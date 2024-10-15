FLASH! - PERCHÉ NEGLI STATI UNITI SI VOTA SEMPRE A NOVEMBRE E SEMPRE DI MARTEDÌ? LA DECISIONE RISALE AL 1845, QUANDO IL CONGRESSO STABILÌ CHE NOVEMBRE ERA IL MESE PIÙ ADATTO, PERCHÉ ERA TERMINATO IL RACCOLTO E GLI ELETTORI, PERLOPIÙ POSSIDENTI TERRIERI, SI POTEVANO SPOSTARE. SI SCARTÒ SUBITO LA DOMENICA, DEDICATA AL RIPOSO, E SI SCELSE IL PRIMO MARTEDÌ DEL MESE PER DARE IL TEMPO DI RAGGIUNGERE I SEGGI, A CAVALLO O IN CALESSE - ("CORRIERE DELLA SERA" - DA "ANTEPRIMA. LA SPREMUTA DI GIORNALI DI GIORGIO DELL’ARTI")

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DAGOREPORT - VE LO RICORDATE IL GRUPPO WHATSAPP "25 APRILE"? CREATO DALL'EX DIRETTORE DELLA "STAMPA" MASSIMO GIANNINI, DOVEVA SERVIRE A RINFOCOLARE LO SPIRITO ANTIFA', IN APERTA OPPOSIZIONE AL GOVERNO MELONI, MA E' DIVENTATO UN SUK DIGITALE IN CUI SI DISCUTE SOLO DI ISRAELE, PALESTINA, LIBANO E "REGIME SIONISTA" - GLI SCAZZI TRA RULA JEBREAL E DAVID PARENZO, L'ADDIO POLEMICO (CON RITORNO) DI EMANUELE FIANO, GLI INTERVENTI DEI SOLITI TROMBONI SFIATATI - CON QUESTI INTELLO', GIORGIA MELONI PUO' DORMIRE SONNI TRANQUILLI PER DECENNI...

DAGOREPORT - COME SI PUO’ CONTROLLARE UN PARTITO CHE HA QUASI IL 30% DEI VOTI CON UN POLITBURO DI 4-5 PERSONE? E INFATTI NON SI PUO’! - LE SORELLE MELONI, FAZZOLARI E SCURTI NON TENGONO LE BRIGLIE DI FRATELLI D’ITALIA: SILENZIATA LA CORRENTE DEI “GABBIANI” DI RAMPELLI, AZZERATO IL DISSENSO, ELIMINATA OGNI DIALETTICA INTERNA (CHE SI CHIAMA “POLITICA”), TRATTATI I PARLAMENTARI COME CAMERIERI A CUI SI DANNO ORDINI VIA CHAT, COSA SUCCEDE? CHE POI QUALCUNO SI INCAZZA E FA “L’INFAME”, SPUTTANANDO ALL’ESTERNO IL PIANO DI GIORGIA MELONI PER IL BLITZ PER ELEGGERE FRANCESCO SAVERIO MARINI ALLA CONSULTA…