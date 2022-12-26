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FLASH! LA RICONOSCETE? LA BIONDISSIMA EREDITIERA HA DECISO DI MOSTRARE LE SUE DOTI MIGLIORI, SPOGLIANDOSI SOTTO IL PUNTALE: IN POSA DAVANTI L’ALBERO DI NATALE, HA AUGURATO BUON FESTE AI SUOI FOLLOWER INDOSSANDO UN ARRAPANTISSIMO COMPLETINO INTIMO ROSSO CON TANTO DI REGGICALZE E TACCHI A SPILLO IN CORDINATO…-
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L'ASSE MELONI-GIORGETTI - È STATA GIORGIA A VOLERLO MINISTRO ALL'ECONOMIA, SFIDANDO IL VETO DI SALVINI. MA L'INIZIO È STATO DURO DOPO LA NOMINA DI UN VICE MINISTRO (MAURIZIO LEO), VISSUTA COME UN COMMISSARIAMENTO - PER VERIFICARE LA BONTÀ DELL'INTESA BISOGNERÀ PERÒ ATTENDERLI ALLA PROVA PIÙ DIFFICILE: IL VALZER DELLE NOMINE. NEL 2023 VANNO IN SCADENZA 67 SOCIETÀ PARTECIPATE DELLO STATO, TRA LE QUALI ENI, ENEL, FERROVIE, LEONARDO, POSTE. PER OGNI INCARICO SERVIRÀ LA FIRMA DI GIORGETTI E IL PLACET DELLA DUCETTA. A QUEL PUNTO SI VEDRÀ SE DURANTE LA DANZA RIUSCIRANNO A NON PESTARSI I PIEDI…
“PAPÀ AVREBBE VOLUTO VEDERCI SORRIDERE” – AI FUNERALI DI LANDO BUZZANCA, ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI DI ROMA, IL FIGLIO MASSIMILIANO REPLICA COSÌ A FRANCESCA DELLA VALLE, COMPAGNA DELL’ATTORE, CHE NON HA VOLUTO PARTECIPARE ALL’ULTIMO SALUTO – IL DURISSIMO POST DELLA DONNA SU FACEBOOK: “FUNERALE DELL’IPOCRISIA. IL MIO AMATO LANDO NON AVREBBE GRADITO. CHI L’AVREBBE POTUTO SALVARE NON È INTERVENUTO” – IL DISCORSO DI IGNAZIO LA RUSSA E LA COMMOZIONE DI NERI PARENTI E SEBASTIANO SOMMA - VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
CHE COLPO AL CUORE! IN ITALIA LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI SONO ANCORA LA CAUSE DEL 36% DEI DECESSI - MOLTO PERICOLOSA E' LA LIPITENSIONE, LA CONDIZIONE IN CUI SIA LA PRESSIONE CHE IL COLESTEROLO SALGONO OLTRE IL LIVELLO DI GUARDIA - CONTA MOLTO LO STILE DI VITA MA IN EUROPA TRA GLI ADULTI POCO MENO DI UNO SU QUATTRO SI MUOVE QUANTO DOVREBBE: QUASI IL 40% DEI SOGGETTI DA I 50 E I 70 ANNI HA IL CULO INCHIAVARDATO ALLA SEDIA...