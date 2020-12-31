FLASH! IL PIANO DI CONTE E ARCURI SUI VACCINI FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI E PER CAPIRLO NON SERVONO TANTE CHIACCHERE, BASTA VEDERE I GRAFICI DELL’UNIVERSITÀ DI OXFORD SULLE INOCULAZIONI NEL MONDO. ISRAELE È IL PAESE CON PIÙ SOMMINISTRAZIONI OGNI 100 ABITANTI, LA GERMANIA IN 4 GIORNI È GIÀ AL QUINTO POSTO ASSOLUTO. E NOI? SOTTO POLONIA E DANIMARCA, APPENA SOPRA IL CILE…- -
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CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
FLASH! - GLI STATI UNITI HANNO STABILITO ALTRI DUE DEVASTANTI RECORD COVID-19: 3.700 NUOVI DECESSI E IL MAGGIOR NUMERO DI RICOVERI, CON OLTRE 124.600 PAZIENTI A LIVELLO NAZIONALE - LE VACCINAZIONI SI STANNO MUOVENDO "A UN RITMO NON ACCETTABILE". "ABBIAMO PRATICAMENTE VACCINATO DUE MILIONI DI PERSONE IN DUE SETTIMANE. CON TALE RITMO CI VORREBBE PIÙ DI UN DECENNIO PER VACCINARE TUTTI GLI AMERICANI"