FLASH! - NON DITE A DI MAIO CHE A VERONA IL "SUO" PREMIER CONTE HA FESTEGGIATO VINITALY FACENDO CIN CIN CON I DUE "VINICOLI" MASSIMO D'ALEMA E BRUNO VESPA...-
FLASH! - NON DITE A DI MAIO CHE A VERONA IL "SUO" PREMIER CONTE HA FESTEGGIATO VINITALY FACENDO CIN CIN CON I DUE "VINICOLI" MASSIMO D'ALEMA E BRUNO VESPA...-
CONTINUA LA SOAP OPERA PRATI-CALTAGIRONE! VIDEO: LA SUA AGENTE ELIANA MICHELAZZO A ''STORIE ITALIANE'' CONFERMA CHE I DUE NON SONO SPOSATI, SBUGIARDANDO PAMELA - PARLA DEI FIGLI: ''VIVONO ALL'ESTERO''. MA COME? LEI SI DEFINISCE ''MOGLIE E MAMMA'', MA SE HA PRESO IL PRIMO AEREO PER L'ADDIO AL NUBILATO IN EGITTO, QUANDO LI HA VISTI? - ALT! C'È UN NUOVO PROFILO DI MARCO CALTAGIRONE, CHE REGALA MOLTE SORPRESE. COME MAI LA PAGINA DEL FIGLIO SEBASTIAN HA COME URL IL NOME DI GIORGIA MELONI AL CONTRARIO? - COSA C'ENTRA IL MONDO DELLA DESTRA CALABRESE? QUAL E' IL RUOLO DI ANTONELLA GRIPPO, UFFICIO STAMPA SIA DI MARCO CALTAGIRONE CHE DELLE DUE AGENTI PAMELA & ELIANA?
DE MAGISTRIS E QUELL’INSOLITO TRANS TRANS – AL CINEMA MODERNISSIMO L’INCONTRO IN VISTA DELLA MARCIA ANTIRAZZISTA DEL 4 MAGGIO, IL NARCI-SINDACO DI NAPOLI CANTA ‘BELLA CIAO’ SUL PALCO CON LA TRANS LOREDANA – POLEMICHE PER LA SCELTA DI ‘GIGGINO’ DI CONCEDERE IL PATROCINIO ALLA MANIFESTAZIONE DELLA CHIESA PASTAFARIANA CHE PREDICA LA BLASFEMIA LIBERA…
FCA DEPILATA – FIAT CHRYSLER PATTEGGIA E PAGA 110 MILIONI DI DOLLARI PER LA DISPUTA CON GLI AZIONISTI SUL DIESELGATE – UN GRUPPO DI INVESTITORI AVEVA FATTO CAUSA ACCUSANDO LA SOCIETÀ DI AVER DATO INFORMAZIONI FUORVIANTI AGLI INVESTITORI
MI FIONDO A SVENIRE – ESILARANTE VIDEO DI DUE AMICHE AMERICANE CHE, IN PARCO DIVERTIMENTI, DECIDONO DI METTERE ALLA PROVA IL LORO CORAGGIO, FACENDO UN GIRO SULLO “SLINGSHOT”, LA FIONDA MECCANICA CHE TI SCARAVENTATA IN ARIA A FOLLE VELOCITÀ – LE DUE SI TENGONO LA MANO, MA POCO DOPO… (VIDEO)
“CARLA LEWIS”: QUANDO IL FIGLIO DEL VENTO FU MESSO SUI TACCHI A SPILLO DA ANNIE LEIBOVITZ - SONO PASSATI 25 ANNI DALLA SCANDALOSA CAMPAGNA PIRELLI: I TABLOID E GREG LOUGANIS, CAMPIONE OLIMPICO DI TUFFI, SIEROPOSITIVO, GLI DIEDERO APERTAMENTE DEL GAY – L’AMERICA PURITANA ANDO' IN TILT PER L'UOMO PIU' VELOCE DEL MONDO. E ANCORA OGGI QUELL'IMMAGINE FA SCANDALO - AUDISIO REPORT - VIDEO
CAFONALINO – FRANCO NERO RIPORTA LA DOLCE VITA A ROMA! L’ATTORE PREMIATO CON “LA PENNA D’OCA DEL CAMPIDOGLIO”, TRIBUTO DEDICATO ALLA VIVACITÀ DELLA NIGHTLIFE CAPITOLINA – ACCORRONO FAMOSI, PRESUNTI TALI E MORTI DI FAMA VARI: L’EX GIEFFINO ASCANIO PACELLI, PIPPO FRANCO, ANDREA RIPA DI MEANA E LA POPPUTISSIMA FRANCESCA ANASTASI…
DOWNTOWN NON SARÀ PIÙ UNA MOTOWN - NEW YORK IMPONE UNA TASSA DA 11 DOLLARI (25 PER FURGONI E CAMION) PER ENTRARE IN AUTO NELLA ZONA PIÙ TRAFFICATA, OVVERO DALLA 60^ STRADA IN GIÙ, ALLE PENDICI DI CENTRAL PARK. I SOLDI ANDRANNO AL TRASPORTO PUBBLICO, VISTO CHE LA METRO È PROSSIMA AL COLLASSO - OVVIAMENTE SI OPPONGONO MOLTI COMMERCIANTI E ''PENDOLARI'', CHE VEDONO L'ENNESIMA GABELLA DI DE BLASIO
C'È UN FUNGO RESISTENTE AI FARMACI CHE STA FACENDO STRAGE NEL MONDO. E NESSUNO NE HA PARLATO FINORA PER NON ALIMENTARE IL PANICO. LEGGETE DI CORSA L'ARTICOLO DEL ''NEW YORK TIMES'' SULLA CANDIDA AURIS, ''CUGINA'' DI QUELLA GENITALE CHE CONOSCETE TUTTI, COSÌ INCURABILE CHE UN OSPEDALE HA DOVUTO STRAPPARE PAVIMENTO E SOFFITTO PERCHÉ NON RIUSCIVA A DISINFETTARLI. ECCO COME SI CONTRAE, DOVE SI TROVA E QUALI SONO I SINTOMI