(ANSA) - Esce dal carcere e va ai domiciliari Roberto Formigoni, l'ex governatore della Lombardia finito in cella lo scorso febbraio dopo la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Milano.
FLASH - ROBERTO FORMIGONI ESCE DAL CARCERE E VA AI DOMICILIARI - LO HA DECISO IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO - L'EX GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA ERA FINITO IN CELLA LO SCORSO FEBBRAIO DOPO LA CONDANNA DEFINITIVA A 5 ANNI E 10 MESI PER CORRUZIONE-
(ANSA) - Esce dal carcere e va ai domiciliari Roberto Formigoni, l'ex governatore della Lombardia finito in cella lo scorso febbraio dopo la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Milano.
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