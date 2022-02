4 feb 2022 20:16

FLASH - NO VAX FINO ALLA FINE - È MORTO PER POLMONITE DA COVID IL BIOLOGO ANTI-VACCINO FRANCO TRINCA: ERA RICOVERATO DA QUALCHE GIORNO A PERUGIA - SELVAGGIA LUCARELLI, CHE CON LUI AVEVA BATTIBECCATO: "SPESSO OSPITE IN TV. HA RIFIUTATO FINO ALL’ULTIMO, ANCHE IN CONDIZIONI ORMAI DISPERATE, DI ESSERE INTUBATO" - DICEVA CHE NEL VACCINO C'È IL GRAFENE CHE CAUSA LE TROMBOSI...