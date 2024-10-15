FLASH! - PERCHÉ NEGLI STATI UNITI SI VOTA SEMPRE A NOVEMBRE E SEMPRE DI MARTEDÌ? LA DECISIONE RISALE AL 1845, QUANDO IL CONGRESSO STABILÌ CHE NOVEMBRE ERA IL MESE PIÙ ADATTO, PERCHÉ ERA TERMINATO IL RACCOLTO E GLI ELETTORI, PERLOPIÙ POSSIDENTI TERRIERI, SI POTEVANO SPOSTARE. SI SCARTÒ SUBITO LA DOMENICA, DEDICATA AL RIPOSO, E SI SCELSE IL PRIMO MARTEDÌ DEL MESE PER DARE IL TEMPO DI RAGGIUNGERE I SEGGI, A CAVALLO O IN CALESSE - ("CORRIERE DELLA SERA" - DA "ANTEPRIMA. LA SPREMUTA DI GIORNALI DI GIORGIO DELL’ARTI")-