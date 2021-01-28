FLASH - PAPA FRANCESCO SARÀ SOTTOPOSTO A UN INTERVENTO CHIRURGICO URGENTE PER RISOLVERE I PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE PROVOCATI DAL NERVO SCIATICO, CHE GLI PROCURANO "TAN DOLOROSOS ACHAQUES" (DOLORI COSÌ ACUTI). LO SCRIVE L’AUTOREVOLE SETTIMANALE SPAGNOLO "VIDA NUEVA", DI CUI IL PONTEFICE È UN AVIDO LETTORE, CHE SARÀ IN EDICOLA DOMANI. GIÀ CANCELLATI GLI IMPEGNI DI BERGOGLIO A COMINCIARE DALLA TRADIZIONALE UDIENZA AL CORPO DIPLOMATICO ACCREDITATO PRESSO LA SANTA SEDE, CHE ERA FISSATA PER LUNEDÌ SCORSO…-