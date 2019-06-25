FLASH! - A ROMA, NELLA CENTRALISSIMA VIA DELL'ORSO, CHE CI FANNO INSIEME LUCA PALAMARA E GIOVANNI MINOLI? IL MAGISTRATO PARLA CONTINUAMENTE E IL GIORNALISTA ASCOLTA, ASCOLTA...-
FLASH! - A ROMA, NELLA CENTRALISSIMA VIA DELL'ORSO, CHE CI FANNO INSIEME LUCA PALAMARA E GIOVANNI MINOLI? IL MAGISTRATO PARLA CONTINUAMENTE E IL GIORNALISTA ASCOLTA, ASCOLTA...-
MAL DI MARE – LA CORTE DI STRASBURGO RESPINGE IL RICORSO DELLA SEA WATCH, CHE CHIEDEVA UN INTERVENTO URGENTE PER FAR SBARCARE I MIGRANTI A BORDO – LA CEDU CHIEDE AL GOVERNO ITALIANO DI FORNIRE L’ASSISTENZA E SALVINI GODE: “CONFERMA LA SCELTA DI ORDINE E BUON SENSO DELL’ITALIA. PORTI CHIUSI AI TRAFFICANTI DI ESSERI UMANI E AI LORO COMPLICI…”
CAFONALINO – DAI BARCONI DEI MIGRANTI AL BARCONE SUL TEVERE! CORRADO FORMIGLI RADUNA REDAZIONE E AMICI DI PIAZZAPULITA AL “BAJA” PER FESTEGGIARE LA CONCLUSIONE DELLA STAGIONE DELLA TRASMISSIONE – FANNO CAPOLINO MYRTA MERLINO E IL FIDANZATO MARCO TARDELLI, ALESSANDRO DE ANGELIS E IL DIRETTORE DI LA7 ANDREA SALERNO – QUALCHE BICCHIERINO E PARTE IL KARAOKE SFRENATO: TRA I PIÙ SCATENATI NELLO TROCCHIA E SARA GIUDICE SCOLLATISSIMA
L'ULTIMA STAGIONE DEL FOUR SEASONS - NEW YORK DICE ADDIO AL RISTORANTE DEI PRESIDENTI, LUOGO DI CULTO DI BANCHIERI, STAR E GURU DI WALL STREET: ''DOPO QUASI 60 ANNI CI ARRENDIAMO'' - IL CONCETTO DI ''POWER LUNCH'' ERA NATO LÌ, DOVE SI ATTOVAGLIAVANO TIPINI COME KISSINGER E ANNA WINTOUR, E DOVE UNA PATATA BOLLITA COSTAVA 40 DOLLARI. ENTRANDO TROVAVI UN ARAZZO DI PICASSO, MA LA SUA FINE È INIZIATA CON…