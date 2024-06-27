FLASH! - "LA SITUAZIONE DEI TAXI È’ TALMENTE DISPERATA A ROMA CHE, CHIEDENDO UN TAXI TRAMITE APP DALLA STAZIONE TERMINI, ME LO HA DATO DISPONIBILE IN ARRIVO DAL GOLFO DI GUINEA… FORSE RIENTRAVO A CASA CON IL PIANO MATTEI" - IL POST FACEBOOK DI SIMONE CANTAGALLO-
FLASH! - CONTRO-CIAK: GIUSEPPE DE MITA RINUNCIA ALLA NOMINA DI AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE DI CINECITTÀ SPA (AL POSTO DI NICOLA MACCANICO) - IL "DE MITA MINORE", CARO ALLE MELONI SISTERS, RESTA A SPORT E SALUTE DEL SUO CARO AMICO MARCO MEZZAROMA...
CHE SOMMOVIMENTO NEL MOVIMENTO! - GRILLO VUOLE TERREMOTARE LA LEADERSHIP DI CONTE CON UN “GOLPETTO” INTERNO PER PORTARE IL M5S AL VOTO ONLINE E CONSEGNARE LA GUIDA A VIRGINIA RAGGI - HA PROVATO A IMBARCARE FICO CHE SI E’ MOSTRATO SCETTICO: CONTE HA PROMESSO DI ABOLIRE IL LIMITE DEI DUE MANDATI (COSI’ PORTERA’ DALLA SUA PARTE GLI EX BIG FINITI AI MARGINI) – PEPPINIELLO DEVE “UCCIDERE IL PADRE”: SFILARSI DAL CONTROLLO DI GRILLO E TRAGHETTARE IL M5S (TRASFORMATO IN PARTITO) NEL “CAMPO LARGO” (LUI FARA’ IL VICE DI ELLY) - IL TEOREMA "BETTINI" PER L'ALLEANZA DEL CENTROSINISTRA, GLI ATTACCHI A "AVS" ACCUSATO DI PAPPARSI IL VOTO DI PROTESTA, IL GELO CON ROCCO CASALINO...
FLASH! - MARIO SECHI, DI RITORNO DALLA REGISTRAZIONE DI “OTTO E MEZZO” DUE SERE FA, ERA ATTOVAGLIATO ALL’HOTEL LOCARNO DI ROMA PER UN APERITIVO CON LA SUA FEDELISSIMA E SODALE RITA LOFANO, DA LUI PROMOSSA DIRETTORE DELL' "AGI"…
DAGOREPORT – CON L’INTERVISTA AL “CORRIERE DELLA SERA”, MARINA BERLUSCONI HA MOLLATO UNO SGANASSONE A GIORGIA MELONI, MA SOPRATTUTTO AD ANTONIO TAJANI. LA CAPA DI MONDADORI, AZIONISTA DI MAGGIORANZA, INSIEME AI FRATELLI, DI FORZA ITALIA, HA MANDATO UN SEGNALE INEQUIVOCABILE AL SUO “AMMINISTRATORE DELEGATO”: BASTA INGINOCCHIARSI ALLA DUCETTA E A FRATELLI D’ITALIA, RICONQUISTIAMO UNA NOSTRA DIMENSIONE AUTONOMA, TORNANDO A QUELLA IDENTITÀ DI PARTITO MODERATO E LIBERALE CHE AVEVA IN MENTE MIO PAPÀ… - MESSAGGIO RECEPITO: NEL POMERIGGIO TAJANI HA LASCIATO LA SEDIA VUOTA AL SENATO: NON SI È PRESENTATO PER ASSISTERE ALLA REPLICA DELLE COMUNICAZIONI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO… - LA PRECISAZIONE: "TAJANI È ARRIVATO IN RITARDO PERCHÉ VOTAVA ALLA CAMERA E AVEVA AVUTO UNA CONFERENZA STAMPA SULLA SICILIA..."
DAGOREPORT - GABRIEL ATTAL VINCE IL DUELLO TV CON IL GALLETTO LEPENISTA BARDELLA - LA PROSPETTIVA PIÙ CREDIBILE, AL MOMENTO: IL 7 LUGLIO MARINE LE PEN NON AVRÀ LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, E MACRON DOVRÀ CONVINCERSI A SCENDERE A COMPROMESSI CON I SOCIALISTI HOLLANDE-GLUCKSMANN, SENZA QUEL SINISTRATO ANTISEMITA DI MELENCHON – SARA' O UN GOVERNO DI LARGHE INTESE SOCIALISTI-MACRONISTI, O UN ESECUTIVO TECNICO CON UN DRAGHI FRANCESE - VIDEO