FLASH! – UN VIDEO PUBBLICATO SUI SOCIAL MOSTRA UNA SIMPATICA COPPIA CHE VA A FARE LA SPESA IN UN SUPERMERCATO DEL MINNESOTA SFOGGIANDO UNA MASCHERINA CON SU LA SVASTICA NAZISTA. ALLA GENTE SCIOCCATA, I DUE HANNO SOSTENUTO DI NON ESSERE NAZISTI E DI INDOSSARLE COME PROTESTA CONTRO IL SOCIALISMO IN AMERICA - VIDEO!-
“BABBO, PENSA ALLA TOSCA E LASCIA STARE I VIRUS…” - BOCELLI AL CONVEGNO DEI NEGAZIONISTI DEL COVID RACCONTA COME I FIGLI LO ABBIANO SBERTUCCIATO QUANDO HA PROVATO A SOLLEVARE DUBBI SUL LOCKDOWN: “UMILIATO E OFFESO DALLA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ DI USCIRE DI CASA SENZA AVER COMMESSO UN CRIMINE, HO VIOLATO LE RESTRIZIONI. E POI HO CHIAMATO TUTTI: RENZI, SALVINI E BERLUSCONI…" - VIDEO STRACULT
ATTENZIONE, AVVOLTOI IN AUTOSTRADA! – QUAL È IL VERO OBIETTIVO DEL FONDO “TCI”, AZIONISTA DI ATLANTIA E GESTITO DA CHRISTOPHER HOHN? MA È OVVIO! SPREMERE IL LIMONE AL MASSIMO – HOHN DICE CHE L’OPERAZIONE SU AUTOSTRADE È ILLEGALE E CHIEDE CHE AVVENGA A UN GIUSTO PREZZO, INDICANDO IL VALORE DELLA CONCESSIONARIA IN 11-12 MILIARDI (AUGURI) – E NEL FRATTEMPO STA CONTATTANDO PERSONALMENTE MOLTI GIORNALISTI ITALIANI…
LOVE FLASH! - DALLE MACERIE DI DUE MATRIMONI FINITI MALISSIMO, SPUNTA UNA NUOVA COPPIA A MISURA DUOMO: L’EX MOGLIE DI UGO BRACHETTI PERETTI, ISABELLA BORROMEO HA TROVATO IL TRONCHETTO DELLA FELICITA’ NELL’EX MARITO DI AFEF, MARCO TRONCHETTI PROVERA…
VALE SEMPRE! – ROSSI TORNA SUL PODIO DOPO UN ANNO E TRE MESI E PRENDE A SPORTELLATE LA YAMAHA: "SARO’ ANCHE VECCHIO MA FINCHE’ SONO IN PISTA DEVE CREDERE IN ME. HO COMBATTUTO 4 GIORNI PER IMPORRE LE MIE MODIFICHE ALLA MOTO…” – LA FRUSTRAZIONE DEGLI ULTIMI TEMPI: “ERO TROPPO LENTO, NEL BOX NON AVEVAMO PAROLE, INIZIAVO A CHIEDERMI SE NON FOSSE ARRIVATO IL MOMENTO DI RIMANERE A CASA. MA CON L’ETA’ E’ AUMENTATA ANCHE LA COCCIUTAGGINE…” - VIDEO
CAFONALINO – SFILATA E SHOOTING A BORDO PISCINA PER POCHI INTIMI ALL'HOTEL DAMA PER “IL GIARDINO SEGRETO DI AMENIRDIS” BY URSULA SEELEMBACHER – TRA IL FINGER FOOD E LE CREAZIONI DI MODA SI AGGIRANO LE GHIANDOLE MAMMARIE DELLA SEXY BALLERINA GESSICA TAGHETTI, L’ATTRICE CHIARA CONTI, ELISABETTA PELLINI IN CAFTANO BIANCO E L'EX MOGLIE DI FAUSTO BRIZZI CLAUDIA ZANELLA CON IL NUOVO COMPAGNO...
DA MILANO A GENOVA IN 4 ORE E MEZZA: IL VIAGGIO DA INCUBO DI CHI PROVA AD ARRIVARE NELLA LIGURIA PARALIZZATA DAI CANTIERI AUTOSTRADALI. IL VIDEO DEL ''CORRIERE'' E I RACCONTI DI TURISTI E AUTOTRASPORTATORI: ''DEVO ARRIVARE AL PORTO ENTRO LE 4. È LA TERZA VOLTA CHE RITARDO. SE NON CE LA FACCIO, GENOVA MALEDETTA, STAVOLTA MI METTONO IN DISOCCUPAZIONE'' - TRAGHETTI MEZZI VUOTI: PUR DI NON PASSARE PER GENOVA, LA GENTE NON PARTE PER CORSICA E SARDEGNA
VIENI AVANTI, VACCINO - NEGLI STATI UNITI È COMINCIATA LA FASE TRE DEL VACCINO DELLA SOCIETÀ BIOTECH “MODERNA” – SARANNO ARRUOLATE 30MILA PERSONE SANE, LA METÀ RICEVERÀ DUE DOSI, L’ALTRA UN PLACEBO - L’AZIENDA, CHE DAL 2021 SARÀ IN GRADO DI SOMMINISTRARE 500 MILIONI DI DOSI ALL’ANNO, HA RICEVUTO MEZZO MILIARDO DAL GOVERNO AMERICANO ED È L’UNICA CONCORRENTE SERIA DELLA SPERIMENTAZIONE DI OXFORD/POMEZIA. CHE È GIÀ PIÙ AVANTI CON I TRIAL…