FLASH! - A PANTELLERIA DECINE DI RAGAZZI SI AMMASSANO SULLE BARCHE A FAR FESTA E STRUSCIARSI, CON TANTI SALUTI AL DISTANZIAMENTO E ALLE MASCHERINE. E POI DICONO CHE C’È IL FOCOLAIO SULL’ISOLA…

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media e tv

COME VIVERE, E MALE, SENZA FEDERICO ZERI - CI DICE ANCORA CHE LA STORIA DELL'ARTE È STORIA E BASTA: CHE L'OCCIDENTE E L'ORIENTE SI INCROCIANO DI CONTINUO. AVVERTE CHE SOLO SVILUPPANDO IL NOSTRO OCCHIO RIUSCIREMO A CAPIRE CHI SIAMO - ANNA OTTANI CAVINA: ‘’VISITING PROFESSOR A HARVARD E ALLA COLUMBIA, NON È MAI STATO CHIAMATO DA UNA UNIVERSITÀ ITALIANA. DA FREELANCE AVEVA UN'AUTOREVOLEZZA CHE SI ERA COSTRUITO DA SOLO. ERA UNA FIGURA LIBERA, CONTROCORRENTE. AVEVA UN DISTACCO ARISTOCRATICO DA OGNI SISTEMA, NON ANDAVA A BUSSARE ALLE PORTE’’

politica

SALUTAME A CONTE! - IL “NEW YORK TIMES” PLAUDE A DRAGHI E INCHIODA “GIUSEPPI” E SALVINI: "DOPO UN LUNGO PERIODO POPULISTA CHE HA PRIVILEGIATO IL FERVORE ANTI-ESTABLISHMENT E LA PROPAGANDA VIRALE SU PRAGMATISMO E COMPETENZA, GLI ITALIANI STANNO IMPROVVISAMENTE GODENDO DI UN'ALTA STAGIONE DI RAZIONALITÀ" – “DRAGHI È IL PRIMO MINISTRO PIÙ INTRANSIGENTE D'EUROPA E HA MOSTRATO UN TALENTO NEL METTERE AL LORO POSTO POLITICI POPULISTI CHE SPECULANO NEL DIFFONDERE DUBBI IRRAGIONEVOLI COME SALVINI”

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