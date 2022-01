IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - SE NON L’AVETE VISSUTA NEGLI ANNI ’60, È DIFFICILE CAPIRE COSA FU L’ESPLOSIONE DI SIDNEY POITIER IN UNA SERIE DI GRANDI FILM CIVILI CHE LO PORTARONO AL RUOLO DI UNA VITA, QUELLO DEL PROTAGONISTA DI “LA CALDA NOTTE DELL’ISPETTORE TIBBS”. PERCHÉ MAI SI ERA VISTO UN AFRO-AMERICANO RISPONDERE ALLO SCHIAFFO DI UN BIANCO RAZZISTA CON UN ALTRO SCHIAFFO. POITIER VOLLE L’ASSOLUTA SICUREZZA CHE LA SCENA NON VENISSE TAGLIATA DA NESSUNA COPIA E… - VIDEO