DAGOREPORT! - “INCONCEPIBILE!”. “AVETE FATTO UN ERRORE COLOSSALE!”. AI CAPOCCIONI DI BRUXELLES, IL NO AL MES DELLA DUCETTA MELONI LI HA DAVVERO FATTI INCAZZARE. IL 15 GENNAIO SI RIUNIRÀ L’ECOFIN SU COME FARGLIELA PAGARE. DI SICURO, LA DUCETTA NON LA PASSERÀ LISCIA... - COME SI E’ ARRIVATI ALL'EURO FIGURA DI MERDA: DOPO TRE TELEFONATE, IL TRUCE SALVINI LE HA RIBADITO IL NO DELLA LEGA A VOTARE L’EMENDAMENTO SALVA-MES. A QUEL PUNTO “IO SO’ GIORGIA E VOI NON SIETE UN CAZZO!” E’ SCOMPARSA ED E’ RIAPPARSA QUELLO CHE È GIORGIA MELONI, UNA POLITICANTE CAPACE SOLO DI FARE OPPOSIZIONE, PRIVA DELLA CULTURA DEL POTERE, CHE HA AVUTO PAURA CHE IL CAPITONE LEGHISTA, UNICA SUA OPPOSIZIONE POLITICA, LA INFILZASSE URBI ET ORBI SOTTOLINEANDO LE SUE DICHIARAZIONI ANTI-EUROPEISTE DI IERI E SBERTUCCIANDO IL SUO CAMALEONTISMO DI OGGI. IL 2024 SARA’ UN TERRIBILE ANNO DI GUERRA...