FLASH - PIDDINI IN CALORE! UNO SCRITTORE POLITICAMENTE MOLTO IMPEGNATO, E MOLTO SPOSATO, E' STATO TRAFITTO DALLA FRECCIA DI CUPIDO E ORA VIVE UNA TRAVOLGENTE PASSIONE PER UNA AVVENENTE GIORNALISTA...-
FLASH - PIDDINI IN CALORE! UNO SCRITTORE POLITICAMENTE MOLTO IMPEGNATO, E MOLTO SPOSATO, E' STATO TRAFITTO DALLA FRECCIA DI CUPIDO E ORA VIVE UNA TRAVOLGENTE PASSIONE PER UNA AVVENENTE GIORNALISTA...-
FUORI LE BALLE DEI NO VAX DALLA RAI - SELVAGGIA LUCARELLI FA A BRANDELLI IL SERVIZIO DI "REPORT" SUI VACCINI CITANDO ILARIA MOGNO, RICERCATRICE BIOMEDICA, CHE SMONTA LE TESI DI RANUCCI PEZZO PER PEZZO: "MISURARE GLI ANTICORPI NON È IL MODO CORRETTO PER VERIFICARE SE UN VACCINO PERDE EFFICACIA, LA STORIA TRA PFIZER E L’FDA È RIDICOLA, I DATI SUI CONTAGI SONO PRESENTATI MALE, LE DOMANDE SONO TUTTE SBAGLIATE E POI…"
SAPEVATE DI MANGIARE PUMMAROLA CINESE? - MIGLIAIA DI TONNELLATE DI CONCENTRATO DI POMODORO PROVENIENTE DALLA REGIONE CINESE DELLO XINJIANG SBARCANO IN ITALIA OGNI MESE ED ESCONO SOTTO FORMA DI TUBETTI O BARATTOLI PRONTI PER ESSERE CONSUMATI IN TUTTO IL MONDO - QUESTI PRODOTTI SONO COLLEGATI AL SISTEMA DI REPRESSIONE CHE IL GOVERNO DI PECHINO APPLICA NEI CONFRONTI DELLA MINORANZA ETNICA DEGLI UIGURI…
UNA TELEFONATA CON "SIR ALEX" TI CAMBIA LA VITA – CR7 ERA A UN PASSO DAL CITY POI SONO BASTATI 20 SECONDI A FERGUSON PER FARGLI CAMBIARE IDEA. ECCO COSA GLI HA DETTO LO STORICO MANAGER PARA-GURU DEI RED DEVILS - UN FATTORE CHE LO LEGA A DOPPIO FILO A MANCHESTER È LA STRAORDINARIA PRESTAZIONE DEL FIGLIO CRISTIANO JR NELLE ACADEMY DELLO UNITED..
CAFONALINO - GRANDE RESSA PER LA PRIMA DELLO SPETTACOLO "SEMPRE FIORI MAI UN FIORAIO!", OMAGGIO DI PINO STRABIOLI AL GRANDE PAOLO POLI - TRA LAZZI, RICORDI E ANEDDOTI IRRESISTIBILI DI UN AUTORE SUPREMO DEL TEATRO ITALIANO, SI SONO PRESENTATI I BERTY-NIGHTS, SERENA BORTONE, ALBERTO MATANO, STEFANO COLETTA, ROBERTO CIUFOLI, CHRISTIAN DE SICA CON LA MOGLIE SILVIA VERDONE, NANCY BRILLI, MARA VENIER, VERONICA PIVETTI, FAUSTO BERTINOTTI, VIRGINIA RAGGI… - FOTO
LE CITTÀ D’ARTE TORNANO A RIEMPIRSI DI TURISTI – DURANTE IL WEEKEND DI OGNISSANTI LE STRUTTURE RICETTIVE ITALIANE HANNO REGISTRATO 3,8 MILIONI DI PERNOTTAMENTI, DI CUI OLTRE 1 MILIONE NELLE CITTÀ D'ARTE – A FIRENZE, IL TASSO DI OCCUPAZIONE DELLE CAMERE DISPONIBILI ONLINE È ARRIVATO ALL’85% E SI RIVEDONO ANCHE LE CODE FUORI DAGLI UFFIZI – MA I SEGNALI POSITIVI ARRIVANO ANCHE DALLE LOCALITÀ COLLINARI, QUELLE TERMALI E QUELLE BALNEARI...
SI RICOMINCIA? PER L'OMS A FEBBRAIO 2022 POTREBBERO ESSERCI ALTRI 500 MILA MORTI PER IL COVID IN EUROPA: "SIAMO, DI NUOVO, ALL'EPICENTRO DELLA PANDEMIA. L'ATTUALE RITMO DEI CONTAGI NEI 53 PAESI DELLA REGIONE SUSCITA FORTE PREOCCUPAZIONE" - LA RUSSIA E' IN LOCKDOWN LEGGERO, LA BULGARIA NON RIESCE A FORMARE IL GOVERNO PER I CONTAGI - DI MAIO: "CI SONO COLLEGHI ESTERI CHE MI CHIAMANO PER CHIEDERMI SE POTREMO DARE UNA MANO PRESTANDO POSTI LETTO"