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FLASH! PROFUGHI ARRIVATI IN POLONIA E ROMANIA: 1,7 MILIONI. IN ITALIA: 11MILA. PREVISIONE: 8 MILIONI E MEZZO DI FUGGITIVI DA ACCOGLIERE IN EUROPA. SI TEME UNA RECRUDESCENZA DEL COVID. IL 65% DEGLI UCRAINI NON E' VACCINATO (GIORGIO DELL'ARTI, DA "OGGI")-
MANGIA E GODI CON CRISTIANA LAURO – DALLA POESIA DELLE LASAGNE DEL MONSIGNORE ALL’INCONTRO A TAVOLA CON MANUEL VAZQUEZ MONTALBAN IL GASTRONAUTA DAVIDE PAOLINI RIPERCORRE IN UN LIBRO (“CONFESSO CHE HO MANGIATO”) MEMORIE CULINARIE E VIAGGI EMOZIONALI TRA CIBI E VINI UNICI…
TRA I TANTI NEMICI (COMPRESO IL SUO DELIRIO), IL PIÙ TEMIBILE PER PUTIN SI CHIAMA INTERNET - DAGOREPORT: DISCONNETTERE IL WEB, BLOCCARE I SOCIAL, SBATTERE IN GALERA (PENA MASSIMA DI 15 ANNI) CHI OSA POSTARE SMS E FOTO DI OPPOSIZIONE, VUOL DIRE CHE PUTIN NON HA COMPRESO CHE È LA SOCIETÀ CHE CAMBIA LA TECNOLOGIA E NON VICEVERSA - PUTIN NON PUÒ INGANNARE IL MONDO QUANDO OGNI UCRAINO HA UN TELEFONINO CHE INVIA FOTO DI SOLDATI RUSSI CATTURATI E VIDEO DI DONNE E BAMBINI UCCISI DALLE BOMBE RUSSE - ECCO: SE INTERNET FOSSE ESISTITO AL TEMPO DEL NAZISMO, PROBABILMENTE LA SHOAH NON SAREBBE STATA POSSIBILE: IN TEMPO REALE OGNI ANGOLO DEL MONDO AVREBBE RICEVUTO L’ATROCE TESTIMONIANZA DELL’OLOCAUSTO, ANZICHÉ SCOPRIRLO AL TERMINE DELLA GUERRA
BOLLORÉ A CHI HA VENDUTO LA QUOTA DEL 2% CHE POSSEDEVA IN MEDIOBANCA? A CALTAGIRONE? A DEL VECCHIO? AH, SAPERLO... – IL FINANZIARE BRETONE ORA GUARDA ALLA FRANCIA. VOCI DI UN INTERESSE PER LA HOLDING DASSAULT CHE CONTROLLA IL QUOTIDIANO “LE FIGARO”.
PUTINATE - DOPO AVER RISTRETTO L'ACCESSO, LO ZAR VLAD SPEGNE DEFINITIVAMENTE FACEBOOK E INSTAGRAM: "NON OSCURANO I MESSAGGI DI ODIO CONTRO DI NOI" - APERTA UN'INCHIESTA PENALE CONTRO LA SOCIETA' DI ZUCKERBERG E PRESENTATA UNA DENUNCIA PER INSERIRLA NELLA LISTA DELLE ASSOCIAZIONI ESTREMISTRE - A FARNE LE SPESE SONO I CITTADINI RUSSI, CHE SCIVOLANO VERSO UN MEDIOEVO DIGITALE E MEDIATICO...
SIGNORI SI RI-NASCE - SAPETE COSA VUOL DIRE AVERE “LA VITA DISTRUTTA” E “PENSIERI DI MORTE” A CAUSA DI UN’INCHIESTA GIUDIZIARIA? BEPPE SIGNORI RACCONTA IN UN LIBRO LA SUA ODISSEA PER IL CALCIOSCOMMESSE: "MI HANNO DEFINITO IL CAPO DEI CAPI, COME RIINA" – LA VERITA’ SU ERIKSSON, GLI ERRORI DI SACCHI, GUIDOLIN NEGLI SPOGLIATOI CON DUE ENORMI CANI (“E’ COSÌ CHE VI VOGLIO, CAZZO, AGGRESSIVI”) E IL SEGRETO DIETRO I RIGORI BATTUTI DA FERMO – LIBRO+VIDEO
CAFONALINO - ROMA OFFRE UN'OCCASIONE IMPERDIBILE PER AMMIRARE IL LAVORO ED IL TALENTO DI UN MAESTRO DELLA VIDEOARTE, BILL VIOLA - 15 OPERE VISIVE DI TRASCENDENTE BELLEZZA E CRUDO POTERE EMOTIVO, CONCEPITE COME UN VIAGGIO 'IMMERSIVO' ATTRAVERSO IL CICLO DELLA VITA - ALL'INAUGURAZIONE A PALAZZO BONAPARTE, LA BONATUTTA MARIA ELENA BOSCHI, ROBERTO CICUTTO, LUCA JOSI, GIORGIO TIRABASSI, LORENZA BONACCORSI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
UN NUOVO STUDIO HA ANALIZZATO I TUMORI INSORTI NEGLI ULTIMI ANNI E HA SCOPERTO CHE UNO SU 25 E' STATO PROVOCATO DA UN USO ECCESSIVO DI ALCOL - TRA GLI ORGANI PIU' COLPITI CI SONO L'ESOFAGO, IL FEGATO E IL SENO - L'INCIDENZA DEL CANCRO LEGATO AL BERE CAMBIA A SECONDA DEL PAESE: IN MONGOLIA E' DI UNO SU DIECI, IN KUWAIT, DOVE GLI ALCOLICI SONO VIETATI, E' BASSISSIMA - SECONDO I MEDICI PER NON RISCHIARE BISOGNA BERE NON PIU' DI...