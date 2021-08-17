FLASH! – SIETE DALLE PARTI DELLA VALLE D’AOSTA E AVETE SEMPRE SOGNATO DI INCONTRARE QUELLA COPPIA DI SIMPATICONI DI SARKOZY E CARLA BRUNI? E’ GIUNTA LA VOSTRA OCCASIONE: BASTA ARRIVARE A MASCOGNAZ, FRAZIONE DI CHAMPOLUC E VE LI TROVATE DAVANTI…-
FLASH! – SIETE DALLE PARTI DELLA VALLE D’AOSTA E AVETE SEMPRE SOGNATO DI INCONTRARE QUELLA COPPIA DI SIMPATICONI DI SARKOZY E CARLA BRUNI? E’ GIUNTA LA VOSTRA OCCASIONE: BASTA ARRIVARE A MASCOGNAZ, FRAZIONE DI CHAMPOLUC E VE LI TROVATE DAVANTI…-
FLASH! - DURIGON? DURA MINGA: IL FEDELISSIMO DI SALVINI, ORFANO DI MUSSOLINI, SI DIMETTERA' DA SOTTOSEGRETARIO NELLA SETTIMANA DEL 24 AGOSTO. DOPODICHE' AVRA' TUTTO IL TEMPO NECESSARIO PER FARE IL GIARDINIERE NEL PARCO COMUNALE DI LATINA DEDICATO ALLA MEMORIA DI FALCONE E BORSELLINO...
GLI AFFARI S’INGROSSANO E VERONICA LARIO SI RITROVA UN BEL GRUZZOLO - LA SUA SOCIETA’ IMMOBILIARE “IL POGGIO SRL” HA CHIUSO IL 2020 CON UN UTILE DI 2,2 MILIONI DI EURO RISPETTO AL ROSSO DI 7,5 MILIONI DEL PRECEDENTE ESERCIZIO - I RICAVI DA AFFITTI AMMONTANO A 1,1 MILIONI E IL CONTO ECONOMICO È STATO SPINTO DA 6,5 MILIONI DI “ALTRI RICAVI” DOVUTI A...
“UN PARALUME IN TESTA È UNO SFREGIO ALLE DONNE” – ALBA PARIETTI FSBRANA DILETTA LEOTTA, BUONA ALLE MENATE SULL’EMANCIPAZIONE FEMMINILE SALVO POI METTERE IN TESTA UN PARALUME A DELLE BALLERINE SOLO PER FAR SCENA ALLA FESTA DI COMPLEANNO: “SI VESTA LEI DA CANDELABRO. NON CREDO CHE A NESSUNA DONNA POSSA SEMBRARE DIGNITOSO VESTIRE DA SOPRAMMOBILE. A SANREMO AVEVA RICORDATO L'IMPORTANZA DI NON TRATTARE LE DONNE COME OGGETTI, SOLO CHE LE COSE BISOGNA CAPIRLE OLTRE CHE DIRLE. APRA QUALCHE GIORNALE OGNI TANTO” – ALLA FESTA C’ERANO GREG PALTRINIERI E ROSSELLA FIAMINGO, DANIELE BATTAGLIA, ELODIE, MA NEMMENO L’OMBRA DI CAN YAMAN… - VIDEO
MAMMA LI TURCHI! - IL DIFENSORE DEL GALATASARAY MARCAO È STATO ESPULSO DOPO CHE HA PRESO A PUGNI IL COMPAGNO DI SQUADRA AKTURKOGLU DURANTE LA PARTITA CONTRO IL GIRESUNSPOR – ORA IL DIFENSORE RISCHIA TRA LE 5 E LE 10 GIORNATE DI SOSPENSIONE E… - VIDEO
CAFONALINO - PALAMARA FRESCO DI RADIAZIONE DALLA MAGISTRATURA (E DI CANDIDATURA) PRESENTA IL SUO LIBRO-DENUNCIA "IL SISTEMA" INSIEME A CICCHITTO ALLA CASA DEL CINEMA DI VILLA BORGHESE A ROMA - L'EX DEPUTATO: "IL PCI-PDS-DS HA CREATO UN SISTEMA PER TENERE IN PUGNO LA POLITICA ITALIANA, DETERMINANDO QUESTA O QUELLA INCHIESTA" - PRESENTI CLAUDIO BRACHINO, MONSIGNOR ALEARDO DI GIACOMO, MASSIMILIANO BUZZANCA, MARIASTELLA GIORLANDINO E… - FOTO
C’ERA UNA VOLTA FORMENTERA – NELL’ULTIMO ANNO L’ISOLA DELLE BALEARI, CHE ERA DIVENTATA UNA “COLONIA” DE' NOANTRI, HA PATITO LA CHIUSURA DELLE FRONTIERE - MA SE GLI ITALIANI LATITANO, NELL’ISOLA STANNO TORNANDO GLI SPAGNOLI (CHE LA EVITAVANO PERCHÉ ERA UNA DEPANDANCE TRICOLORE) - LA NOVITA'? A FORMENTERA RITORNANO I NUDISTI...
NON C'È DUE SENZA TRE - TERZA DOSE DI VACCINO IN ARRIVO: IN ISRAELE HANNO GIÀ COMINCIATO A INOCULARLA E PRESTO ANCHE L'AMMINISTRAZIONE AMERICANA SI ACCODERÀ - FRANCIA E GERMANIA LA CONSIGLIANO A TUTTI, IN ITALIA SI RAGIONA SUL RICHIAMO A OTTOBRE, PER TENERE A BADA EVENTUALI VARIANTI PIÙ FORTI DELLA DELTA - SECONDO IL CTS "POTREBBE SERVIRE A DARE UN BOOST, UN POTENZIAMENTO DELLA RISPOSTA IMMUNITARIA, A CHI HA GIÀ CHIUSO IL CICLO"...