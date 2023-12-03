FLASH - "IO PENSO, NORA, CHE RICONOSCEREI DOVUNQUE LE TUE SCORREGGE" - LA LETTERA DI JAMES JOYCE ALLA MOGLIE: "SCOMMETTO LE RICONOSCEREI PERFINO IN UNA STANZA PIENA DI DONNE CHE SCORREGGIANO. FANNO UN RUMORE DA RAGAZZA, NON COME CERTE MOGLI CICCIONE CHE IMMAGINO SCORREGGINO UMIDO E VENTOSO. LE TUE SONO IMPROVVISE, SECCHE E SPORCHE COME LE FAREBBE UNA RAGAZZA SPIRITOSA, PER GIOCO, DI NOTTE, IN DORMITORIO" (DA "ANTEPRIMA - LA SPREMUTA DI GIORNALI DI GIORGIO DELL'ARTI")-
NETANYAHU VUOLE CONTINUARE LA GUERRA AD HAMAS, ALTRIMENTI È FOTTUTO - COL RITIRO DEL MOSSAD DALLE TRATTATIVE A DOHA, BIBI NON TRATTERÀ PER I 135 OSTAGGI ISRAELIANI IN MANO AL CAPO MILITARE DI HAMAS, SINWAR, A CUI STA DANDO LA CACCIA CON OGNI MEZZO - UNA STRATEGIA RIFIUTATA DA BIDEN: SE NON VERRÀ ACCETTATO IL PIANO DI PACE CHE STA ELABORANDO IL SEGRETARIO DI STATO ANTONY BLINKEN, SALUTAME BIBI: LA CASA BIANCA CHIUDERÀ IL RUBINETTO DEGLI AIUTI ECONOMICI E MILITARI A ISRAELE FINO ALLE DIMISSIONI DI NETANYAHU
DAGOREPORT! - LA GRANDE BELLEZZA DI ROMA È ANCHE QUESTA: CHE TUTTO - COMPRESO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONTE - SI FA IN VIRTÙ DEL POTERE DEI GRANDI STUDI LEGALI - CON LO SBARCO DEL NUOVO GOVERNO MELONIANO A PALAZZO CHIGI NON POTEVA NON CAMBIARE LA MAPPA DEGLI AZZECCAGARBUGLI. MESSI DA PARTE PER “PIDDISMO” GLI STUDI LEGALI DI ZOPPINI, SEVERINO, NAPOLITANO, OGGI A FAR DA CINGHIA DI TRASMISSIONE TRA POLITICA E POTERE BRILLA QUELLO DI GIANNI & ORIGONI. TANT’È CHE GIORGIA MELONI, PER SBRIGARE ALCUNE QUESTIONI FAMILIARI RIMASTE IN SOSPESO CON L’EX COMPAGNO ANDREA GIAMBRUNO, SI SAREBBE RIVOLTA APPUNTO A FRANCESCO GIANNI…
FLASH! - A SALVINI LA VERA BUCA GLIEL'HA RIFILATA MARINE LE PEN CHE NON HA NESSUNA INTENZIONE DI STARE ACCANTO AL LEADER LEGHISTA ORA CHE IN FRANCIA STA CERCANDO DI SPOSTARSI AL CENTRO, VALE A DIRE IL CONTRARIO DI CIO' CHE STA FACENDO IL CAPITONE IN ITALIA - L'OLANDESE WILDERS, INVECE, NON AVEVA DATO CONFERMA IMPELAGATO COM'E' A FORMARE IL SUO GOVERNO...
FLASH! - ROMA, DAVVERO SANTA E DANNATA! AL TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ALDO CAZZULLO NELLA CHIESA DI SANT'IGNAZIO DI LOYOLA, È SCATTATO L'ASSALTO FEMMINILE A MARIO DRAGHI. IN SACRESTIA, SOTTO GLI OCCHIONI SGOMENTI DI NANCY BRILLI (CHE AVEVA LETTO ALCUNE PAGINE DEL LIBRO), SI SONO AVVENTATE COME ERINNI LE TRE GRAZIE DELLA RAI: SERENA BORTONE, ELEONORA DANIELE E ANNALISA BRUCHI (DRAGHI HA GRADITO)...
DAGOREPORT - LA BATOSTA DELL’ITALIA NELLA CORSA A EXPO 2030 È UN BOCCONE AMARISSIMO PER GIORGIA MELONI: ERA CONVINTA CHE ROMA STRAPPASSE ALMENO IL BALLOTTAGGIO, E INVECE L'HANNO ABBANDONATA ANCHE I PAESI UE (SU 27, SOLO 5/6). A COMPLICARE LA CORSA È STATO ANCHE L’ESPLICITO SOSTEGNO DI ISRAELE A ROMA – SUBITO È CACCIA AL CAPRONE ESPIATORIO, CHE A DESTRA VEDONO IN GUALTIERI, L’UNICO INSIEME A MASSOLO CHE SI È SPESO PER LA CITTÀ – PERCHÉ NON È STATO COINVOLTO MATTARELLA? – IL MANCATO SOSTEGNO DEI PAESI UE E' UN BRUTTO SEGNALE PER LA PARTITA DEL PATTO DI STABILITÀ – L’ULTIMATUM DEL PPE ALLA DUCETTA...