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“NON HAI I NUMERI, FERMATI FINCHÉ SEI IN TEMPO” - PER FAR PARLARE DI SÉ RENZI ATTACCA IL “SUO” MINISTRO DELLA GIUSTIZIA BONAFEDE SULLA RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE: “VOTIAMO CONTRO, NON DITE CHE NON VE LO AVEVAMO DETTO” - LA RISPOSTA: “NON ACCETTO RICATTI” - LA FRECCIATINA A TRAVAGLIO DAL PALCO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DI “ITALIA VIVA”: “MI ACCUSANO DI STARE CON FORZA ITALIA, MA SE DEVO SCEGLIERE TRA CHI DICE ‘NON È UNO SCANDALO CHE CI SIANO INNOCENTI IN GALERA, STIAMO CON I GARANTISTI”

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AZZO, LA MICHELAZZO! - L’EX MANAGER DI PAMELA PRATI HA DIMENTICATO SIMONE COPPI E SI PRESENTA IN GRAN FORMA ALLA FESTA DI COMPLEANNO DI CHARLIE GNOCCHI: POPPE STRIZZATISSIME, MINIGONNA NERA E STIVALONI – ELIANA È ARRIVATA CON LA TRANS MANILA GORIO ED È STATA TEMPESTATA DI DOMANDE SUL CASO CALTAGIRONE – AL DINNER PARTY SI FESTEGGIAVANO ANCHE I 2 ANNI DI VITA DEL RISTORANTE “MOKU” – C'ERANO LE SEMPRE BOMBASTICHE SARA VARONE E MIRIANA TREVISAN E GIACOMO URTIS – TUTTI SUL TRENINO E POI SELFIE CON LE GEISHE ABAT-JOUR…

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