FLASH! – UN VIDEO PUBBLICATO SUI SOCIAL MOSTRA UNA SIMPATICA COPPIA CHE VA A FARE LA SPESA IN UN SUPERMERCATO DEL MINNESOTA SFOGGIANDO UNA MASCHERINA CON SU LA SVASTICA NAZISTA. ALLA GENTE SCIOCCATA, I DUE HANNO SOSTENUTO DI NON ESSERE NAZISTI E DI INDOSSARLE COME PROTESTA CONTRO IL SOCIALISMO IN AMERICA - VIDEO!

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mascherina con svastica mascherina con svastica

 

 

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