FLASH - SUL PALCO DI "ATREJU", LA FESTA DI FRATELLI D'ITALIA, ARRIVA A SORPRESA ANCHE ROBERTO MANCINI - IL CT RITIRERA' UN PREMIO...-
FLASH - SUL PALCO DI "ATREJU", LA FESTA DI FRATELLI D'ITALIA, ARRIVA A SORPRESA ANCHE ROBERTO MANCINI - IL CT RITIRERA' UN PREMIO...-
BIANCA SI VESTE DI BIANCO! - LA BERLINGUER HA DECISO DI SPOSARE IL SUO COMPAGNO DI UNA VITA, LUIGI MANCONI - LA GIORNALISTA, A 62 ANNI, RISALE ALL’ALTARE DOPO LE PRIME NOZZE CON IL COLLEGA STEFANO MARRONI - CHE FARA' IL DEVOTO MAURO CORONA? SI VESTIRA’ DA PAGGETTO PER PORTARE GLI ANELLI?
E’ SEMPRE RENZI VS LETTA - MATTEUCCIO TUONA: “HO L'IMPRESSIONE CHE TANTI LEADER VOGLIANO VOTARE NEL 2022…” - ENRICHETTO RISPONDE: “LE ELEZIONI POLITICHE CI SARANNO NEL 2023, NON PRIMA. DOBBIAMO ESSERE APERTI E LAVORARE AL MASSIMO PER CREARE COESIONE” - “IL GIORNALE”: “IL ‘CAMPO LARGO’ DI LETTA È GIÀ LA BRUTTA COPIA DELL'UNIONE DI ROMANO PRODI. DIVISI SU TUTTO: LEGGE ELETTORALE, GIUSTIZIA, TASSE…” - CARLO CALENDA: "IL CAMPO LARGO NON ESISTE"
DAGOREPORT - IL “DEGUBITO” DI TIM – GUBITOSI UCCELLATO DAL PRESIDENTE SALVATORE ROSSI CHE, STREGATO DALLE SIRENE FRANCESI, HA ASSEGNATO TUTTE LE DELEGHE OPERATIVE A LABRIOLA. DI QUI, L’”EPURAZIONE” DEL CLAN DI GUBITOSI – ANCHE SE VENERDÌ PROSSIMO IL CDA DI TIM, SPINTO DA VIVENDI, RIGETTERÀ LA RICHIESTA DI KKR DI ESEGUIRE UNA DUE DILIGENCE SULLA SOCIETÀ, IL FONDO USA LANCERA' L'OFFERTA E FAR DECIDERE AL MERCATO - BATTAGLIA TRA GLI STUDI LEGALI CON KKR CHE HA CHIESTO ANCHE IL SUPPORTO DI ANDREA ZOPPINI, AVVOCATO CUI SI ATTRIBUISCONO RAPPORTI CONSOLIDATI CON IL MEF, IL QUIRINALE, LA CDP E GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA...
“CACCIARI E AGAMBEN? INTELLIGENZE ACUTE SONO STATE CONFUSE CON I NO-VAX DA UN POTERE CHE CI TRATTA COME BAMBINI” – VITTORIO SGARBI: “DURANTE I PRIMI MESI DI LOCKDOWN MI ERO MOLTO ESPOSTO CONTRO IL GOVERNO. POI È ARRIVATO IL VACCINO: L'HO FATTO E MI CURO. MA RITENGO, CON LORO, CHE SI POSSA PUNTARE SU UN'AUTOTUTELA NON IMPOSITIVA” – “PERSONE CHE POSSIEDONO UNA VISIONE ORIGINALE COME LORO SONO MENO INFLUENTI PERCHÉ NON FREQUENTANO I SOCIAL. LA SCELTA DEGLI STRUMENTI GIUSTI PUÒ PORTARE A FAR PREVALERE CHI HA IDEE MENO SIGNIFICATIVE, MA...”
“LE FRASI PIÙ PRONUNCIATE NEL 2021 SONO STATE "ABBIAMO BATTUTO GLI INGLESI", E "DYBALA ESCE PER INFORTUNIO" (UNFAIR PLAY TWEET)- LA JUVE PERDE LA "JOYA" DOPO 12 MINUTI PER UN PROBLEMA AL GINOCCHIO E VIENE BLOCCATA SUL PARI DAL VENEZIA. INUTILE LA RETE DI MORATA - VLAHOVIC TRASCINA LA FIORENTINA, IL VICEPRESIDENTE BIANCONERO NEDVED FREDDO SULLA POSSIBILITA’ DI PRENDERE L’ATTACCANTE DELLA VIOLA A GENNAIO: “PENSIAMO A MIGLIORARE I NOSTRI” - VIDEO
CAFONALINO ALLA SCALA DE NOANTRI - ANCHE ROMA HA LA SUA INAUGURAZIONE: È QUELLA DEL TEATRO SISTINA CHE RIAPRE DOPO QUASI DUE ANNI - UN’ORA PRIMA CHE SI ALZASSE IL SIPARIO SUL MUSICAL "MAMMA MIA!", ZINGARETTI E GUALTIERI HANNO TAGLIATO IL NASTRO ASSIEME AL DIRETTORE ARTISTICO DEL SISTINA, PIPARO - PRESENTI SERENA BORTONE, TOSCA D'AQUINO, SERENA AUTIERI, BARBARA BOUCHET E… - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
ORA I NO-VAX NON POTRANNO PIÙ USARE LA SCUSA DEL “VACCINO SPERIMENTALE” - DA GENNAIO DOVREBBE ARRIVARE IL “NOVAVAX”, CHE UTILIZZA NANO-PARTICELLE DI VIRUS ADDIZIONATE A UNA MOLECOLA PER STIMOLARE LA PRODUZIONE DI ANTICORPI, UNA TECNOLOGIA SPERIMENTATA DA DECENNI SU ALTRE MALATTIE – IL VACCINO SARÀ SOPRATTUTTO SOMMINISTRATO PER LE TERZE DOSI E CONSENTIRÀ DI AMPLIARE LA POSSIBILITÀ DI IMMUNIZZAZIONI ETEROLOGHE…