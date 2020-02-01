FLASH! POCHI MINUTI DOPO L’ATTACCO AI PASSANTI A LONDRA, LA POLIZIA DI GENT (IN BELGIO) HA SPARATO A UN UOMO CHE STAVA ACCOLTELLANDO PERSONE PER STRADA. IL SOSPETTO È STATO FERITO- -
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FLASH! POCHI MINUTI DOPO L’ATTACCO AI PASSANTI A LONDRA, LA POLIZIA DI GENT (IN BELGIO) HA SPARATO A UN UOMO CHE STAVA ACCOLTELLANDO PERSONE PER STRADA. IL SOSPETTO È STATO FERITO- -
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“NON HAI I NUMERI, FERMATI FINCHÉ SEI IN TEMPO” - PER FAR PARLARE DI SÉ RENZI ATTACCA IL “SUO” MINISTRO DELLA GIUSTIZIA BONAFEDE SULLA RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE: “VOTIAMO CONTRO, NON DITE CHE NON VE LO AVEVAMO DETTO” - LA RISPOSTA: “NON ACCETTO RICATTI” - LA FRECCIATINA A TRAVAGLIO DAL PALCO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DI “ITALIA VIVA”: “MI ACCUSANO DI STARE CON FORZA ITALIA, MA SE DEVO SCEGLIERE TRA CHI DICE ‘NON È UNO SCANDALO CHE CI SIANO INNOCENTI IN GALERA, STIAMO CON I GARANTISTI”
DE BUSTIS NON EST DISPUTANDUM - L’ULTIMO CAPO DELLA POPOLARE DI BARI COMMISSARIATA A DICEMBRE CADE ANCHE QUESTA VOLTA IN PIEDI: SE LA CAVERÀ CON “L’INTERDIZIONE DI UN ANNO DALLE FUNZIONI BANCARIE E DIRIGENZIALI”, MENTRE JACOBINI PADRE E FIGLIO SONO STATI ARRESTATI - MAI AFFONDATO DA CONDANNE, È PASSATO INDENNE A INDAGINI E SMACCHI, LASCIATI A CHI LO ARRUOLAVA. E CON LE SPONDE POLITICHE (DA TATARELLA A D’ALEMA) È RIMASTO SEMPRE IN SELLA
“CONOSCENDO IL PAESE FORSE È MEGLIO UN COMMISSARIO” – MALAGÒ SI SCHIERA CON ZAIA, CHE HA PROPOSTO DI AFFIDARE LA GUIDA DELL’AGENZIA PUBBLICA CHE DOVRÀ REALIZZARE LE OPERE PER LE OLIMPIADI DI MILANO CORTINA A UN COMMISSARIO STRAORDINARIO: “CI SONO DIVERSE SCUOLE DI PENSIERO. NON LO RITENGO OBBLIGATORIO MA FORSE È MEGLIO” - ACCENTRARE LE DECISIONI VELOCIZZEREBBE I LAVORI, E CE N’È BISOGNO, PER NON FARE FIGURE CACINE QUANDO ARRIVERÀ IL MOMENTO DEI GIOCHI
AZZO, LA MICHELAZZO! - L’EX MANAGER DI PAMELA PRATI HA DIMENTICATO SIMONE COPPI E SI PRESENTA IN GRAN FORMA ALLA FESTA DI COMPLEANNO DI CHARLIE GNOCCHI: POPPE STRIZZATISSIME, MINIGONNA NERA E STIVALONI – ELIANA È ARRIVATA CON LA TRANS MANILA GORIO ED È STATA TEMPESTATA DI DOMANDE SUL CASO CALTAGIRONE – AL DINNER PARTY SI FESTEGGIAVANO ANCHE I 2 ANNI DI VITA DEL RISTORANTE “MOKU” – C'ERANO LE SEMPRE BOMBASTICHE SARA VARONE E MIRIANA TREVISAN E GIACOMO URTIS – TUTTI SUL TRENINO E POI SELFIE CON LE GEISHE ABAT-JOUR…
“UCCIDITI VECCHIO” - SCOPERTO UN OSPIZIO LAGER IN CUI GLI ANZIANI VENIVANO PICCHIATI E UMILIATI - UN SIGNORE DI 84 ANNI CHIEDE DI ESSERE PORTATO IN BAGNO E INVECE GLIELA FANNO FARE ADDOSSO: “PUZZI DI MERDA, MAIALE CHE SEI, MALEDETTO VECCHIO, TESTA DI MINCHIA, VATTI AD AMMAZZARE” - CENTO GIORNI DI VESSAZIONI REGISTRATE DALLE TELECAMERE NASCOSTE: I TITOLARI DELLA STRUTTURA NON AVEVANO NEANCHE I REQUISITI PROFESSIONALI…
FERMI TUTTI: ALL’OSPEDALE SPALLANZANI DI ROMA È STATO ISOLATO IL CORONAVIRUS – I RICERCATORI DELL’ISTITUTO DA DOMANI FARANNO IL SEQUENZIAMENTO DELL’INTERO GENOMA E LO DISTRIBUIRANNO A LIVELLO INTERNAZIONALE – IL BILANCIO DELLE VITTIME SALE A 304 – IL COMMISSARIO BORRELLI: “FAREMO UN PONTE AEREO INCROCIATO. FAREMO TORNARE GLI ITALIANI CHE VORRANNO TORNARE E I CINESI PARTIRANNO”