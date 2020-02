“NON HAI I NUMERI, FERMATI FINCHÉ SEI IN TEMPO” - PER FAR PARLARE DI SÉ RENZI ATTACCA IL “SUO” MINISTRO DELLA GIUSTIZIA BONAFEDE SULLA RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE: “VOTIAMO CONTRO, NON DITE CHE NON VE LO AVEVAMO DETTO” - LA RISPOSTA: “NON ACCETTO RICATTI” - LA FRECCIATINA A TRAVAGLIO DAL PALCO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DI “ITALIA VIVA”: “MI ACCUSANO DI STARE CON FORZA ITALIA, MA SE DEVO SCEGLIERE TRA CHI DICE ‘NON È UNO SCANDALO CHE CI SIANO INNOCENTI IN GALERA, STIAMO CON I GARANTISTI”