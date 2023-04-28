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PIPPITEL – LA FICTION DI RAI1 “UN PASSO DAL CIELO” STRAVINCE LA SERATA CON IL 22,4% E 4 MILIONI DI SPETTATORI – LA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA, FIORENTINA-CREMONESE, SU CANALE CINQUE, SI FERMA AL 15,4% - DEL DEBBIO FA IL 6,9% - “BACK TO SCHOOL” (6,2%) – FORMIGLI FERMO AL 5,1% - DAMILANO (6,9%) – PALOMBELLI (4,5-3,7%) – “INDOVINA CHI VIENE A CENA (3,9%) – GRUBER (7,1%) - AL MATTINO SU RAI2 FIORELLO VOLA AL 18.6% E VANNO FORTE "I FATTI VOSTRI" DI SALVO SOTTILE E ANNA FALCHI - "ORE14" DI MILO INFANTE SFIORA IL 5%...

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IL MIGLIOR BUSINESS? LA SALUTE! - EXOR, LA HOLDING CONTROLLATA DA JOHN ELKANN, HA INVESTITO QUASI UN MILIARDO DI EURO NEL GRUPPO FRANCESE INSTITUT MÉRIEUX E NELL’ITALIANO LIFENET HEALTCARE: IL PRIMO SI OCCUPA DI RICERCA FARMACEUTICA; IL SECONDO GESTISCE OSPEDALI E AMBULATORI - TRA SANITA’ E LUSSO (IL MARCHIO FERRARI E LA QUOTA DEL 24% NELLA CASA DI MODA FRANCESE CHRISTIAN LOUBOUTIN), ELKANN HA ARCHIVIATO IL VECCHIO BUSINESS DI FAMIGLIA, LE AUTO, E HA SFANCULATO L’ITALIA, VISTO CHE LA HOLDING SI E’ TRASFERITA NELLA BORSA DI AMSTERDAM, DOVE GIÀ ERANO STATE TRASLOCATE (PER RISPARMIARE SULLE TASSE) LA SEDE LEGALE E QUELLA FISCALE DEL GRUPPO…

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CAFONALINO NEL NOME DELLA LEGGE – IN UN RISTORANTE NEL CENTRO DI ROMA, TRA UNA MOZZARELLA E UN BICCHIERE DI VINO, LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CLAUDIA CONTE, ATTIVISTA PER I DIRITTI UMANI. ALL'APPELLO RISPONDONO FRANCESCO MESSINA, DIRETTORE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA, LUIGI MAZZELLA, EX MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, E DAVIDE DESARIO, DIRETTORE DI “LEGGO” – FRITTO MISTO IN PLATEA, TRA L'ATTRICE GIAPPONESE JUN ICHIKAWA, MARCELLO VENEZIANI E IL SINDACO DI PESARO, MATTEO RICCI – FOTO BY DI BACCO

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