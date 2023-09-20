ORIO AL SERIO PARCHEGGIO COPERTO DELL’AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO PARCHEGGIO COPERTO DELL’AEROPORTO DI BERGAMO
FLASH! ORIO AL SERIO RESORT! ALL’INTERNO DEL PARCHEGGIO COPERTO DELL’AEROPORTO DI BERGAMO, AL POSTO DELLE AUTO E’ STATA ATTREZZATA DA QUALCHE CLOCHARD UNA RESIDENZA DI FORTUNA…-
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QUANTE MASCHERE INDOSSA LA MELONI? QUAL È LA VERA IDENTITÀ? DRAGHETTA O DUCETTA? GIORGIA-FAZZOLARI, ASPIRANTE COMPLOTTISTA O GIORGIA-TAJANI, ASPIRANTE STATISTA? - UN GIORNO FLIRTA CON URSULA, QUELLO DOPO CON ORBAN E VOX - L’ALLEANZA DI SALVINI CON LA FASCIO-SOVRANISTA LE PEN E I NAZISTELLI DI AFD VA DI TRAVERSO A MACRON E SCHOLZ, GLI UNICI CHE POSSONO AIUTARCI SUL PATTO DI STABILITA' E MIGRANTI - L’ESECUTIVO DI DESTRA-CENTRO NON E’ PERCEPITO COME “AFFIDABILE”, UNA TRAGEDIA PER CHI COME NOI HA 2.858 MILIARDI DI DEBITO PUBBLICO - IL POVERO MATTARELLA DEVE SEDARE I TIMORI DI CHI PENSA CHE L’ITALIA FINIRA’ IN UN VICOLO CIECO FINANZIARIO...
A PARMA NON SI PARLA D’ALTRO: L’EX CALCIATORE SPOSATISSIMO E IDOLO DEI TIFOSI AVEVA, DA ANNI, UNA RELAZIONE CLANDESTINA CON UNA NOTA E AVVENENTE PRESENTATRICE LOCALE - QUANDO LEI E’ RIMASTA INCINTA, L'EX CALCIATORE PRIMA HA SCELTO CON LEI IL NOME DEL BIMBO PROMETTENDO PERFINO DI MOLLARE LA MOGLIE E CREARE UNA NUOVA FAMIGLIA, E POI È SCAPPATO RIFIUTANDO DI RICONOSCERE IL FIGLIO. COME E’ FINITA LA PEPATISSIMA STORIA? LA PRESENTATRICE HA CHIESTO LA PROVA DEL DNA E LA PERIZIA HA STABILITO CHE…
DAGOREPORT – SE IL PASTICCIO DELLA LAUREA MAI CONSEGUITA DOVESSE BLOCCARE LA NOMINA DI CARLO BONOMI A CAPO DEL CDA DELLA LUISS, C’È GIA’ UN’ALTERNATIVA PRONTA PER L'INCARICO UNIVERSITARIO. È IL MANTOVANO ALBERTO MARENGHI, ATTUALE VICE E FEDELISSIMO DEL PRESIDENTE USCENTE DI CONFINDUSTRIA – IN CORSA PER DIVENTARE NUOVO GRAN CAPO DEGLI INDUSTRIALI CI SONO ANTONIO GOZZI, FABRIZIO DI AMATO E IL GRANDE EX ANTONIO D'AMATO…
FLASH! - PACE IN UCRAINA: LA MEDIAZIONE DEL PAPA STA ANDANDO AVANTI, E NON SOLO PER RIPORTARE A CASA I BAMBINI UCRAINI DEPORTATI IN RUSSIA - LA MISSIONE DEL CARDINALE ZUPPI IN CINA E' STATA CORONATA DAL SUCCESSO (ADESSO TORNERA' A MOSCA) - PER RISOLLEVARSI DAI SUOI PROBLEMI ECONOMICI, PECHINO HA BISOGNO DI UN RICONOSCIMENTO A LIVELLO INTERNAZIONALE E HA COLTO AL VOLO LA MISSIONE UMANITARIA DELLA SANTA SEDE...
RETROSCENA CALDI SUL DUELLO TRA MELONI A LAMPEDUSA E IL TRUCE SALVINI A PONTIDA - A POCHI GIORNI DAL PIC-NIC LEGHISTA CON LA FASCIO-STAR MARINE LE PEN, L’”INVASIONE” DI MIGRANTI ERA L’OCCASIONE PERFETTA PER BASTONARE L’EUROPA-MATRIGNA-INFAME E, IN VISTA DELLE EUROPEE 2024, RUBARE VOTI A FRATELLI D'ITALIA E METTERE IL BASTONE FRA LE RUOTE ALL'EURO-GIORGIA - COM'È SBOCCIATA L’IDEA ALLA DUCETTA DI TAGLIARE LE UNGHIE AL SUO NEMICO PIU' INTIMO VOLANDO A LAMPEDUSA, PROPRIO NEL GIORNO DELLA SCAMPAGNATA DI PONTIDA - MESSO DA PARTE IL FEZ D’ORDINANZA, LA ''GIOVANNA D'ORCO'' DI COLLE OPPIO HA INDOSSATO L’ALTRA MASCHERA, QUELLA DELLA DEMOCRISTIANA CHE NEGOZIA E MEDIA, E HA DIGITATO IL NUMERO DI BRUXELLES DELLA VON DER LEYEN. CHE HA ACCETTATO L’INVITO PER DUE MOTIVI…