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DAGOREPORT - IL “DEGUBITO” DI TIM –  GUBITOSI UCCELLATO DAL PRESIDENTE SALVATORE ROSSI CHE, STREGATO DALLE SIRENE FRANCESI, HA ASSEGNATO TUTTE LE DELEGHE OPERATIVE A LABRIOLA. DI QUI, L’”EPURAZIONE” DEL CLAN DI GUBITOSI – ANCHE SE VENERDÌ PROSSIMO IL CDA DI TIM, SPINTO DA VIVENDI, RIGETTERÀ LA RICHIESTA DI KKR DI ESEGUIRE UNA DUE DILIGENCE SULLA SOCIETÀ, IL FONDO USA LANCERA' L'OFFERTA E FAR DECIDERE AL MERCATO - BATTAGLIA TRA GLI STUDI LEGALI CON KKR CHE HA CHIESTO ANCHE IL SUPPORTO DI ANDREA ZOPPINI, AVVOCATO CUI SI ATTRIBUISCONO RAPPORTI CONSOLIDATI CON IL MEF, IL QUIRINALE, LA CDP E GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA... 

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“CACCIARI E AGAMBEN? INTELLIGENZE ACUTE SONO STATE CONFUSE CON I NO-VAX DA UN POTERE CHE CI TRATTA COME BAMBINI”  – VITTORIO SGARBI: “DURANTE I PRIMI MESI DI LOCKDOWN MI ERO MOLTO ESPOSTO CONTRO IL GOVERNO. POI È ARRIVATO IL VACCINO: L'HO FATTO E MI CURO. MA RITENGO, CON LORO, CHE SI POSSA PUNTARE SU UN'AUTOTUTELA NON IMPOSITIVA” – “PERSONE CHE POSSIEDONO UNA VISIONE ORIGINALE COME LORO SONO MENO INFLUENTI PERCHÉ NON FREQUENTANO I SOCIAL. LA SCELTA DEGLI STRUMENTI GIUSTI PUÒ PORTARE A FAR PREVALERE CHI HA IDEE MENO SIGNIFICATIVE, MA...”

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