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IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - SE NON L’AVETE VISSUTA NEGLI ANNI ’60, È DIFFICILE CAPIRE COSA FU L’ESPLOSIONE DI SIDNEY POITIER IN UNA SERIE DI GRANDI FILM CIVILI CHE LO PORTARONO AL RUOLO DI UNA VITA, QUELLO DEL PROTAGONISTA DI “LA CALDA NOTTE DELL’ISPETTORE TIBBS”. PERCHÉ MAI SI ERA VISTO UN AFRO-AMERICANO RISPONDERE ALLO SCHIAFFO DI UN BIANCO RAZZISTA CON UN ALTRO SCHIAFFO. POITIER VOLLE L’ASSOLUTA SICUREZZA CHE LA SCENA NON VENISSE TAGLIATA DA NESSUNA COPIA E… - VIDEO

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SEI MESI SENZA CHIESA METTONO TUTTI NEI CASINI - SIA ALLEGRI SIA MANCINI PERDONO UNO DEI POCHI GIOCATORI CAPACI DI SPACCARE LE PARTITE CON I SUOI SPRINT E I SUOI GOL: L'ATTACCANTE SARÀ OPERATO AL GINOCCHIO E SALTERÀ TUTTA LA FASE CRUCIALE DELLA STAGIONE JUVENTINA E I DELICATISSIMI SPAREGGI PER IL MONDIALE DELL'ITALIA A FINE MARZO - I BIANCONERI RIPENSANO A MARTIAL DEL MANCHESTER UNITED: L'INFORTUNIO COMUNQUE NON FARÀ CAMBIARE IDEA SUL DIRITTO DI RISCATTO A 40 MILIONI DALLA FIORENTINA…

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