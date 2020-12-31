FLASH! IL PIANO DI CONTE E ARCURI SUI VACCINI FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI E PER CAPIRLO NON SERVONO TANTE CHIACCHERE, BASTA VEDERE I GRAFICI DELL’UNIVERSITÀ DI OXFORD SULLE INOCULAZIONI NEL MONDO. ISRAELE È IL PAESE CON PIÙ SOMMINISTRAZIONI OGNI 100 ABITANTI, LA GERMANIA IN 4 GIORNI È GIÀ AL QUINTO POSTO ASSOLUTO. E NOI? SOTTO POLONIA E DANIMARCA, APPENA SOPRA IL CILE…

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