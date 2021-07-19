FLASH - NON SOLO SALVINI E MELONI: AVETE MAI VISTO LA FOTO DI GIUSEPPE CONTE INFILZATO DALL'AGO DURANTE LA VACCINAZIONE? COME MAI NESSUN GIORNALISTA GLI CHIEDE SE ABBIA FATTO O MENO IL VACCINO? E' STATO INOCULATO SI O NO? AH, SAPERLO...-
FLASH - NON SOLO SALVINI E MELONI: AVETE MAI VISTO LA FOTO DI GIUSEPPE CONTE INFILZATO DALL'AGO DURANTE LA VACCINAZIONE? COME MAI NESSUN GIORNALISTA GLI CHIEDE SE ABBIA FATTO O MENO IL VACCINO? E' STATO INOCULATO SI O NO? AH, SAPERLO...-
IM-PRENDITORI SENZA VERGOGNA! – TRE MESI PRIMA DELLA DECISIONE DI LICENZIARE I 422 DIPENDENTI DI CAMPI BISENZIO CON UNA MAIL, I VERTICI DELLA GKN HANNO VENDUTO AZIONI PER 22 MILIONI DI STERLINE. PIÙ DI QUANTO COSTA LORO IL PERSONALE CHE HANNO SPEDITO A CASA SENZA PENSARCI UN SECONDO – È LA FINANZIARIZZAZIONE DELL’ECONOMIA REALE: AI MANAGER DI COSA SI PRODUCE O DEI DIPENDENTI NON IMPORTA UN CAZZO. CONTANO SOLO I MARGINI E I PROFITTI…
CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
UNA GENERAZIONE DI PIPPAROLI – CIRCA IL 44% DEI RAGAZZI ITALIANI TRA I 14 E I 17 ANNI HA AMMESSO DI GUARDARE PORNOGRAFIA ONLINE E IL 26% DI QUESTI HA PROBLEMI DI RELAZIONI A CAUSA DEL CONSUMO DI PORNO – NEGLI ULTIMI 5 ANNI C’È STATO UN AUMENTO DEL 490% DEI CASI DI REVENGE PORN E PEDOPORNOGRAFIA – IN ITALIA L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE SESSUALE È ANCORA INDIETRO RISPETTO AD ALTRI PAESI...