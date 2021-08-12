ragazzi ammassati a far festa sulle barche a pantelleria 2 ragazzi ammassati a far festa sulle barche a pantelleria ragazzi ammassati a far festa sulle barche a pantelleria ragazzi ammassati a far festa sulle barche a pantelleria 3
FLASH! - A PANTELLERIA DECINE DI RAGAZZI SI AMMASSANO SULLE BARCHE A FAR FESTA E STRUSCIARSI, CON TANTI SALUTI AL DISTANZIAMENTO E ALLE MASCHERINE. E POI DICONO CHE C’È IL FOCOLAIO SULL’ISOLA…-
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COME VIVERE, E MALE, SENZA FEDERICO ZERI - CI DICE ANCORA CHE LA STORIA DELL'ARTE È STORIA E BASTA: CHE L'OCCIDENTE E L'ORIENTE SI INCROCIANO DI CONTINUO. AVVERTE CHE SOLO SVILUPPANDO IL NOSTRO OCCHIO RIUSCIREMO A CAPIRE CHI SIAMO - ANNA OTTANI CAVINA: ‘’VISITING PROFESSOR A HARVARD E ALLA COLUMBIA, NON È MAI STATO CHIAMATO DA UNA UNIVERSITÀ ITALIANA. DA FREELANCE AVEVA UN'AUTOREVOLEZZA CHE SI ERA COSTRUITO DA SOLO. ERA UNA FIGURA LIBERA, CONTROCORRENTE. AVEVA UN DISTACCO ARISTOCRATICO DA OGNI SISTEMA, NON ANDAVA A BUSSARE ALLE PORTE’’
SALUTAME A CONTE! - IL “NEW YORK TIMES” PLAUDE A DRAGHI E INCHIODA “GIUSEPPI” E SALVINI: "DOPO UN LUNGO PERIODO POPULISTA CHE HA PRIVILEGIATO IL FERVORE ANTI-ESTABLISHMENT E LA PROPAGANDA VIRALE SU PRAGMATISMO E COMPETENZA, GLI ITALIANI STANNO IMPROVVISAMENTE GODENDO DI UN'ALTA STAGIONE DI RAZIONALITÀ" – “DRAGHI È IL PRIMO MINISTRO PIÙ INTRANSIGENTE D'EUROPA E HA MOSTRATO UN TALENTO NEL METTERE AL LORO POSTO POLITICI POPULISTI CHE SPECULANO NEL DIFFONDERE DUBBI IRRAGIONEVOLI COME SALVINI”
ECCO A VOI L'AEREO DEL FUTURO – SI CHIAMA “SE200", È DOTATO DI SEI ALI ED È RICAVATO DA UN SOLO MAXI BLOCCO DI MATERIALE COMPOSITO, PER RIDURRE IL PESO DI CIRCA 33.5000 CHILI – GRAZIE A QUESTE CARATTERISTICHE, IL CONSUMO DI CARBURANTE DEL VELIVOLO, PROGETTATO DA UN'AZIENDA DELL'ALABAMA, VERRÀ ABBATTUTO DEL 70%, CONSENTENDO DI EFFETTUARE UN VIAGGIO DI ANDATA E RITORNO TRA ROMA E PECHINO SENZA BISOGNO DI RIFORNIRSI… - VIDEO
HAI CAPITO GLI INGLESI: ROMPEVANO LE PALLE A MARCELL JACOBS E SI ERANO DIMENTICATI DI CONTROLLARE I LORO ATLETI- LO STAFFETTISTA BRITANNICO CJ UJAH, ARGENTO NELLA 4X100 ALLE OLIMPIADI DI TOKYO, È RISULTATO POSITIVO AL DOPING - INTANTO IL NOSTRO MARCELL HA ANNUNCIATO CHE SI PRENDERÀ UNA PAUSA E TORNERÀ IN PISTA NEL 2022 - JACOBS AVREBBE DOVUTO GAREGGIARE NELLA DIAMOND LEAGUE IL 21 AGOSTO, NEGLI STATI UNITI, MA HA RINUNCIATO PER UN PROBLEMA A UN GINOCCHIO...
CAFONALINO - PALAMARA FRESCO DI RADIAZIONE DALLA MAGISTRATURA (E DI CANDIDATURA) PRESENTA IL SUO LIBRO-DENUNCIA "IL SISTEMA" INSIEME A CICCHITTO ALLA CASA DEL CINEMA DI VILLA BORGHESE A ROMA - L'EX DEPUTATO: "IL PCI-PDS-DS HA CREATO UN SISTEMA PER TENERE IN PUGNO LA POLITICA ITALIANA, DETERMINANDO QUESTA O QUELLA INCHIESTA" - PRESENTI CLAUDIO BRACHINO, MONSIGNOR ALEARDO DI GIACOMO, MASSIMILIANO BUZZANCA, MARIASTELLA GIORLANDINO E… - FOTO
C’ERA UNA VOLTA FORMENTERA – NELL’ULTIMO ANNO L’ISOLA DELLE BALEARI, CHE ERA DIVENTATA UNA “COLONIA” DE' NOANTRI, HA PATITO LA CHIUSURA DELLE FRONTIERE - MA SE GLI ITALIANI LATITANO, NELL’ISOLA STANNO TORNANDO GLI SPAGNOLI (CHE LA EVITAVANO PERCHÉ ERA UNA DEPANDANCE TRICOLORE) - LA NOVITA'? A FORMENTERA RITORNANO I NUDISTI...
L’IMMUNITÀ DI GREGGE? CON LA VARIANTE DELTA SCORDATEVELA – PAROLA DI ANDREW POLLARD, DIRETTORE DELL'OXFORD VACCINE GROUP E CORRESPONSABILE DEL VACCINO ASTRAZENECA, CHE MENA SU CHI HA ABBANDONATO OGNI PRUDENZA, RICORDANDO COME IL VIRUS MUTI IN MODO TROPPO EFFICIENTE: “PER ORA NON ABBIAMO NULLA IN GRADO DI BLOCCARE COMPLETAMENTE LA TRASMISSIONE. LA VARIANTE DELTA CONTINUERÀ A INFETTARE CHI È STATO VACCINATO E CHI NON È VACCINATO SARA'…”