CONTINUA LA SOAP OPERA PRATI-CALTAGIRONE! VIDEO: LA SUA AGENTE ELIANA MICHELAZZO A ''STORIE ITALIANE'' CONFERMA CHE I DUE NON SONO SPOSATI, SBUGIARDANDO PAMELA - PARLA DEI FIGLI: ''VIVONO ALL'ESTERO''. MA COME? LEI SI DEFINISCE ''MOGLIE E MAMMA'', MA SE HA PRESO IL PRIMO AEREO PER L'ADDIO AL NUBILATO IN EGITTO, QUANDO LI HA VISTI? - ALT! C'È UN NUOVO PROFILO DI MARCO CALTAGIRONE, CHE REGALA MOLTE SORPRESE. COME MAI LA PAGINA DEL FIGLIO SEBASTIAN HA COME URL IL NOME DI GIORGIA MELONI AL CONTRARIO? - COSA C'ENTRA IL MONDO DELLA DESTRA CALABRESE? QUAL E' IL RUOLO DI ANTONELLA GRIPPO, UFFICIO STAMPA SIA DI MARCO CALTAGIRONE CHE DELLE DUE AGENTI PAMELA & ELIANA?