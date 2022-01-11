FLASH! - ORMAI SON QUATTRO GIORNI CHE ENRICO MENTANA NON CONDUCE IL TELEGIORNALE. E IL MOTIVO E' SEMPRE QUELLO: COVID, MALEDETTO COVID...(AUGURI!)-
FLASH! - ORMAI SON QUATTRO GIORNI CHE ENRICO MENTANA NON CONDUCE IL TELEGIORNALE. E IL MOTIVO E' SEMPRE QUELLO: COVID, MALEDETTO COVID...(AUGURI!)-
IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - SE NON L’AVETE VISSUTA NEGLI ANNI ’60, È DIFFICILE CAPIRE COSA FU L’ESPLOSIONE DI SIDNEY POITIER IN UNA SERIE DI GRANDI FILM CIVILI CHE LO PORTARONO AL RUOLO DI UNA VITA, QUELLO DEL PROTAGONISTA DI “LA CALDA NOTTE DELL’ISPETTORE TIBBS”. PERCHÉ MAI SI ERA VISTO UN AFRO-AMERICANO RISPONDERE ALLO SCHIAFFO DI UN BIANCO RAZZISTA CON UN ALTRO SCHIAFFO. POITIER VOLLE L’ASSOLUTA SICUREZZA CHE LA SCENA NON VENISSE TAGLIATA DA NESSUNA COPIA E… - VIDEO
CHE GENDER DI CHIESA È QUESTA? - SUOR JEANNINE GRAMICK, 79ENNE, DA CINQUANT'ANNI SI OCCUPA NEGLI STATI UNITI DEI FEDELI LGBT, MA NEL '99 L'ALLORA CARDINALE RATZINGER LE VIETÒ DI PROSEGUIRE LA SUA MISSIONE - ORA CHE IL PAPA LE HA SCRITTO UNA LETTERA PER RINGRAZIARLA DI TUTTO CIÒ CHE FA, È ARRIVATO IL RISCATTO: "I CATTOLICI GAY SI SENTIVANO ESTRANEI ALLA CHIESA PERCHÉ NON ERANO VOLUTI. OGGI È MOLTO DIVERSO. LE DIFFERENZE SONO DONI CHE POSSONO ARRICCHIRE…"
“NUCLEARE? PER NOI È NO” - LA PORTAVOCE DELLA RAPPRESENTANZA TEDESCA A BRUXELLES, SUSANNE KORBER, SPEGNE I REATTORI ALLA COMMISSIONE EUROPEA, CHE VUOLE INSERIRE L’ATOMO NELLA TASSONOMIA DELLE ENERGIE RINNOVABILI - BERLINO STA SPEGNENDO LE SUE CENTRALI RIMASTE, E HA IL “SUO” GASDOTTO NORTH STREAM, MA LA FRANCIA DI MACRON PROMETTE GUERRA. A BRUXELLES STANNO A GUARDARE MENTRE ASPETTANO DI PRENDERE LA DECISIONE (E L’ITALIA CHE FA?)
SEI MESI SENZA CHIESA METTONO TUTTI NEI CASINI - SIA ALLEGRI SIA MANCINI PERDONO UNO DEI POCHI GIOCATORI CAPACI DI SPACCARE LE PARTITE CON I SUOI SPRINT E I SUOI GOL: L'ATTACCANTE SARÀ OPERATO AL GINOCCHIO E SALTERÀ TUTTA LA FASE CRUCIALE DELLA STAGIONE JUVENTINA E I DELICATISSIMI SPAREGGI PER IL MONDIALE DELL'ITALIA A FINE MARZO - I BIANCONERI RIPENSANO A MARTIAL DEL MANCHESTER UNITED: L'INFORTUNIO COMUNQUE NON FARÀ CAMBIARE IDEA SUL DIRITTO DI RISCATTO A 40 MILIONI DALLA FIORENTINA…
CAFONALINO DEL CATETERE TEATRALE - A ROMA IL CLUB "OTIUM" METTE IN SCENA LA COMMEDIA "QUANDO RISORGE IL SOLE", CON 35 ATTORI NON PROFESSIONISTI, UNO PIU' GIURASSICO DELL'ALTRO, IMPARRUCCATI E IN COSTUME - SUL PALCO, TRA GLI ALTRI, SILVANA E GIANLUIGI AUGERO, LUCIO E FRANCESCO DESSOLIS, DAVIDE MOSCATO, GIANNI E MARIA ROMANA IETTO, ALBERTO E MARIA TERESA DI VECE, DANIELA SCHIAZZANO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
SE CON CONTINUEREMO A VIAGGIARE AL RITMO DI CIRCA 200 MILA CONTAGI AL GIORNO, DA QUI A CINQUE MESI TUTTI I 5 MILIONI E 388 MILA NON VACCINATI RISCHIANO DI INFETTARSI, CON CONSEGUENZE IN TERMINI DI RICOVERI E DECESSI - I NO VAX HANNO IL DOPPIO DELLE PROBABILITÀ DI INFETTARSI RISPETTO A UN VACCINATO E CORRONO QUATTRO VOLTE IL RISCHIO CORSO DA CHI SI È GIÀ PROTETTO CON LA TERZA DOSE - LO STUDIO DEL CNR