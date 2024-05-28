FLASH! – L’UOMO CHE HA IN PUGNO ZELENSKY? IL SINDACO DI KIEV, VITALY KLITSCHKO! IL NERBORUTO EX PUGILE È IL PIÙ QUOTATO A PRENDERE L’EREDITÀ SCASSATA DEL PRESIDENTE UCRAINO, UNA VOLTA FIRMATA LA PACE CON PUTIN – DOPO LA CONTROFFENSIVA CHE “TAMPONERÀ” LE CONQUISTE DI “MAD VLAD”, GLI AMERICANI COSTRINGERANNO L’EX COMICO A METTERSI AL TAVOLO DEL NEGOZIATO: LA SCOMMESSA DEGLI USA È CHE A LUGLIO SI RAGGIUNGA UN CESSATE IL FUOCO, A CUI SEGUIRANNO LE ELEZIONI (IL VOTO È STATO SOSPESO PER LA GUERRA). A QUEL PUNTO, DOVREBBE ENTRARE SUL RING KLITSCHKO…-