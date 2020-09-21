FLASH! - ROMA COCATA: ALLA STAZIONE DEL METRO DELL'ANAGNINA SI PIPPA TRANQUILLAMENTE DAVANTI A TUTTI SULLE PANCHINE...-
FLASH! - ROMA COCATA: ALLA STAZIONE DEL METRO DELL'ANAGNINA SI PIPPA TRANQUILLAMENTE DAVANTI A TUTTI SULLE PANCHINE...-
"TI FARÒ RIVEDERE LE STELLE" – "MINACCIA" HOT DI FURBIZIO CORONA AD ASIA ARGENTO A “LIVE NON È LA D’URSO”: “NOI NON ABBIAMO AVUTO UNA RELAZIONE, ABBIAMO AVUTO UN MOMENTO PASSIONALE, SIAMO DUE FUORI DI TESTA. SE UN GIORNO CI DOVESSIMO RINCONTRARE FINIRÀ COME QUEL POMERIGGIO A CASA TUA. TI FARÒ…” - VIDEO
CIAUSCOLO E MELONI - LA “DUCETTA” DI FRATELLI D’ITALIA GODE PER LA VITTORIA DEL CANDIDATO DI FRATELLI D’ITALIA NELLE MARCHE: “GRAZIE A FRANCESCO ACQUAROLI UN’ALTRA ROCCAFORTE DELLA SINISTRA SARÀ AMMINISTRATA DAL CENTRODESTRA. IL NOSTRO È L’UNICO PARTITO CHE CRESCE IN TUTTE LE REGIONI”
NON ESISTONO CENE GRATIS - PER QUALE MOTIVO L’AD DI ENEL, FRANCESCO STARACE, NON HA ALCUNE FRETTA DI DISCUTERE LA GENEROSA OFFERTA DEL FONDO MACQUARIE PER OPEN FIBER (5 MILIARDI AL NETTO DEI DEBITI)? NEI PALAZZI DELLA FINANZA SI SUSSURRA CHE IN REALTÀ QUELLA OFFERTA NON È POI COSÌ ALLETTANTE. IL MOTIVO È CHE E' VINCOLANTE A FIN TROPPE CONDIZIONALITÀ, TRA QUESTE LA CHIUSURA DEL CONTENZIOSO TRA TIM E OPEN FIBER...
MA UNA SOCIETA’ DI SERIE A PUO’ COMMETTERE QUESTI ERRORI DA PERACOTTARI? AVVISATE FRIEDKIN: LA ROMA RISCHIA Il 3-0 A TAVOLINO COL VERONA. DIAWARA NON ERA INSERITO IN LISTA – NELLA DISTINTA IL CENTROCAMPISTA NON COMPARE DA NESSUNA PARTE - LA DIFESA DELLA ROMA:” SVISTA IN BUONAFEDE” – PER IL CLUB NON C’ERA BISOGNO EVENTUALMENTE DI FRODARE LA LEGA, IN QUANTO DI SLOT PER I GIOCATORI OVER 22 NE HA MOLTI…
CAFONAL MIKA MALE – CENA A MILANO PER FESTEGGIARE LA NUOVA LIMITED EDITION DI FAZZOLETTI "TEMPO DISEGNATA DALLA POP STAR: TRA GLI OSPITI IL CANTANTE GIOVANNI CACCAMO, L'ATTRICE BEATRICE BRUSCHI, LA CONDUTTRICE MELISSA GRETA MARCHETTO E STEFANO SELETTI – IL CANTANTE E’ ANCHE UN AFFERMATO DESIGNER: IN TEAM CON LA SORELLA HA CREATO LE GRAFICHE DEI SUOI DISCHI E DEI SUOI SPETTACOLI…
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…
BUONE NOTIZIE PER I QUATTROCCHI: PORTARE GLI OCCHIALI POTREBBE FORNIRE UNA PROTEZIONE IN PIÙ CONTRO IL CORONAVIRUS – I RICERCATORI CINESI IPOTIZZANO CHE IL MOTIVO PER CUI LE LENTI POTREBBERO RIDURRE IL RISCHIO DI COVID-19 STA NEL FATTO CHE LE PERSONE CHE LE INDOSSANO SI TOCCANO MENO GLI OCCHI – NON SOLO: GLI OCCHIALI POTREBBERO FORNIRE UNA PROTEZIONE PARZIALE CHE RIDUCE LA QUANTITÀ DI VIRUS IN UN MODO SIMILE A…