IL GOVERNO HA UNA DATA DI SCADENZA: IL 21 SETTEMBRE! – IN CASO DI SCONFITTA ALLE REGIONALI (SOPRATTUTTO SE CADE LA ROCCAFORTE TOSCANA) CONTE E ZINGARETTI RISCHIANO DI DOVER FARE I BAGAGLI – GLI EX RENZIANI DEL PD SONO PRONTI A CHIEDERE LA TESTA DEL SEGRETARIO E FAR ENTRARE BONACCINI DAL PORTONE PRINCIPALE DEL NAZARENO (E RENZI DALLA FINESTRA). E ANCHE NEL M5S POTREBBE ARRIVARE LA RESA DEI CONTI FINALE NONOSTANTE LA VITTORIA DEL SÌ AL REFERENDUM