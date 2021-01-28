FLASH - PAPA FRANCESCO SARÀ SOTTOPOSTO A UN INTERVENTO CHIRURGICO URGENTE PER RISOLVERE I PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE PROVOCATI DAL NERVO SCIATICO, CHE GLI PROCURANO "TAN DOLOROSOS ACHAQUES" (DOLORI COSÌ ACUTI). LO SCRIVE L’AUTOREVOLE SETTIMANALE SPAGNOLO "VIDA NUEVA", DI CUI IL PONTEFICE È UN AVIDO LETTORE, CHE SARÀ IN EDICOLA DOMANI. GIÀ CANCELLATI GLI IMPEGNI DI BERGOGLIO A COMINCIARE DALLA TRADIZIONALE UDIENZA AL CORPO DIPLOMATICO ACCREDITATO PRESSO LA SANTA SEDE, CHE ERA FISSATA PER LUNEDÌ SCORSO…

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DINO VIOLA PER SEMPRE – 30 ANNI FA SE NE ANDAVA IL PRESIDENTE CHE HA FATTO GRANDE LA ROMA” (COPYRIGHT BRUNO CONTI) – CAGNUCCI: ("IL ROMANISTA"): “CI SONO UOMINI CHE VOTANO L'INTERA VITA A UNA CAUSA, VIOLA L'HA DEDICATA AL CLUB GIALLOROSSO. CI HA LITIGATO ANCHE, CI HA SOFFERTO. L'ACQUISTO DI MANFREDONIA FU UNA FERITA. COSÌ COME LE CESSIONI DI DI BARTOLOMEI, CEREZO, ANCELOTTI E LA QUERELLE LEGALE CON FALCAO. NON SOPPORTAVA CHE LA ROMA LA CHIAMASSERO ROMETTA…” – ECCO CHI C’ERA ALLA MESSA IN COMMEMORAZIONE DI VIOLA- FOTO+VIDEO

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