FA SE NE ANDAVA IL PRESIDENTE CHE HA FATTO GRANDE LA ROMA” (COPYRIGHT BRUNO CONTI) – CAGNUCCI: ("IL ROMANISTA"): “CI SONO UOMINI CHE VOTANO L'INTERA VITA A UNA CAUSA, VIOLA L'HA DEDICATA AL CLUB GIALLOROSSO. CI HA LITIGATO ANCHE, CI HA SOFFERTO. L'ACQUISTO DI MANFREDONIA FU UNA FERITA. COSÌ COME LE CESSIONI DI DI BARTOLOMEI, CEREZO, ANCELOTTI E LA QUERELLE LEGALE CON FALCAO. NON SOPPORTAVA CHE LA ROMA LA CHIAMASSERO ROMETTA…” – ECCO CHI C’ERA ALLA MESSA IN COMMEMORAZIONE DI VIOLA- FOTO+VIDEO
VOLETE SAPERE QUALI SONO I PASSAPORTI PIÙ POTENTI DEL MONDO IN TEMPI DI PANDEMIA? LA CLASSIFICA DI “HENLEY & PARTNERS”, CHE ANALIZZA I DOCUMENTI DI 199 PAESI, CONFERMA IN TESTA IL GIAPPONE. L’ITALIA SI PIAZZA QUARTA – AI PRIMI POSTI DELLA GRADUATORIA CI SONO I PASSAPORTI DELL’AREA DELL’ASIA-PACIFICO. IL MOTIVO? MOLTO PIÙ ATTUALE DI QUELLO CHE SI POSSA PENSARE…
BASTA UN ANTIPARASSITARIO DA QUATTRO SOLDI PER FRENARE IL COVID? L'UNIVERSITÀ DI LIVERPOOL HA SCOPERTO CHE L'IVERMECTINA, USATA DI SOLITO CONTRO PIDOCCHI E SCABBIA, RIDUCE LE PROBABILITÀ DI MORTE PER IL VIRUS FINO AL 75%, RENDENDO ANCHE LE PERSONE MENO CONTAGIOSE - SERVONO 12 CENTESIMI PER PRODURRE LA SOSTANZA FARMACOLOGICA...