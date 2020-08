I BIMBI POSITIVI AL COVID, ANCHE ASINTOMATICI O PRE-SINTOMATICI, HANNO UNA CARICA VIRALE, NELLE VIE AEREE SUPERIORI, PIÙ ALTA RISPETTO AD ADULTI IN TERAPIA INTENSIVA GRAVEMENTE MALATI. E QUESTO NONOSTANTE I PIÙ GIOVANI SVILUPPINO MENO LA MALATTIA - LO DIMOSTRA UNO STUDIO APPENA PUBBLICATO SUL “JOURNAL OF PEDIATRICS” DA UN GRUPPO DI RICERCATORI DEL MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL - VUOL DIRE CHE I BIMBI POSSONO INFETTARE COME GLI ADULTI…