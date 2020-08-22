FLASH - IL "CUCÙ" DI SEBASTIANO MESSINA: "I RUSSI HANNO AVVIATO CON SUCCESSO LA SPERIMENTAZIONE SUGLI ESSERI UMANI DEL VACCINO CONTRO IL DISSENSO. LA FORMULA È SEGRETA, SI SA SOLO CHE È STATO RICAVATO DAL TÈ" 

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VUOI VEDERE CHE L'UNICO A CANTAR VITTORIA DALLE REGIONALI SARÀ DI MAIO, SEMPRE PIÙ VICINO A GUERINI E FRANCESCHINI? - NELLA SUA TERRA, A POMIGLIANO, L'INTESA TRA PD E M5S È STATA SANCITA. IN CAMPANIA, LA SUA REGIONE, IL M5S POTREBBE REGGERE E IL CENTRODESTRA ESSERE SCONFITTO DA DE LUCA (MAGARI MENTRE CONTE NELLA SUA PUGLIA). SE VINCE ANCHE IL REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI FA FILOTTO - A QUEL PUNTO SARANNO CONTE E ZINGARETTI A DOVER RECUPERARE TERRENO. E IL RIMPASTO DI GOVERNO...

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