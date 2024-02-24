VOLODYMYR ZELENSKY NON TAGGA GIORGIA MELONI SU INSTAGRAM
GIORGIA MELONI NON COMPARE TRA I COLLABORATORI DEL POST DI ZELENSKY SU INSTAGRAM POST INSTAGRAM DI VOLODYMYR ZELENSKY DURANTE LA VISITA DI GIORGIA MELONI (MANCA L'ITALIANO)
FLASH! – QUIZ DEL GIORNO: PERCHÉ ZELENSKY NON HA TAGGATO GIORGIA MELONI NEL POST INSTAGRAM CON CUI RINGRAZIA GLI ALLEATI ANDATI A KIEV? E PERCHÉ IL MESSAGGIO È STATO TRADOTTO IN TUTTE LE LINGUE DEI PRESENTI (UCRAINO, BELGA, FRANCESE, TEDESCO) MA NON IN ITALIANO? L’EX COMICO DEDICHERÀ UN POST A PARTE ALLA DUCETTA, PRESIDENTE DI TURNO DEL G7? ASPETTIAMO E VEDIAMO…-
VOLODYMYR ZELENSKY NON TAGGA GIORGIA MELONI SU INSTAGRAM
GIORGIA MELONI NON COMPARE TRA I COLLABORATORI DEL POST DI ZELENSKY SU INSTAGRAM POST INSTAGRAM DI VOLODYMYR ZELENSKY DURANTE LA VISITA DI GIORGIA MELONI (MANCA L'ITALIANO)
FLASH! – COME MAI L’INTERVISTA DI CHIARA FERRAGNI DA FABIO FAZIO ANDRÀ IN ONDA DOMENICA 3 MARZO E NON DOMANI? DALL'ALTO SUO SNOBBISMO RADICAL-CHIC, FABIOLO L’HA TRATTATA COME UNA SGUATTERA DEL GUATEMALA: VOLEVA ADDIRITTURA RIMANDARE IL SUO BLA-BLA AL SEMOLINO AL 10 MARZO - SAI CHE GLIENE FREGA DI UNA FERRAGNI TRASH-ENDENTE, LUI INTERVISTA IL PAPA, MACRON, I GRANDI ATTORI E SCRITTORI. E DOMANI HA NIENTEMENO NAOMI CAMPBELL IN STUDIO…
DAGOREPORT! - LA GRANDE PAURA SARDA STA METTENDO IN SUBBUGLIO I FRAGILI OTOLITI DELLA MELONA - L'ANSIA PER UNA POSSIBILE SCONFITTA ALLE REGIONALI IN SARDEGNA E IL TIMORE CHE I MEDIA LA RACCONTINO GIÀ IN DECLINO, FANNO SCOPA CON LA PREOCCUPAZIONE DI NON CONTARE UN CAZZO DOPO IL VOTO DEL 9 GIUGNO IN EUROPA, QUANDO I VOTI DI FRATELLI D'ITALIA POTREBBERO NON ESSERE DETERMINANTI PER LA RIELEZIONE DI URSULA VON DER LEYEN - NON BASTA: SE IL VOTO EUROPEO SARA' CRUDELE CON SALVINI, FARA' SALTARE IL GOVERNO? - MICA E' FINITA PER LADY "FASCIO TUTTO IO": A SETTEMBRE VA SQUADERNATA LA LEGGE DI BILANCIO 2025 CHE SARA' UNA VIA CRUCIS DI LACRIME E SANGUE, VISTE LE DURE NORME DEL NUOVO PATTO DI STABILITÀ SUL RIENTRO DEL MOSTRUOSO DEBITO PUBBLICO ITALIANO - A GUARDIA DELLA FRAGILITA' DELLA TENUTA PSICOFISICA DELLA DUCETTA DEL COLLE OPPIO CI SONO I "BADANTI DI PALAZZO CHIGI", FAZZOLARI E SCURTI, CHE NON LA MOLLANO UN ATTIMO…
DAGOREPORT! - ULTIMI BOATOS DALL’ITALIA FERRAGNIZZATA - TRAMONTATO DA TEMPO IL TRASTULLO MATRIMONIALE, QUEL POCO CHE ERA RIMASTO IN PIEDI ERA “THE FERRAGNEZ – LA SERIE” - ANCORA COL PANDORO SULLO STOMACO, L’EX BARBIE DEL WEB NON AVEVA NESSUNA INTENZIONE DI DAR VITA ALLA TERZA STAGIONE. IL RAPPER (PER MANCANZA DI VOCE) NON L’AVREBBE PRESA TANTO BENE: DEPRESSO PER LA MALATTIA, INFEROCITO PER I VAFFA E I PERCULAMENTI, DEPRIVATO, AL PARI DELLA MOGLIETTINA, DI SPONSOR E DI CONTRATTI VARI, FATTI DUE CONTI, FEDEZ LE AVREBBE FATTO SCRIVERE DALL’AVVOCATO: BISOGNA FARLA, CI SONO IN BALLO TROPPI SOLDI E IL PIATTO PIANGE. NIENTE! E DOPO IL DANNO, PER FEDEZ ARRIVA LA BEFFA PIU' CRUDELE: SI INSTALLA IN CASA MARINA, LA SUOCERA PIU' SGOMITANTE D'ITALIA..
FLASH! - LA RICONOSCETE? LO SAPPIAMO CHE GRAZIE A FILTRI E PHOTOSHOP E ALTRE DIAVOLERIE DIGITALI ANCHE UN PITBULL SI PUO' TRASFORMARE IN COCKER. NO, NON E' FRANCESCA FAGNANI. E' UN POLITICO MOLTO, MOLTO POTENTE SALITA PREPOTENTEMENTE ALLA RIBALTA MEDIATICA AMMETTENDO CANDIDAMENTE: "NON POTEVO PIU' STARE NELL'OMBRA"....
DAGONEWS – COME MAI IL NUOVO ROMANZO DI CHIARA VALERIO, “CHI DICE E CHI TACE”, È STATO PUBBLICATO DA SELLERIO E NON, COME I PRECEDENTI, DA EINAUDI? SCREZI? LITI? MACCHÉ: È TUTTA UNA STRATEGIA PER VINCERE IL CAMPIELLO, PREMIO LAGUNARE PRESIEDUTO DA WALTER VELTRONI – LA VALERIO, SCRITTRICE CON LA PASSIONE PER LE SUPERCAZZOLE (E L’AGLIO, OLIO E PEPERONCINO), È UNA DELLE FIRME PIÙ AMATE DA ELLY SCHLEIN: SE VINCESSE IL CAMPIELLO, SAREBBE UNA FESTA GRANDE PER UOLTER E PER LA SEGRETARIA MULTIGENDER…