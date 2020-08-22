FLASH - IL "CUCÙ" DI SEBASTIANO MESSINA: "I RUSSI HANNO AVVIATO CON SUCCESSO LA SPERIMENTAZIONE SUGLI ESSERI UMANI DEL VACCINO CONTRO IL DISSENSO. LA FORMULA È SEGRETA, SI SA SOLO CHE È STATO RICAVATO DAL TÈ"- -
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FLASH - IL "CUCÙ" DI SEBASTIANO MESSINA: "I RUSSI HANNO AVVIATO CON SUCCESSO LA SPERIMENTAZIONE SUGLI ESSERI UMANI DEL VACCINO CONTRO IL DISSENSO. LA FORMULA È SEGRETA, SI SA SOLO CHE È STATO RICAVATO DAL TÈ"- -
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CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! - NELL’ULTIMA PUNTATA DELLE SUE PAGELLE SETTIMANALI SUL "FATTO", VERONICA GENTILI HA SCRITTO "NAIVETÉ". DERIVANDO DA NAÏF, SI SCRIVE NAÏVETÉ. QUALCUNO LE INSEGNI A USARE IL SEGNO DIACRITICO DELLA DIERESI: SI DIGITA ALT+0239 SUL TASTIERINO ALFANUMERICO DEL PC ED ESCE LA "Ï". NEL FRATTEMPO, UN’ALTRA INSUFFICIENZA PER LA QUINTA SETTIMANA CONSECUTIVA: 5...
VUOI VEDERE CHE L'UNICO A CANTAR VITTORIA DALLE REGIONALI SARÀ DI MAIO, SEMPRE PIÙ VICINO A GUERINI E FRANCESCHINI? - NELLA SUA TERRA, A POMIGLIANO, L'INTESA TRA PD E M5S È STATA SANCITA. IN CAMPANIA, LA SUA REGIONE, IL M5S POTREBBE REGGERE E IL CENTRODESTRA ESSERE SCONFITTO DA DE LUCA (MAGARI MENTRE CONTE NELLA SUA PUGLIA). SE VINCE ANCHE IL REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI FA FILOTTO - A QUEL PUNTO SARANNO CONTE E ZINGARETTI A DOVER RECUPERARE TERRENO. E IL RIMPASTO DI GOVERNO...
LA GRANDE BATTAGLIA DEI DIRITTI TV - I FONDI DANNO SCACCO MATTO A LOTITO, RIMASTO SOLO INSIEME A DE LAURENTIIS AD OSTEGGIARE L’INGRESSO DEGLI OPERATORI DI PRIVATE EQUITY NEL CAPITALE DI LEGA SERVIZI, LA SOCIETÀ STRUMENTALE DELLA LEGA CALCIO CHE FRA L’ALTRO GESTIRÀ I DIRITTI TV - L’ALLEANZA TRA “ADVENT” E “CVC”, IL RUOLO DI “BAIN CAPITAL” - L'ASSEMBLEA DELLA LEGA SI DOVREBBE TENERE IL 2 SETTEMBRE PER DECIDERE L'OFFERTA MIGLIORE
FUNERALINO – C’ERANO PIÙ ASSENTI CHE PRESENTI ALL’ULTIMO SALUTO A CESARE ROMITI, A CETONA: NESSUN POLITICO NÉ RAPPRESENTANTI DI FCA, MA SOLO UNA BANDIERA DELLA FIAT E POCHI AMICI – C'ERANO MARISELA FEDERICI E IL PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI EDITORI, ANDREA CECCHERINI E... – VIDEO: IL SERVIZIO DEL TG2
I BIMBI POSITIVI AL COVID, ANCHE ASINTOMATICI O PRE-SINTOMATICI, HANNO UNA CARICA VIRALE, NELLE VIE AEREE SUPERIORI, PIÙ ALTA RISPETTO AD ADULTI IN TERAPIA INTENSIVA GRAVEMENTE MALATI. E QUESTO NONOSTANTE I PIÙ GIOVANI SVILUPPINO MENO LA MALATTIA - LO DIMOSTRA UNO STUDIO APPENA PUBBLICATO SUL “JOURNAL OF PEDIATRICS” DA UN GRUPPO DI RICERCATORI DEL MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL - VUOL DIRE CHE I BIMBI POSSONO INFETTARE COME GLI ADULTI…