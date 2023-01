“LA SCRITTRICE MURGIA NON MI PIACE NON PER QUELLO CHE DICE O SCRIVE MA PERCHÉ È BRUTTA COME L’ORCO” – VITTORIO FELTRI ASPETTA LA MATTINA DEL PRIMO GENNAIO PER SGANCIARE I BOTTI DI CAPODANNO SU TWITTER E FA INCAZZARE LE FEMMINISTE: "SENTI CESSO, ANCORA COL FIASCO?" - IN DIFESA DELL’AMICA SCENDE IN CAMPO ANCHE LA SOAVE CHIARA VALERIO CHE CI INFLIGGE LA SOLITA LITANIA "ANTIFA": “IL TWEET DI FELTRI È IL SINTOMO DI UN CLIMA CULTURALE A CUI IO DO IL NOME DI SQUADRISMO…” - LA CONTRORISPOSTA: "MI CORREGGO: LA MURGIA È UNA STRAFIGA. POI LA VALERIO..."