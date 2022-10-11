Con Boldrin ci andrei a cena solo per prenderlo a calci in culo.— ?????? ?? (@bottedaorbi_) October 11, 2022
FLASH! – PER LA SERIE “FACILE FARE I TURBO-LIBERISTI CON IL CULO DEGLI ALTRI”, LEGGETE COSA SCRIVE L’ECONOMISTA MICHELE BOLDRIN SU FACEBOOK: “CERCO UN GESTORE PER I CANALI PODCAST MIEI CHE NON HO TEMPO DI SEGUIRE, IN CAMBIO DI GRATITUDINE ED UNA CENA” - È STATO SUBITO SPERNACCHIATO E A CHI GLI FA NOTARE: "PAGHI E TROVERÀ", RISPONDE CON LA SOLITA EDUCAZIONE: "FALLITO", "VERME INESISTENTE", "VAI A FARE IN CULO, CIALTRONE"-
Con Boldrin ci andrei a cena solo per prenderlo a calci in culo.— ?????? ?? (@bottedaorbi_) October 11, 2022
UN'ORA SOLA TI VORREI (PER TENTARE DI FREGARE LA MELONI) – L'INCONTRO TRA BERLUSCONI E SALVINI A VILLA GRANDE È DURATO POCO MENO DI UN'ORA. BOCCHE CUCITE ALLA FINE DEL COLLOQUIO – I DUE HANNO DISCUSSO DI COME SPARTIRSI POLTRONE PESANTI A SCAPITO DI FRATELLI D'ITALIA. SALVINI VUOLE CALDEROLI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO, DOVE PERÒ LA MELONI PRETENDE DI METTERE LA RUSSA. MENTRE IL BANANA HA PUNTATO LA GIUSTIZIA (E COME TE SBAGLI…) E LO SVILUPPO ECONOMICO. MA PER PIAZZARE L'EX INFERMIERA RONZULLI IL CAV SAREBBE DISPOSTO ANCHE A RINUNCIARE A UN DICASTERO DI PESO…
CHE RECESSIONE CHE FA? – IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE HA RIVISTO AL RIALZO LE STIME DI CRESCITA DELL'ECONOMIA ITALIANA PER QUEST'ANNO (+3,2%) MA PER IL 2023 PREVEDE CHE IL PIL ANDRÀ IN NEGATIVO (-0,2%). E ANCHE LA GERMANIA VA INCONTRO ALLA RECESSIONE (-0,3%) E AVVERTE: “IL PEGGIO DEVE ANCORA ARRIVARE” – IL FMI HA TAGLIATO ANCHE LE STIME SUL PIL GLOBALE, CHE SCENDE DA +2,9 A +2,7%. L'INFLAZIONE È VICINA AL PICCO MA RESTERÀ ALTA MOLTO A LUNGO…
COME SI DICE ROSICONI IN CATALANO? IL BARCELLONA HA PRESO BENISSIMO LA SCONFITTA CON L'INTER! - IL CLUB CATALANO VIETA AI TIFOSI DELL'INTER DI INDOSSARE SCIARPE E MAGLIE NERAZZURRE ALLO STADIO. E BLOCCA PURE I BIGLIETTI DIGITALI AI TIFOSI INTERISTI - DOMANI IL CAMP NOU SARÀ SOLD OUT, CON XAVI CHE PROMETTE VENDETTA DOPO L'1-0 DELL'ANDATA: "DOVRÀ ESSERE UN VULCANO, NOI CI GIOCHEREMO LA PELLE. NON FIRMO PER L'1-0…"
CAFONALINO A CAVALLO – AL “ROMA POLO CLUB” TRA STALLONI, AITANTI CAVALLERIZZI E SIGNORE IN TIRO È ANDATA IN SCENA LA SFILATA DI BENEFICENZA PER IL PROGETTO “ROSE ANGEL” DEL POLICLINICO UMBERTO I PER LA PREVENZIONE DEL CARCINOMA MAMMARIO – PRIMA DI UNA PARTITA DI POLO E DI UNA GRANDE MAGNATA AL BUFFET, MILENA MICONI, CON SPACCO VERTIGINOSO E MUTANDINA NERA IN BELLA VISTA, HA PRESENTATO LE MODELLE SULLA PASSERELLA IN ROSA – OSPITE D'ONORE L’ORGANIZZATRICE DI MISS ITALIA PATRIZIA MIRIGLIANI E…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
ANCHE VOI VI ALZATE DA TAVOLA APPESANTITI? COLPA DEL… FINE PASTO! - CHI L'AVREBBE MAI DETTO: BERE L'AMARO DOPO PRANZO E CENA NON SOLO NON AIUTA A DIGERIRE, MA POTREBBE ADDIRITTURA RALLENTARLA! - TRA GLI ALTRI CIBI DANNOSI PER LA DIGESTIONE CI SONO I GELATI (A CAUSA DEGLI ZUCCHERI) E PERSINO LA FRUTTA (MA SOLO SE SI SOFFRE DI COLON IRRITABILE) - ANCHE IL PIATTO DI FORMAGGIO A FINE PASTO NON AIUTA...