FLASH! – PER LA SERIE “FACILE FARE I TURBO-LIBERISTI CON IL CULO DEGLI ALTRI”, LEGGETE COSA SCRIVE L’ECONOMISTA MICHELE BOLDRIN SU FACEBOOK: “CERCO UN GESTORE PER I CANALI PODCAST MIEI CHE NON HO TEMPO DI SEGUIRE, IN CAMBIO DI GRATITUDINE ED UNA CENA” - È STATO SUBITO SPERNACCHIATO E A CHI GLI FA NOTARE: "PAGHI E TROVERÀ", RISPONDE CON LA SOLITA EDUCAZIONE: "FALLITO", "VERME INESISTENTE", "VAI A FARE IN CULO, CIALTRONE"

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UN'ORA SOLA TI VORREI (PER TENTARE DI FREGARE LA MELONI) –  L'INCONTRO TRA BERLUSCONI E SALVINI A VILLA GRANDE È DURATO POCO MENO DI UN'ORA. BOCCHE CUCITE ALLA FINE DEL COLLOQUIO – I DUE HANNO DISCUSSO DI COME SPARTIRSI POLTRONE PESANTI A SCAPITO DI FRATELLI D'ITALIA. SALVINI VUOLE CALDEROLI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO, DOVE PERÒ LA MELONI PRETENDE DI METTERE LA RUSSA. MENTRE IL BANANA HA PUNTATO LA GIUSTIZIA (E COME TE SBAGLI…) E LO SVILUPPO ECONOMICO. MA PER PIAZZARE L'EX INFERMIERA RONZULLI IL CAV SAREBBE DISPOSTO ANCHE A RINUNCIARE A UN DICASTERO DI PESO…

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CAFONALINO A CAVALLO – AL “ROMA POLO CLUB” TRA STALLONI, AITANTI CAVALLERIZZI E SIGNORE IN TIRO È ANDATA IN SCENA LA SFILATA DI BENEFICENZA PER IL PROGETTO “ROSE ANGEL” DEL POLICLINICO UMBERTO I PER LA PREVENZIONE DEL CARCINOMA MAMMARIO – PRIMA DI UNA PARTITA DI POLO E DI UNA GRANDE MAGNATA AL BUFFET, MILENA MICONI, CON SPACCO VERTIGINOSO E MUTANDINA NERA IN BELLA VISTA, HA PRESENTATO LE MODELLE SULLA PASSERELLA IN ROSA – OSPITE D'ONORE L’ORGANIZZATRICE DI MISS ITALIA PATRIZIA MIRIGLIANI E…

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